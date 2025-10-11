TOP 14. Le Stade Toulousain dans le doute ? Jelonch met les choses au clair avant le choc face à l'UBB
Deux défaites, mais pas de panique : Jelonch refuse le procès en tiédeur. Crédit image : Screenshot Youtube TOP 14
Dimanche, le Stadium accueillera une affiche bouillante face à l’UBB. Jelonch en profite pour remettre les pendules à l’heure et appelle à élever l’intensité. L’heure est venue de frapper fort.

Dimanche soir, Ernest Wallon risque de vibrer très fort. Le Stade Toulousain reçoit l’Union Bordeaux-Bègles pour ce qui s’annonce déjà comme l’un des chocs de cette première partie de saison. Car même si Bordeaux ne viendra pas avec toutes ses forces vives. Il y aura du très beau monde sur le pré. Et à l’heure d’aborder ce rendez-vous très attendu, Anthony Jelonch a tenu à rappeler que, malgré quelques accrocs, Toulouse est loin d’être en crise.

« Ce n’est pas alarmant »

A 20 ans, ''Il a (déja) tous les outils'' : ce crack du Stade Toulousain doit désormais apprendre à bien s'en servirA 20 ans, ''Il a (déja) tous les outils'' : ce crack du Stade Toulousain doit désormais apprendre à bien s'en servirAvec trois victoires (dont deux bonifiées à domicile) pour deux défaites à l’extérieur, le début de saison toulousain n’est peut-être pas parfait, mais il reste solide. "On n’est pas du tout en doute", affirme Jelonch, lucide mais confiant, via RMC. Le troisième-ligne international concède que la défaite à Montpellier a laissé des traces : "on est peut-être passés à côté", mais insiste sur le fait que le groupe reste concentré, solidaire et ambitieux.

Une envie de monter le curseur

Face à Bayonne, c’est "dans les dix dernières minutes" que le match a échappé aux Rouge et Noir. Un manque de caractère ? "Peut-être par moments", concède-t-il. Mais l’état d’esprit est là : "on a une victoire à Clermont, cette victoire contre Castres… ce n’est pas catastrophique". Surtout, le groupe sait ce qu’il a à corriger : "il faut monter le curseur de l’agressivité quand il faut".Toulouse trop fort, trop souvent ? Mola répond à ceux qui en ont marre de voir le Stade tout rafflerToulouse trop fort, trop souvent ? Mola répond à ceux qui en ont marre de voir le Stade tout raffler

Un match à haute intensité

L’UBB, finaliste du Top 14 et championne d’Europe en titre, débarque en forme et avec des ambitions. "On sait très bien qu’ils vont arriver avec beaucoup d’agressivité", reconnaît Jelonch, qui se dit "prêt au combat". Le troisième-ligne savoure à l’avance cette affiche de gala : "On aime jouer les équipes comme Bordeaux. Ça joue au rugby, on se régale".

À l’entraînement, l’intensité est déjà montée d’un cran. "Ce week-end, on peut se rattraper devant notre public, donc ce n’est que du bonheur", glisse-t-il dans un sourire.TOP 14. Remettre ''du chaos et du pétillant'', le Stade Toulousain à l'heure du test face à BordeauxTOP 14. Remettre ''du chaos et du pétillant'', le Stade Toulousain à l'heure du test face à Bordeaux

Rattraper ? "Enfin, pas se rattraper…", se corrige-t-il aussitôt. Car plus que se remettre d’une éventuelle contre-performance, il s’agit surtout de frapper un grand coup face à un concurrent direct pour les phases finales... et le titre.

