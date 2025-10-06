TOP 14. ''Il y a une bonne énergie dans le groupe'' : Paul Graou pas (encore) inquiet pour le Stade Toulousain
Paul Graou a parlé au micro de Sacha Valleau sur Canal Plus. :Screenshot : Canal Plus
Le demi de mêlée de Toulouse Paul Graou était frustré de la défaite de son équipe à Bayonne, mais pas inquiet. Pour lui, son groupe à la tête à l’endroit.

Prendre 40 points à l’extérieur n’est jamais anodin lorsque vous vous appelez le Stade Toulousain. Encore plus quand cela se produit deux fois consécutivement.


Alors forcément, la rouste subie à Bayonne ce dimanche soir (40 à 26) n’est pas passée, dans les rangs toulousains. Le manager Ugo Mola a d’ailleurs laissé parler sa colère en conférence de presse, comme relayé par Rugbyrama : "Il va falloir appuyer vite sur le bouton du caractère parce qu’il en manque."

Graou voit du positif

Pour autant, Toulouse était devant jusque dans le dernier quart d’heure, et aurait même pu tuer le match si Thomas Ramos avait rentré sa pénalité à la 65ème minute de jeu. Des signaux positifs qui, de fait, n’inquiétaient pas Paul Graou, au micro de Sacha Valleau sur Canal Plus :

Ce soir, on est malheureux aux poteaux, parce qu’on loupe quelques points, mais bon, au-delà, il y a eu de l’investissement. C’est frustrant de laisser échapper dans les dix dernières minutes. On regardera à la vidéo ce qui a été et pas été, et pourquoi on a laissé le match comme ça. On va retravailler, mais il y a une bonne énergie dans le groupe.

Le numéro 9 toulousain balayait donc d’un raffut la thèse d’un état d’esprit pas adéquat pour le Top 14. "On est frustrés parce qu’autant à Montpellier, il n’y avait rien à dire, autant là, à dix minutes de la fin, on a le match dans les mains et on peut passer à + 8. A Montpellier, il n’y avait rien à dire : on avait subi une grosse déconvenue. Mais la tête, on l’avait à l’endroit depuis Montpellier. La semaine dernière, on avait fait un bon match contre Castres. Là, on fait un bon match, on fait 70 bonnes minutes, et on craque les dix dernières."

Le Gersois attendait désormais que tous les ingrédients soient mis pour le choc de la prochaine journée, face à l’UBB. Une équipe qui connaît un peu les mêmes difficultés que le Stade Toulousain en ce moment.

De quoi imaginer une revanche de la dernière finale sous tension, en prime time dimanche soir prochain. À ne pas manquer...

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
  • Yonolan
    218263 points
  • il y a 56 minutes

C'es vrai que les deux hyper favoris ( désignés par les entraineurs en début de saison) ont des démarrages qu'on pourrait qualifier de poussifs par rapport à leur statut même si c'est quand même 3 victoires sur 5 matchs

Mais je ne suis pas inquiet pour les deux même si ce Top 14 risque d'être encore plus serré que d'hab et qu'ils auront peu de gras pour les doublons qui vont quand même les impacter

Oui il y a un non match à Montpellier du ST

Mais hier ce n'était absolument pas le cas

N'oublions pas la préparation tronquée et non verrons si il s'agit d'un simple retard à l'allumage

  • il y a 56 minutes

Derniers articles

 News
VIDEO. TOP 14. Comment le Stade Toulousain a explosé en 10 minutes face à un Aviron Bayonnais survolté ?
Vidéos
VIDÉO. Top 14. En forme internationale, Louis Bielle-Biarrey (UBB) rentre dans l’histoire
News
TOP 14. Azéma en danger ? Après 5 défaites, l’USAP rentre en crise
News
RUGBY. Après la polémique du Salary Cap, Grégory Alldritt vient au soutien d'Antoine Dupont
Vidéos
VIDÉO. Top 14. 115 points : l’ASM Clermont pulvérise les compteurs contre Montauban
News
Top 14. Menoncello remplace Ahki, la recrue de la décennie au Stade Toulousain ?
News
Le Stade Toulousain face au défi basque : la composition avec Ntamack et Willis pour affronter Bayonne en TOP 14
Transferts
TRANSFERT. TOP 14. Tout le monde parle de Serin, mais c’est lui que Toulon va verrouiller
Transferts
TRANSFERT. TOP 14. Courtisé par Toulouse, Émilien Gailleton fait un choix fort et symbolique
News
Menoncello vers Toulouse : ''Tu peux pas lutter'', ''le club donne pas envie'', la résignation glaciale des supporters du RCT
News
TOP 14. ''Retrouver un peu plus d’humilité'', Bru refuse le catastrophisme, mais pointe les vraies lacunes