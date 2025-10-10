TOP 14. Remettre ''du chaos et du pétillant'', le Stade Toulousain à l'heure du test face à Bordeaux

Toulouse a pris une leçon à Bayonne. Pas de panique, mais un avertissement. Mélé veut que ses joueurs répondent “présent” dimanche à Ernest-Wallon pour relancer la machine rouge et noire.

Le Stade Toulousain avance à petits pas en ce début de saison. Battus à Bayonne après avoir encaissé trois essais dans les dix dernières minutes (40-26), les Rouge et Noir, déjà dominés à Montpellier, ont connu un nouveau coup d’arrêt à l’extérieur. A 20 ans, ''iIl a (deja) tous les outils'' : ce crack du Stade Toulousain doit désormais apprendre à bien s'en servirÀ la veille de recevoir l’Union Bordeaux-Bègles dimanche soir, David Mélé, entraîneur des Skills, a pris le temps d’analyser cette contre-performance et d’évoquer la réaction attendue.

« On a manqué d’enthousiasme défensif »

Pas question pour l’ancien demi de mêlée de se cacher derrière les absences ou la fatigue : « Si on avait la solution à tout, ce serait plus simple, mais on est tombé sur une équipe de Bayonne en pleine confiance, poussée par son public. Nous, on a eu quelques manques de connexion, un manque d’enthousiasme défensif… » Pour Mélé, le mal est d’abord psychologique : « À un moment donné, on a basculé dans le “tant pis, on baisse la tête et on accepte”. Contre une équipe euphorique, c’est fatal. »

Trouver la régularité

Ce constat lucide, le staff le partage. « Il faut qu’on arrive à avoir des performances beaucoup plus régulières, sur un match entier, puis sur deux. Ce serait déjà un vrai pas en avant. » L’ancien joueur du club évoque une équipe encore en recherche de rythme de croisière, entre préparation tronquée et rotations multiples. « On a préféré une fraîcheur mentale à une fraîcheur physique. À nous maintenant de remettre les choses dans l’ordre. »

Bordeaux, un vrai test à Ernest-Wallon

Dimanche, c’est un gros morceau qui débarque à Ernest-Wallon. L’UBB s’était imposée à Toulouse l’an passé, un souvenir que Mélé n’a pas oublié : « Peu importe leur dynamique, c’est un vrai test. Ils viennent chez nous avec des intentions. À nous de répondre présent. » Le message est clair : retrouver l’ADN toulousain, ce jeu fait de vitesse, de désordre organisé et d’énergie communicative.

« Remettre du chaos, remettre du jeu »

Mélé veut voir son groupe se lâcher, « retrouver notre ADN, du jeu dans le désordre, créer du chaos ». Derrière les mots, une volonté de remettre du pétillant dans le jeu rouge et noir. Et surtout, de retrouver ce plaisir défensif perdu depuis quelques semaines : « Il faut qu'on retrouve ce qui a fait notre force ces trois dernières années, où on était très durs à battre. » Dimanche, le Stade jouera plus qu'un simple match de phase régulière : une question d'orgueil et de constance. Mélé le dit sans détours : « Les joueurs ont compris et vont tout mettre en œuvre pour que ce soit, à la fin du match, nous qui levions les bras. »