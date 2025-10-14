TOP 14. L'UBB ''pas au niveau pour jouer Toulouse'', concède Poux après la fessée

Le contraste a fait mal : Toulouse en démonstration, Bordeaux dépassé. Jean-Baptiste Poux n’a pas cherché d’excuse après la claque reçue à Ernest-Wallon.

L’UBB est rentrée de Toulouse avec les oreilles qui sifflent. Dimanche soir, dans un Ernest-Wallon en fusion, les Bordelais ont pris l’eau de toutes parts face à un Stade Toulousain en mode rouleau compresseur (56-13). Ce n'est pas le score de la finale d'il y a deux ans. Mais ça pique quand même. VIDEO. 4 mois plus tard, Ange Capuozzo contribue à la démonstration du Stade Toulousain avec un essai de soliste Invité de TOP RUGBY, Jean-Baptiste Poux, entraîneur de la mêlée girondine, n’a pas cherché d’excuse : « On était effondrés. Les joueurs étaient marqués par l’ampleur de la défaite. Pour nous, ça allait trop vite, c’était trop puissant. On n’a fait que subir. »

« On a eu l’impression de jouer contre une équipe d’une autre division »

La lucidité de l’ancien pilier international tranche avec l'ampleur du score. Poux a tenu à rappeler que ce revers ne devait pas tout remettre en question : « Oui, c’est sûr qu’il y a des choses qu’on va modifier, mais par petites touches. » Mais il admet un écart criant entre les deux formations : « On avait l’impression de jouer contre une équipe d’une autre division. C’est difficile de trouver des points positifs quand on prend 60 points. »

« Eux ont fait le match parfait, nous plein d’erreurs »

Face à des Toulousains inspirés, l’UBB n’a pas trouvé la clé. « On sentait de la tension avant le match, une peur de mal faire… Mais eux ont fait le match parfait, et nous, plein d’erreurs. » Même l’investissement des joueurs n’a pas suffi : « Malgré les efforts, ça allait tellement vite qu’on était tout le temps en retard sur plein de secteurs. »

Une défaite qui pique, mais pas un drame

Malgré la claque, Poux refuse le catastrophisme. Il rappelle que d’autres performances récentes l’avaient davantage contrarié : « J’étais plus déçu des deux dernières sorties au Racing et au Stade Français, parce qu’il y avait eu un vrai manque d’engagement. Là, les gars se sont employés. » TOP 14. Une compo probable taillée pour la revanche : Toulouse vise le rebond avec Gourgues, Capuozzo et NtamackLe constat reste néanmoins brutal : « Aujourd’hui, on n’est pas au niveau pour jouer Toulouse. » Mais pas question de baisser les bras : « Il faut repartir, switcher et se concentrer sur la préparation de Perpignan. »

« Jouer Toulouse, c’est une école »

Poux préfère voir dans ce naufrage une leçon. « Jouer contre Toulouse, c’est une école. C’est ce qui se fait de mieux dans le monde. Il y a forcément des choses à en tirer. » L’ancien pilier a même échangé avec les coachs toulousains : « Ils disaient qu’ils avaient eu du mal à se trouver collectivement, et là, ils ont trouvé la solution. »

Pour Bordeaux, la période est compliquée. Le technicien évoque un groupe fatigué et amoindri : « On sortait d’une grosse saison, d’un titre, les corps étaient meurtris. Il nous manque des joueurs importants, et tout le monde veut nous battre. C’est le revers de la médaille du titre européen. »

Objectif Aimé-Giral : réaction attendue

Prochaine étape : Perpignan, où l’UBB devra montrer du caractère face à la lanterne rouge du championnat. Une équipe qui voudra décrocher sa première victoire et enfin lancer sa saison. « Il faut se resserrer, faire le dos rond et attendre que l’orage passe. Mais là, il y aura une grosse tempête à Aimé-Giral le week-end prochain. Ce sera un bon test pour la mentalité de notre équipe. » Les Bordelais sont prévenus : après la fessée toulousaine, plus question de subir.