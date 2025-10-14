Carton d’audience et record battu : Toulouse vs UBB, ce nouveau Clasico du rugby français
La rencontre de Top 14 entre le Stade Toulousain et l’UBB ce dimanche soir ainsi battu un record qui tenait depuis plus de 8 ans, informe Canal Plus. Screenshot : Canal Plus
Un chiffre colossal qui confirme les bonnes audiences du Top 14, dont s'étaient félicité la LNR et Canal + en début de saison.

C’est le nouveau classique du rugby français. Le champion de France face au champion d’Europe, le champion du cassoulet face au champion de la trottinette électrique et du matcha, et les deux côtés de la Garonne. Pour une rivalité grandissante.

C’est aussi ce que les chiffres confirment. La rencontre de Top 14 entre le Stade Toulousain et l’UBB ce dimanche soir ainsi battu un record qui tenait depuis plus de 8 ans, informe Canal Plus.

VIDEO. 4 mois plus tard, Ange Capuozzo contribue à la démonstration du Stade Toulousain avec un essai de solisteVIDEO. 4 mois plus tard, Ange Capuozzo contribue à la démonstration du Stade Toulousain avec un essai de soliste

896 000 personnes étaient en effet branchés sur le signal de la chaîne cryptée pour admirer la bande à Romain Ntamack déployer son jeu de toutes parts face à ceux de Damian Penaud. Pour ceux qui utilisent le flux légalement…

Le groupe Canal précise d’ailleurs dans un post qu’un pic a été établi à 1,1 million de téléspectateurs. Un chiffre colossal qui confirme les bonnes audiences du Top 14, dont s'étaient félicité la LNR et Canal + en début de saison.

Logiquement loin des records de la dernière finale


Pour rappel, cette affiche était aussi celle de la dernière finale de championnat, en juin dernier.

Diffusée comme chaque année conjointement par Canal + et France 2, elle avait rassemblé plus de 5 millions de téléspectateurs au total, entre les 920 000 du diffuseur habituel et le reste du service public.

TOP 14. Une compo probable taillée pour la revanche : Toulouse vise le rebond avec Gourgues, Capuozzo et NtamackTOP 14. Une compo probable taillée pour la revanche : Toulouse vise le rebond avec Gourgues, Capuozzo et Ntamack

Il faut dire que le scénario hollywoodien de cette rencontre - terminée aux prolongations - et l’atmosphère autour du match avaient contribué à cela. Nul doute que le record tombera prochainement…

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
Vos Matchs de Rugby Pau/Toulouse et Bayonne/Clermont à quelle heure et sur quelle chaine ?
News
Transfiguré cette saison, Louis Carbonel peut-il s’inviter avec le XV de France cet automne ?
News
1m90 pour 136kg : un ancien (éphémère) toulousain approché par l’UBB pour caler sa mêlée
News
RUGBY. Les Springboks en Top 14, la fin de l'exode sud-af' en France ?
News
Une option qui plaît à Toulouse : Comment l'Aviron Bayonnais pourrait finalement attirer Guillaume Cramont ?
News
VIDEO. 4 mois plus tard, Ange Capuozzo contribue à la démonstration du Stade Toulousain avec un essai de soliste
News
''Je sens que je suis encore en déficit'' : Antoine Dupont détaille son protocole avant sa reprise avec Toulouse
News
Top 14. Avec 50 % de blessés, Bayonne est maudit par ''les dieux du rugby''
Transferts
Top 14. 287 000 €/an sur la balance, ce joueur va-t-il recaler Clermont ?
Transferts
TOP 14. RUGBY. Tom Willis au Stade Toulousain ? Le deal se complique (beaucoup)
News
TOP 14. Ramos, Capuozzo, Depoortère, Penaud… les compos du choc Toulouse/UBB dévoilées : du lourd sur le pré