TOP 14. ''Il y a une bonne énergie dans le groupe'' : Paul Graou pas (encore) inquiet pour le Stade Toulousain

Le demi de mêlée de Toulouse Paul Graou était frustré de la défaite de son équipe à Bayonne, mais pas inquiet. Pour lui, son groupe à la tête à l’endroit.

Prendre 40 points à l’extérieur n’est jamais anodin lorsque vous vous appelez le Stade Toulousain. Encore plus quand cela se produit deux fois consécutivement.



Alors forcément, la rouste subie à Bayonne ce dimanche soir (40 à 26) n’est pas passée, dans les rangs toulousains. Le manager Ugo Mola a d’ailleurs laissé parler sa colère en conférence de presse, comme relayé par Rugbyrama : "Il va falloir appuyer vite sur le bouton du caractère parce qu’il en manque."

Graou voit du positif

Pour autant, Toulouse était devant jusque dans le dernier quart d’heure, et aurait même pu tuer le match si Thomas Ramos avait rentré sa pénalité à la 65ème minute de jeu. Des signaux positifs qui, de fait, n’inquiétaient pas Paul Graou, au micro de Sacha Valleau sur Canal Plus :

Ce soir, on est malheureux aux poteaux, parce qu’on loupe quelques points, mais bon, au-delà, il y a eu de l’investissement. C’est frustrant de laisser échapper dans les dix dernières minutes. On regardera à la vidéo ce qui a été et pas été, et pourquoi on a laissé le match comme ça. On va retravailler, mais il y a une bonne énergie dans le groupe.

Le numéro 9 toulousain balayait donc d’un raffut la thèse d’un état d’esprit pas adéquat pour le Top 14. "On est frustrés parce qu’autant à Montpellier, il n’y avait rien à dire, autant là, à dix minutes de la fin, on a le match dans les mains et on peut passer à + 8. A Montpellier, il n’y avait rien à dire : on avait subi une grosse déconvenue. Mais la tête, on l’avait à l’endroit depuis Montpellier. La semaine dernière, on avait fait un bon match contre Castres. Là, on fait un bon match, on fait 70 bonnes minutes, et on craque les dix dernières."

Le Gersois attendait désormais que tous les ingrédients soient mis pour le choc de la prochaine journée, face à l’UBB. Une équipe qui connaît un peu les mêmes difficultés que le Stade Toulousain en ce moment.

De quoi imaginer une revanche de la dernière finale sous tension, en prime time dimanche soir prochain. À ne pas manquer...