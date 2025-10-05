TOP 14. Azéma en danger ? Après 5 défaites, l’USAP rentre en crise
Après 5 défaites en autant de rencontres de Top 14, l’USAP réfléchit à son avenir et veut agir vite, avant de définitivement prendre l’eau.
Après 5 défaites en autant de rencontres de Top 14, l’USAP réfléchit à son avenir et veut agir vite, avant de définitivement prendre l’eau.

Qu’elle semble loin, cette période estivale où les observateurs attendaient de voir les résultats des transferts ambitieux réalisés à l’intersaison par l’USAP. Après cinq semaines de compétition en Top 14, Perpignan n’a toujours pas remporté le moindre match, malgré trois affiches à domicile. Pire encore, le club connaît des crises extra-sportives, avec des sanctions de la LNR et la gestion d’un climat tendu avec les supporters.

TOP 14. 60 sélections, capitaine de l'Ecosse, pourquoi Jamie Ritchie peut devenir le nouveau patron de l’USAP ?TOP 14. 60 sélections, capitaine de l'Ecosse, pourquoi Jamie Ritchie peut devenir le nouveau patron de l’USAP ?

Franck Azéma menacé ?

Ce samedi 4 octobre, Aimé-Giral accueillait le Stade Français Paris pour une victoire bonifiée des Soldats Roses (11-28) en Catalogne. Durant la rencontre, des sifflets se sont fait entendre à destination des joueurs, mais aussi du staff perpignanais. Après la mi-temps, le retour de Franck Azéma et son staff devant leur public a été le théâtre de protestations encore un peu plus vives.

Comme souvent dans ce genre de situation, l’encadrement de l’équipe professionnelle de l’USAP est en danger. Avec cette série de défaites, la direction du club s'inquièterait, selon Rugbyrama. Franck Azéma et ses adjoints auraient été reçus ce dimanche matin, puis certains joueurs sont attendus cet après-midi. Des décisions pourraient ensuite être prises et annoncées, en début de semaine, à l’ensemble du vestiaire.

Pour l’instant, les décisions du président François Rivière ne sont pas connues. Cependant, il paraît peu probable qu’il se sépare de son staff. Le dirigeant de l’USAP a récemment conforté les têtes pensantes de l’effectif professionnel. Un retournement de situation aussi rapide paraît inattendu, mais rien n’est assuré. Dans tous les cas, l'écurie perpignanaise cherche des solutions rapides et efficaces pour assurer son avenir en Top 14.

TOP 14. ''Jalousies'', ''coma'', Rivière monte au front pour défendre l’USAP après les lourdes sanctionsTOP 14. ''Jalousies'', ''coma'', Rivière monte au front pour défendre l’USAP après les lourdes sanctions

De son côté, Franck Azéma avoue lui-même qu’il n’arrive pas à trouver les solutions aux problèmes que rencontre son équipe. “Force est de constater que le message que j'envoie ne passe pas. Donc, c'est certainement de ma responsabilité. Pourtant, on s'entraîne tous les jours, dans les conditions nécessaires. L'environnement est parfait, mais sur le terrain, il n'y a pas de rendu. Ça fait un moment qu'on est dans cette frustration-là”, confie-t-il, selon des propos rapportés par L’Équipe.

Ainsi, Rugbyrama indique qu’un remaniement partiel de l’encadrement pourrait être effectué. Une arrivée pourrait notamment se faire en Catalogne, pour relancer la machine. Par ailleurs, les Sang et Or ne manqueraient pas de candidats, puisque de nombreux profils se seraient déjà proposés au président de l’USAP, dans les derniers jours. Selon des propos de François Rivière, prononcés sur Sud Radio, l’ex-Grenoblois Nicolas Nadau, récemment mis à pied par le club isérois, serait intéressé.

PRO D2. Nicolas Nadau mis à pied (et ça ne passe pas) : la réaction choc des joueurs du FC GrenoblePRO D2. Nicolas Nadau mis à pied (et ça ne passe pas) : la réaction choc des joueurs du FC Grenoble

L’USAP coule en Top 14

Depuis le début du mois de septembre, l’USAP enchaîne les résultats catastrophiques. En cinq journées, les Sang et Or n’ont grappillé aucun point au classement et pointent à la dernière place, derrière l’US Montauban. Pire encore, les Catalans essuient des défaites nettes, avec un score moyen d’environ 13 à 29, sur chaque rencontre. Pourtant, l’effectif des Pyrénées-Orientales s'était largement renforcé cet été, avec les arrivées de joueurs réputés tels que Jamie Ritchie ou Peceli Yato.

TOP 14. Retour du patron, 3e ligne XXL : le nouveau visage de l'USAP en 2025-2026 est alléchant !TOP 14. Retour du patron, 3e ligne XXL : le nouveau visage de l'USAP en 2025-2026 est alléchant !

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
Top 14. Menoncello remplace Ahki, la recrue de la décennie au Stade Toulousain ?
News
Le Stade Toulousain face au défi basque : la composition avec Ntamack et Willis pour affronter Bayonne en TOP 14
Transferts
TRANSFERT. TOP 14. Tout le monde parle de Serin, mais c’est lui que Toulon va verrouiller
Transferts
TRANSFERT. TOP 14. Courtisé par Toulouse, Émilien Gailleton fait un choix fort et symbolique
News
Menoncello vers Toulouse : ''Tu peux pas lutter'', ''le club donne pas envie'', la résignation glaciale des supporters du RCT
News
TOP 14. ''Retrouver un peu plus d’humilité'', Bru refuse le catastrophisme, mais pointe les vraies lacunes
Transferts
TRANSFERT. 64 sélections, 87 essais... un ailier international convoité en TOP 14 ainsi qu'en PRO D2
Transferts
Tom va-t-il rejoindre son frère en TOP 14 ? Un possible transfert qui agite l'Angleterre
News
TOP 14. 3 joueurs du RCT, dont Ollivon, de retour dans la compo pour défier Pau, orphelin de Maddocks
News
TOP 14. UBB : la compo pour recevoir Lyon, avec Uberti mais toujours pas de retour pour Buros
News
TOP 14. 1 seul essai au compteur : ce Toulousain a connu un passage à vide frustrant : ''j'ai pris mon mal en patience''