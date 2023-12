RUGBY. Léo Barré, le ''titi'' parisien qui monte dans la capitale

Grandiose face à Toulouse, et auteur d'un doublé, Léo Barré montre à Fabien Galthié qu’il faudra compter sur lui à l’avenir.

Un match plein !

Titulaire pour la cinquième fois de la saison, à l'arrière cette fois-ci, Léo Barré a survolé les débats lors de ce Classico face à Toulouse. Maitre des airs, constamment serein, le Parisien a brillé à Jean Bouin.

Dès le début du match, c'est bien le jeune "titi" parisien qui a allumé la première brèche dans la défense de Toulouse, avec un délicieux coup de pied par-dessus. Disponible dans le jeu courant, ce dernier peut jouer à l'ouverture également, un poste auquel il a été formé étant plus jeune.

Néanmoins, il n'a pas été rare de retrouver Barré en position de premier centre. C'est d'ailleurs à ce poste qu'il a participé à son premier Tournoi des 6 Nations u20.

Pour continuer, Léo Barré a aussi inscrit un doublé ! Son premier essai venait conclure un beau mouvement des trois quarts de la capitale, avec un raffut pour se défaire de Mathis Lebel. Le deuxième a été beaucoup plus personnel, car après une belle percée de Kockott, l'arrière de 21 ans s'est proposé tranchant entre cinq défenseurs de Toulouse. Il a d'ailleurs laissé sa carte de visite à Ramos sur cette action.

Au-delà des essais, Léo Barré a été le Parisien qui a parcouru le plus de distance ballon en main, avec pas moins de 84 mètres. Il a aussi battu sept défenseurs toulousains, et a réalisé deux franchissements nets et précis.

Une belle expérience du Top 14

A seulement 21 ans, et dans un effectif de star que possède le Stade Français, Léo Barré est en train de s'imposer comme le titulaire au poste d'arrière. Très utilisé ces dernières saisons, il était tout de même la doublure d'Hamdaoui ou bien de Segonds à l'ouverture.

Son profil très polyvalent faisait de lui le remplaçant idéal, capable de couvrir trois postes à la fois, une aubaine pour n'importe quel coach.

Oui, mais voilà, le "titi" grandit et après des débuts prématurés à 18 ans, il commence à prendre du galon, sérieusement. À son jeune âge, Barré a déjà joué 56 matchs de Top 14, et six matchs européens avec le maillot rose. Il a été titulaire à 35 reprises, soit une fois sur deux, ou presque.

La saison dernière, Léo Barré a été un des rares joueurs du Top 14 a joué 30 matchs dans la saison régulière, en sachant que Paris a été éliminé en barrage !

Inévitablement, son profil est surveillé de près par Fabien Galthié et son staff. L'année dernière, ce dernier avait pris part au tout premier stage de préparation à la Coupe du monde du XV de France, avec le groupe élargie, en attendant que les internationaux de Toulouse et de La Rochelle ne complètent l'équipe. Cette année, il ne devrait pas y avoir de mal à ce que Barré soit rappelé, lui qui n'a manqué aucune sélection chez les jeunes.