TRANSFERT. George North dit oui à Provence Rugby, et fonce vers un nouveau challenge !

C'est désormais officiel ! La légende du Pays de Galles, George North, a donné son accord à Provence Rugby. Le club de Pro D2 a communiqué sur l'arrivée du joueur.

Un talent pur rejoint la Pro D2

C'est certainement le plus gros coup de ces dernières saisons en Pro D2 ! À 31 ans, et avec 121 sélections derrière lui, North rejoint le sud de la France pour un challenge de taille.

Ce dernier, qui a fait les beaux joueurs du XV du Poireau en tant qu'ailier, est repositionné au centre du terrain depuis quelques saisons. À ce poste, North figure parmi les meilleurs au monde, et a livré une Coupe du monde très aboutie.

Le joueur des Ospreys s'est engagé pour les deux prochaines saisons, et aidera le club à accéder à l'élite. Actuellement, Provence Rugby est à la deuxième place du classement, et reste un candidat sérieux à la montée en Top 14.

L'homme aux deux Grands Chelems et quatre Coupes du monde est le plus jeune international gallois, et a marqué toute une génération par ses actions d'exception. Nous nous souvenons tous de son mythique essai face à l'Australie avec le maillot des Lions Britanniques, qu'il a porté à trois reprises.

"Sa motivation est énorme"

Dans le communiqué de presse relayé par le club de Provence Rugby, le président Denis Philipon a tenu à souhaiter la bienvenue à son futur joueur : "Nous avons rencontré en George North un garçon d’une classe incroyable, qui a tout de suite éprouvé de l’intérêt pour le projet du club. Sa motivation est énorme. Nous sommes évidemment très heureux qu’il nous rejoigne et nous espérons qu’il fera vibrer nos supporters."

"Sa présence doit nous permettre de franchir un cap très important dans notre progression. George est un grand joueur de rugby mais aussi un grand monsieur. Nous espérons que par son talent, son professionnalisme, sa connaissance du très haut niveau et sa popularité, il contribuera à positionner Provence Rugby comme l’un des grands acteurs du rugby français de demain."

Le joueur a aussi eu un petit message pour les supporters du club : "Ma famille et moi sommes très excités de rejoindre Provence Rugby à partir de la saison prochaine. J’ai vraiment hâte de rencontrer tout le monde et de commencer une incroyable aventure en Provence. À bientôt à Maurice-David !"