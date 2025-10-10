TOP 14. Remettre ''du chaos et du pétillant'', le Stade Toulousain à l'heure du test face à Bordeaux
TOP 14. Après la claque reçue à Bayonne, Toulouse cherche la bonne carburation. Crédit image : Screenshot CANAL+ Sport
Toulouse a pris une leçon à Bayonne. Pas de panique, mais un avertissement. Mélé veut que ses joueurs répondent “présent” dimanche à Ernest-Wallon pour relancer la machine rouge et noire.

Le Stade Toulousain avance à petits pas en ce début de saison. Battus à Bayonne après avoir encaissé trois essais dans les dix dernières minutes (40-26), les Rouge et Noir, déjà dominés à Montpellier, ont connu un nouveau coup d’arrêt à l’extérieur.A 20 ans, ''iIl a (deja) tous les outils'' : ce crack du Stade Toulousain doit désormais apprendre à bien s'en servirA 20 ans, ''iIl a (deja) tous les outils'' : ce crack du Stade Toulousain doit désormais apprendre à bien s'en servirÀ la veille de recevoir l’Union Bordeaux-Bègles dimanche soir, David Mélé, entraîneur des Skills, a pris le temps d’analyser cette contre-performance et d’évoquer la réaction attendue.

« On a manqué d’enthousiasme défensif »

Pas question pour l’ancien demi de mêlée de se cacher derrière les absences ou la fatigue« Si on avait la solution à tout, ce serait plus simple, mais on est tombé sur une équipe de Bayonne en pleine confiance, poussée par son public. Nous, on a eu quelques manques de connexion, un manque d’enthousiasme défensif… »  Pour Mélé, le mal est d’abord psychologique : « À un moment donné, on a basculé dans le “tant pis, on baisse la tête et on accepte”. Contre une équipe euphorique, c’est fatal. »

Trouver la régularité

Ce constat lucide, le staff le partage. « Il faut qu’on arrive à avoir des performances beaucoup plus régulières, sur un match entier, puis sur deux. Ce serait déjà un vrai pas en avant. » L’ancien joueur du club évoque une équipe encore en recherche de rythme de croisière, entre préparation tronquée et rotations multiples. « On a préféré une fraîcheur mentale à une fraîcheur physique. À nous maintenant de remettre les choses dans l’ordre. »

Bordeaux, un vrai test à Ernest-Wallon

Dimanche, c’est un gros morceau qui débarque à Ernest-Wallon. L’UBB s’était imposée à Toulouse l’an passé, un souvenir que Mélé n’a pas oublié : « Peu importe leur dynamique, c’est un vrai test. Ils viennent chez nous avec des intentions. À nous de répondre présent. » Le message est clair : retrouver l’ADN toulousain, ce jeu fait de vitesse, de désordre organisé et d’énergie communicative.

« Remettre du chaos, remettre du jeu »

Mélé veut voir son groupe se lâcher, « retrouver notre ADN, du jeu dans le désordre, créer du chaos ». Derrière les mots, une volonté de remettre du pétillant dans le jeu rouge et noir. Et surtout, de retrouver ce plaisir défensif perdu depuis quelques semaines : « Il faut qu’on retrouve ce qui a fait notre force ces trois dernières années, où on était très durs à battre. »XV de France. 1 Toulousain, 2 Bayonnais, 1 Racingman, ces joueurs suivis de (très) près par Galthié avant les BoksXV de France. 1 Toulousain, 2 Bayonnais, 1 Racingman, ces joueurs suivis de (très) près par Galthié avant les BoksDimanche, le Stade jouera plus qu’un simple match de phase régulière : une question d’orgueil et de constance. Mélé le dit sans détours : « Les joueurs ont compris et vont tout mettre en œuvre pour que ce soit, à la fin du match, nous qui levions les bras. »

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
TOP 14 – Toulouse / Bordeaux : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le choc ?
News
TOP 14. Le beau début de saison du Stade Français freiné par une blessure problématique
News
A 20 ans, ''Il a (deja) tous les outils'' : reste désormais à bien s’en servir pour ce crack du Stade Toulousain
News
VIDEO. Conseil maison : évitez de vous mettre en face d’Anthony Jelonch sur les boucliers
News
TOP 14. Ollivon absent, Jaminet de retour : La compo probable du RCT face à Clermont
News
TOP 14. Montpellier gagne des points, mais perd des forces : 2 blessés de plus à l'infirmerie
News
TOP 14. Quand Conrad Smith raconte l’évolution permanente du ''Pokémon'' Ma’a Nonu, 43 ans
News
TOP 14. ''S’il y en a qui se découragent, j’arrête d’entraîner'' : Montauban garde son état d’esprit de charognard
News
TOP 14. Section Paloise. 2 nouveaux blessés : 8 joueurs out pour le choc contre l’Aviron Bayonnais
News
Toulouse trop fort, trop souvent ? Mola répond à ceux qui en ont marre de voir le Stade tout raffler
News
Clermont – Toulon (TOP 14) : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le choc au Michelin ?