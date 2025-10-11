TOP 14. Ramos, Capuozzo, Depoortère, Penaud… les compos du choc Toulouse/UBB dévoilées : du lourd sur le pré

Ntamack, Ramos, Penaud… et des surprises ! Toulouse et Bordeaux ont dévoilé leurs équipes pour le choc de dimanche. Voici les compos complètes.

Le Stade Toulousain et l’Union Bordeaux-Bègles ont dévoilé leurs compositions pour le choc de ce dimanche 12 octobre à Ernest-Wallon (21h05), en clôture de la 6e journée de Top 14. Une affiche entre deux prétendants au haut de tableau, dans un début de saison marqué par les absences mais aussi par des jeunes qui pointent le bout de leur nez.

Des retours inattendus et des choix stratégiques chez Toulouse

Côté toulousain, l’infirmerie reste bien remplie, mais les sourires reviennent. Emmanuel Meafou effectue son retour, mais Mathis Castro-Ferreira. Jack Willis, incertain en début de semaine, tient bien sa place sur la feuille. Il sera capitaine aux côtés de Jelonch et Banos. Ntamack sera à l'ouverture et Ramos à l'arrière.

Au centre, on retrouve la paire Gourgues-Barassi, pendant que Capuozzo fera ses débuts sur l’aile. Dupont poursuit sa reprise en douceur, tandis que Mauvaka, Cros, Épée ou encore Chocobares sont absents. Le banc toulousain, avec Lacombre, Saito, Thomas ou encore Aldegheri, a fière allure.

La stratégie de l'UBB sans ses leaders

Chez les Bordelais, c’est un XV largement remanié qui se présentera en terre toulousaine. Pas de Lucu, Moefana, Falatea ou Buros, toujours à l’infirmerie.

Penaud est bien là, tout comme Uberti et Vergnes-Taillefer, capitaine du jour. Le jeune Laharrague sera à l’ouverture, avec Page-Relo à la mêlée.

"L'UBB, malgré les absences, n'est pas à sous-estimer."

Le pack repose sur la puissance de Woki, Palu et Cazeaux. Sur le banc, on note la présence de Depoortere et Taufa pour tenter d’apporter du sang neuf en fin de match.

Malgré les absents, ce choc entre le Stade Toulousain et l’UBB reste un classique du Top 14. Les Toulousains, solides à domicile, voudront confirmer leur montée en puissance. Bordeaux, accrocheur mais diminué, tentera de créer la surprise. Coup d’envoi dimanche soir à 21h05, sous les projecteurs d’Ernest-Wallon.