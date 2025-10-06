TOP 14. ''Il y a une bonne énergie dans le groupe'' : Paul Graou pas (encore) inquiet pour le Stade Toulousain

Prendre 40 points à l’extérieur n’est jamais anodin lorsque vous vous appelez le Stade Toulousain. Encore plus quand cela se produit deux fois consécutivement.
Alors forcément, la rouste subie à Bayonne ce dimanche soir (40 à 26) n’est pas passée, dans les rangs toulousains. Le manager Ugo Mola a d’ailleurs laissé parler sa colère en conférence de presse, comme relayé par Rugbyrama : "Il va falloir appuyer vite sur le bouton du caractère parce qu’il en manque."
Graou voit du positif
Pour autant, Toulouse était devant jusque dans le dernier quart d’heure, et aurait même pu tuer le match si Thomas Ramos avait rentré sa pénalité à la 65ème minute de jeu. Des signaux positifs qui, de fait, n’inquiétaient pas Paul Graou, au micro de Sacha Valleau sur Canal Plus :
Ce soir, on est malheureux aux poteaux, parce qu’on loupe quelques points, mais bon, au-delà, il y a eu de l’investissement. C’est frustrant de laisser échapper dans les dix dernières minutes. On regardera à la vidéo ce qui a été et pas été, et pourquoi on a laissé le match comme ça. On va retravailler, mais il y a une bonne énergie dans le groupe.
Le numéro 9 toulousain balayait donc d’un raffut la thèse d’un état d’esprit pas adéquat pour le Top 14. "On est frustrés parce qu’autant à Montpellier, il n’y avait rien à dire, autant là, à dix minutes de la fin, on a le match dans les mains et on peut passer à + 8. A Montpellier, il n’y avait rien à dire : on avait subi une grosse déconvenue. Mais la tête, on l’avait à l’endroit depuis Montpellier. La semaine dernière, on avait fait un bon match contre Castres. Là, on fait un bon match, on fait 70 bonnes minutes, et on craque les dix dernières."
Le Gersois attendait désormais que tous les ingrédients soient mis pour le choc de la prochaine journée, face à l’UBB. Une équipe qui connaît un peu les mêmes difficultés que le Stade Toulousain en ce moment.
De quoi imaginer une revanche de la dernière finale sous tension, en prime time dimanche soir prochain. À ne pas manquer...
Yonolan
C'es vrai que les deux hyper favoris ( désignés par les entraineurs en début de saison) ont des démarrages qu'on pourrait qualifier de poussifs par rapport à leur statut même si c'est quand même 3 victoires sur 5 matchs
Mais je ne suis pas inquiet pour les deux même si ce Top 14 risque d'être encore plus serré que d'hab et qu'ils auront peu de gras pour les doublons qui vont quand même les impacter
Oui il y a un non match à Montpellier du ST
Mais hier ce n'était absolument pas le cas
N'oublions pas la préparation tronquée et non verrons si il s'agit d'un simple retard à l'allumage
Zizi Pompon
Je ne suis pas inquiet non plus mais de là a dire "on a fait 70 bonnes minutes", c'est oublier un poil vite qu'on a été non seulement battu en touche, sur les ballons hauts et aux plaquages, mais on a été également mauvais sur ces secteurs, sans faire offense aux Bayonnais qui ont fait un très beau match.
Brett Zel
Mola est dans son rôle de secouer ses joueurs, de dramatiser la situation et d'essayer de les mobiliser.
Graou a raison. Bayonne a été meilleur. Le match du Stade n'a rien à voir avec celui au MHR en termes de contenu et d'intensité.
Le Stade ne va pas tout gagner et peu de clubs iront gagner à Jean Dauger.
C'était un match intéressant à regarder qui aurait pu basculer de l'autre côté à la 70'.
Le groupe toulousain doit encore s'améliorer dans le jeu mais ce n'est pas la débandade non plus. Par contre la défense a du boulot.
guedin81
Un bon match ?
Pas en touche en tout cas...
Amis à Laporte
C'est con, le seul bon match que le Stade a fait, c'était contre Castres... 🙂 😉
AKA
Non, 2 matchs: contre les Aveyronnais et les Auvergnats!
stef7
La saison va être longue, les comptes seront fait en fin d'année