VIDÉO. 110 mètres de kiff, le ‘‘Dakuwaqa show’’ pour l’essai de la saison en Top 14

Le joueur du Stade Français, Peniasi Dakuwaqa, a inscrit un essai sensationnel contre le Racing 92, en Top 14. Score final : 11-27.

C’est une folle performance individuelle. Ce samedi 24 février, l’ailier fidjien Peniasi Dakuwaqa a été l’auteur d’une folle chevauchée à la 64ᵉ minute de la rencontre entre le Stade Français Paris et le Racing 92, dans les Hauts-de-Seine.

L'EXPLOIT DE DAKUWAQAAAA 🤩



L'ailier fidjien du @SFParisRugby traverse tout le terrain et s'en va inscrire un doublé 🤯#R92SFP pic.twitter.com/rWCN2APFx6 — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) February 24, 2024

Paris foudroie le Racing avec Dakuwaqa

Alors que son équipe est mise sous pression à l’heure de jeu, les Parisiens ne mènent que de 6 petits points face aux Racingmen. Pour essayer de prendre les Soldats roses au dépourvu, l’ouvreur alto séquanais Martin Méliande joue au pied dans le dos de la défense parisienne.

TOP 14. VIDEO. Non mais vous avez vu cet essai SUPERSONIQUE de la bombe Dakuwaqa !

Néanmoins, les Parisiens étaient appliqués et couvraient leurs arrières. Sous pression, Dakuwaqa pique le cuir à son ouvreur et fonce vers son en-but. Désormais, il a plus de 100 mètres à remonter.

Pour y parvenir, le Fidjien décide de se la jouer en solitaire. Il prend alors le périphérique, passe par le parking du stade, s’arrête pour discuter à la buvette, etc. Bref, dites-le comme vous le souhaitez, mais l'ailier de 26 ans parvient à échapper à une cuillère adverse dans son en-but et mets le turbo.

VIDÉO. Jouer un 2 contre 1 ? Pourquoi faire quand on a la vitesse de Peniasi Dakuwaqa

Face à un rideau de joueurs ciel et blanc, l’ailier du Stade Français décide de tenter un jeu au pied. Comme le dit le commentateur Bertrand Guillemin, pour Canal+ : “Le jeu au pied n’est pas le fort des ailiers du Pacifique.” N’empêche que la réussite du coup de botte va lui en faire perdre la voix.

Il raffute et résiste au plaquage de Martin Méliande ensuite, avant de prendre de vitesse Camille Chat et son compatriote Wame Naituvi, venu défendre de l’autre aile. Éblouissant durant toute la rencontre, cet essai sensationnel vient ponctuer de la meilleure des manières le match du Fidjien.

RUGBY. Léo Barré, le ''titi'' parisien qui monte dans la capitale

Déjà auteur d’un essai à la 9ᵉ minute, cette réalisation a rapidement marqué les esprits. Pour L'Équipe, le principal intéressé réagit sans s’enflammer : “J'étais malheureux ! À la mi-temps, j'ai promis à mes coéquipiers que j'allais marquer un autre essai. Mon passé à 7 a aidé, parce qu'à 7, quand tu vois un espace, tu fonces ![...] J'ai déjà marqué des essais comme ça, mais c'était il y a si longtemps. J'ai vu un grand espace, j'ai gardé le ballon et j'ai couru.”