TOP 14. Azéma en danger ? Après 5 défaites, l’USAP rentre en crise

Après 5 défaites en autant de rencontres de Top 14, l’USAP réfléchit à son avenir et veut agir vite, avant de définitivement prendre l’eau.

Qu’elle semble loin, cette période estivale où les observateurs attendaient de voir les résultats des transferts ambitieux réalisés à l’intersaison par l’USAP. Après cinq semaines de compétition en Top 14, Perpignan n’a toujours pas remporté le moindre match, malgré trois affiches à domicile. Pire encore, le club connaît des crises extra-sportives, avec des sanctions de la LNR et la gestion d’un climat tendu avec les supporters.

TOP 14. 60 sélections, capitaine de l'Ecosse, pourquoi Jamie Ritchie peut devenir le nouveau patron de l’USAP ?

Franck Azéma menacé ?

Ce samedi 4 octobre, Aimé-Giral accueillait le Stade Français Paris pour une victoire bonifiée des Soldats Roses (11-28) en Catalogne. Durant la rencontre, des sifflets se sont fait entendre à destination des joueurs, mais aussi du staff perpignanais. Après la mi-temps, le retour de Franck Azéma et son staff devant leur public a été le théâtre de protestations encore un peu plus vives.

Comme souvent dans ce genre de situation, l’encadrement de l’équipe professionnelle de l’USAP est en danger. Avec cette série de défaites, la direction du club s'inquièterait, selon Rugbyrama. Franck Azéma et ses adjoints auraient été reçus ce dimanche matin, puis certains joueurs sont attendus cet après-midi. Des décisions pourraient ensuite être prises et annoncées, en début de semaine, à l’ensemble du vestiaire.

Pour l’instant, les décisions du président François Rivière ne sont pas connues. Cependant, il paraît peu probable qu’il se sépare de son staff. Le dirigeant de l’USAP a récemment conforté les têtes pensantes de l’effectif professionnel. Un retournement de situation aussi rapide paraît inattendu, mais rien n’est assuré. Dans tous les cas, l'écurie perpignanaise cherche des solutions rapides et efficaces pour assurer son avenir en Top 14.

TOP 14. ''Jalousies'', ''coma'', Rivière monte au front pour défendre l’USAP après les lourdes sanctions

De son côté, Franck Azéma avoue lui-même qu’il n’arrive pas à trouver les solutions aux problèmes que rencontre son équipe. “Force est de constater que le message que j'envoie ne passe pas. Donc, c'est certainement de ma responsabilité. Pourtant, on s'entraîne tous les jours, dans les conditions nécessaires. L'environnement est parfait, mais sur le terrain, il n'y a pas de rendu. Ça fait un moment qu'on est dans cette frustration-là”, confie-t-il, selon des propos rapportés par L’Équipe.

Ainsi, Rugbyrama indique qu’un remaniement partiel de l’encadrement pourrait être effectué. Une arrivée pourrait notamment se faire en Catalogne, pour relancer la machine. Par ailleurs, les Sang et Or ne manqueraient pas de candidats, puisque de nombreux profils se seraient déjà proposés au président de l’USAP, dans les derniers jours. Selon des propos de François Rivière, prononcés sur Sud Radio, l’ex-Grenoblois Nicolas Nadau, récemment mis à pied par le club isérois, serait intéressé.

PRO D2. Nicolas Nadau mis à pied (et ça ne passe pas) : la réaction choc des joueurs du FC Grenoble

L’USAP coule en Top 14

Depuis le début du mois de septembre, l’USAP enchaîne les résultats catastrophiques. En cinq journées, les Sang et Or n’ont grappillé aucun point au classement et pointent à la dernière place, derrière l’US Montauban. Pire encore, les Catalans essuient des défaites nettes, avec un score moyen d’environ 13 à 29, sur chaque rencontre. Pourtant, l’effectif des Pyrénées-Orientales s'était largement renforcé cet été, avec les arrivées de joueurs réputés tels que Jamie Ritchie ou Peceli Yato.

TOP 14. Retour du patron, 3e ligne XXL : le nouveau visage de l'USAP en 2025-2026 est alléchant !