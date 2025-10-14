Carton d’audience et record battu : Toulouse vs UBB, ce nouveau Clasico du rugby français

Un chiffre colossal qui confirme les bonnes audiences du Top 14, dont s'étaient félicité la LNR et Canal + en début de saison.

C’est le nouveau classique du rugby français. Le champion de France face au champion d’Europe, le champion du cassoulet face au champion de la trottinette électrique et du matcha, et les deux côtés de la Garonne. Pour une rivalité grandissante.

C’est aussi ce que les chiffres confirment. La rencontre de Top 14 entre le Stade Toulousain et l’UBB ce dimanche soir ainsi battu un record qui tenait depuis plus de 8 ans, informe Canal Plus.

VIDEO. 4 mois plus tard, Ange Capuozzo contribue à la démonstration du Stade Toulousain avec un essai de soliste

896 000 personnes étaient en effet branchés sur le signal de la chaîne cryptée pour admirer la bande à Romain Ntamack déployer son jeu de toutes parts face à ceux de Damian Penaud. Pour ceux qui utilisent le flux légalement…

Le groupe Canal précise d’ailleurs dans un post qu’un pic a été établi à 1,1 million de téléspectateurs. Un chiffre colossal qui confirme les bonnes audiences du Top 14, dont s'étaient félicité la LNR et Canal + en début de saison.

Logiquement loin des records de la dernière finale



Pour rappel, cette affiche était aussi celle de la dernière finale de championnat, en juin dernier.

Diffusée comme chaque année conjointement par Canal + et France 2, elle avait rassemblé plus de 5 millions de téléspectateurs au total, entre les 920 000 du diffuseur habituel et le reste du service public.

TOP 14. Une compo probable taillée pour la revanche : Toulouse vise le rebond avec Gourgues, Capuozzo et Ntamack

Il faut dire que le scénario hollywoodien de cette rencontre - terminée aux prolongations - et l’atmosphère autour du match avaient contribué à cela. Nul doute que le record tombera prochainement…