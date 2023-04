TOP 14. VIDEO. Non mais vous avez vu cet essai SUPERSONIQUE de la bombe Dakuwaqa !

Ce week-end, le Stade Français a réalisé une très bonne opération en s'imposant sur la pelouse de Brive. Si Sekou Macalou a été excellent, le Fidjien Dakuwaka a fait aussi parler de lui !

Une vitesse folle

Vous n'allez pas nous croire si on vous dit que Peniasi Dakuwaka a commencé le rugby à XV cette année ! ET pourtant, c'est bel et bien le cas, car la pépite fidjienne a été repérée en jouant au rugby à 7 dans les îles Cook aux Tapapa Maraerenga Panthers, par Christophe Moni et ses relations. Depuis son arrivée en fin octobre dans la capitale, l'ailier de 26 ans apprend le rugby petit à petit, et il nous montre également l'étendue de son talent lors de chacune de ses sorties. En seulement 5 matchs de Top 14, ce dernier a inscrit 3 essais, dont un doublé ce week-end face à l'équipe de Brive. Titularisé pour la troisième fois de la saison, Dakuwaka a été très inspiré à Amédée Domenech, et a fait parler ses cannes de feu. Après avoir inscrit un essai à la 33 ème minute, suite à un formidable travail de Macalou, c'est en sortant des vestiaires que l'ailier va réellement s'exprimer. Seulement 2 minutes après la pause, le Stade Français avait une mêlée dans son camp à négocier, et les hommes de Gonzalo Quesada décidèrent de jouer ce ballon à la main. Après un surnombre bien négocié, Dakuwaka a été décalé en bout d'aile, lui laissant assez d'espace pour accélérer. Ni une ni deux, il mit Muller sur les fesses avant de déborder Olding vers l'intérieur, avec une facilité déconcertante. En quelques minutes, nous avons pu admirer les qualités de vitesse de ce joueur au très fort potentiel. Nous vous mettons la vidéo ci-dessous.