VIDÉO. Jouer un 2 contre 1 ? Pourquoi faire quand on a la vitesse de Peniasi Dakuwaqa

Lors de la rencontre entre Benetton et le Stade Français en Challenge Cup, l'ailier fidjien Peniasi Dakuwaqa a tout simplement mystifié la défense italienne grâce à ses cannes.

RUGBY. 6 clubs de Top 14 dont un duel franco-français… Découvrez les huitièmes de Challenge CupQualifiés pour les huitièmes de finale, les Parisiens ont néanmoins perdu leur dernière rencontre, face aux Italiens de Trévise. Un match aussi disputé que spectaculaire, qui s'est clôturé sur le score de 35 à 32. Et si Macalou s'est encore une fois distingué, un autre Parisien a fait parler la poudre ce week-end. Son nom ? Peniasi Dakuwaqa. Joueur fidjien arrivé en cours de saison, cet ailier supersonique n'avait jusqu'alors disputé que 19 petites minutes. C'était en Challenge Cup, face aux Lions. De nouveau aligné sur le banc face à Trévise, Dakuwaqa est rentré peu après l'heure de jeu, mais a eu tout de même l'occasion de faire parler de lui, sur l'un de ses rares ballons. En effet, et alors que les Parisiens devaient rattraper un retard de 10 points, le ballon arrive sur l'aile gauche. Bien décalé par son coéquipier, Dakuwaqa accélère dans son couloir, et se retrouve face au dernier défenseur. Accompagné d'un autre coéquipier, l'on se dit alors que l'ailier va fixer l'arrière, avant de transmettre à celui-ci. Mais voilà, Dakuwaqa avait du feu dans les jambes ! Au lieu de cela, il décide de déborder dans un trou de souris le joueur de Trévise, avec une accélération tout simplement incroyable, avant d'aplatir son premier essai sous le maillot du Stade Français en coin. Une réalisation qui ne permettra malheureusement pas aux Soldats de Roses de s'imposer en Italie. Néanmoins, Dakuwaqa a prouvé au staff parisien qu'il est désormais prêt à débuter une rencontre, et pourquoi pas dès la semaine prochaine, en Top 14.

VIDEO. Challenge Cup. Le 3e ligne Sekou Macalou trop rapide et trop puissant pour les 3/4 de Trévise