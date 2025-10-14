TOP 14. Top 14. À Bayonne, la série noire prend une tournure inquiétante

C’est la série noire à Bayonne : Guillaume Martocq s’est blessé au genou au Hameau et manquera trois mois. Un nouveau coup dur pour une équipe qui compte déjà la moitié de son effectif à l’arrêt.

C’est l’idée qu’on redoutait du côté de Bayonne à l'issue de la défaite à Pau : Guillaume Martocq, sorti sur blessure après seulement un quart d’heure face à Pau, souffre d’une blessure au genou.

Les examens ont confirmé une rupture du ligament croisé postérieur. Le centre sera donc absent environ trois mois, un vrai coup dur pour l’Aviron qui voit son infirmerie continuer à se remplir.

Une infirmerie déjà saturée

Une blessure qui arrive en même temps que celle de Maxime Machenaud, touché au genou lui aussi. Le demi de mêlée bayonnais, sorti en larmes au Hameau, pourrait voir sa saison — voire sa carrière — compromise. Et ce, même s'il indiquait qu'il ferait tout pour revenir.

Point sur 🏥 après le match



Martocq ➡️ genou

Machenaud ➡️ genou

Iturria ➡️ trauma Cervical

Chouzenou ➡️ biceps

Lévèque ➡️ cheville

Maqala➡️ cheville

Johnson➡️ entorse genou

Tilloles➡️ crampes



En plus des 11 joueurs déjà présents.



📷 AFP#Bayonne #top14 pic.twitter.com/zVRC5qBGKZ October 12, 2025

Le problème à l'heure actuelle, c'est Bayonne affiche un taux d’indisponibilité proche de 50 % de son effectif, un chiffre hallucinant à ce stade de la saison. « Je n’ai jamais vu ça », confiait d’ailleurs un Grégory Patat désemparé après la défaite à Pau.

Que faire maintenant ?

Martocq, 26 ans, s’était imposé ces derniers mois comme une valeur sûre du centre bayonnais (20 feuilles de match l'an passé), capable d’apporter sa puissance en attaque et une vraie solidité défensive. Son absence va contraindre le staff à revoir ses plans.

Pour combler ce vide, l’Aviron pourra s’appuyer sur Manu Tuilagi, Sireli Maqala ou Federico Mori, voire puiser dans son centre de formation. Mais à force d’enchaîner les pépins physiques, c’est toute la dynamique du groupe qui est menacée.

Grégory Patat est revenu sur l’hécatombe qui a frappé les Bayonnais cet après-midi au Hameau. Il déplore également la blessure de son deme de mêlée Maxime Machenaud. pic.twitter.com/1K8Oom82LT — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 11, 2025

Grégory Patat et ses hommes vont devoir faire preuve d’une sacrée résilience pour rester dans le tempo d’un Top 14 toujours plus exigeant. A l'orée de la 7e journée, les Basques occupent tout de même une place dans le top 6 en dépits des pépins physiques.