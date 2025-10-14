TOP 14. Top 14. À Bayonne, la série noire prend une tournure inquiétante

C’est l’idée qu’on redoutait du côté de Bayonne à l'issue de la défaite à Pau : Guillaume Martocq, sorti sur blessure après seulement un quart d’heure face à Pau, souffre d’une blessure au genou.
Les examens ont confirmé une rupture du ligament croisé postérieur. Le centre sera donc absent environ trois mois, un vrai coup dur pour l’Aviron qui voit son infirmerie continuer à se remplir.
Une infirmerie déjà saturée
Une blessure qui arrive en même temps que celle de Maxime Machenaud, touché au genou lui aussi. Le demi de mêlée bayonnais, sorti en larmes au Hameau, pourrait voir sa saison — voire sa carrière — compromise. Et ce, même s'il indiquait qu'il ferait tout pour revenir.
Point sur 🏥 après le match
Martocq ➡️ genou
Machenaud ➡️ genou
Iturria ➡️ trauma Cervical
Chouzenou ➡️ biceps
Lévèque ➡️ cheville
Maqala➡️ cheville
Johnson➡️ entorse genou
Tilloles➡️ crampes
En plus des 11 joueurs déjà présents.
📷 AFP#Bayonne #top14 pic.twitter.com/zVRC5qBGKZ— catourneovale (@catourneovale) October 12, 2025
Le problème à l'heure actuelle, c'est Bayonne affiche un taux d’indisponibilité proche de 50 % de son effectif, un chiffre hallucinant à ce stade de la saison. « Je n’ai jamais vu ça », confiait d’ailleurs un Grégory Patat désemparé après la défaite à Pau.
Que faire maintenant ?
Martocq, 26 ans, s’était imposé ces derniers mois comme une valeur sûre du centre bayonnais (20 feuilles de match l'an passé), capable d’apporter sa puissance en attaque et une vraie solidité défensive. Son absence va contraindre le staff à revoir ses plans.
Pour combler ce vide, l’Aviron pourra s’appuyer sur Manu Tuilagi, Sireli Maqala ou Federico Mori, voire puiser dans son centre de formation. Mais à force d’enchaîner les pépins physiques, c’est toute la dynamique du groupe qui est menacée.
Grégory Patat est revenu sur l’hécatombe qui a frappé les Bayonnais cet après-midi au Hameau. Il déplore également la blessure de son deme de mêlée Maxime Machenaud. pic.twitter.com/1K8Oom82LT— RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 11, 2025
Grégory Patat et ses hommes vont devoir faire preuve d’une sacrée résilience pour rester dans le tempo d’un Top 14 toujours plus exigeant. A l'orée de la 7e journée, les Basques occupent tout de même une place dans le top 6 en dépits des pépins physiques.
Comment écrire une vérité et la contredire dans le même article? Maqala annoncé blessé et indisponible fera partie des joueurs missionnés " Pour combler ce vide, l’Aviron pourra s’appuyer sur Manu Tuilagi, Sireli Maqala ou Federico Mori"
Sûrement un problème de dédoublement de personnalité ... pas du rédacteur thibault perrin qui ne se relit pas !
Amis à Laporte
Certains "experts" disent que Bayonne était un équipe en papier... Il semblerait qu'ils aient raison.
Ronnie64
Réponse samedi aux alentours de 16h 30. Perso je ne doute pas de la dite réponse. 😍
Amis à Laporte
Allusion au nombre de blessés dans l'infirmerie de l'AB, joueurs HS donc joueurs en cartons donc équipe en papier, CQFD ? 🙂
Uther
Il me semble qu'une saison Clermont avait vécu une hécatombe pareille mais je n'arrive plus bien à me souvenir si c'était dans les mêmes proportions.
En tout cas, c'est vraiment dommage pour les Bayonnais qui avaient une excellente dynamique héritée de la saison passée.
Jak3192
Bon courage !
Pas simple comme situation
et regrettable