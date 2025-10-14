Mayol prêt à rugir : Toulon – Racing 92 : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre ce choc du Top 14 ?

Ambiance chaude garantie ce dimanche à Mayol ! Le RCT reçoit le Racing 92 pour clôturer la 7e journée du Top 14. Horaire, diffusion TV et enjeux du match : on vous dit tout.

Ce dimanche, Toulon reçoit le Racing 92 en clôture de la 7e journée de TOP 14. Coup d’envoi prévu à 21h05 pour un duel qui s’annonce électrique entre deux équipes ambitieuses.

Le RCT veut imposer sa loi

Avant cette rencontre, le RCT occupe la 9e place, tandis que les Ciel et Blanc sont 5e. Mais seuls trois points séparent les deux formations.

Le match aura lieu à Mayol, véritable forteresse quand le RCT y déploie son jeu rugueux et généreux. Ils ont remporté leurs deux match à la maison cette saison. La rencontre contre La Rochelle n'ayant pas pu avoir lieu.

Le corps arbitral sera emmené par Benoît Rousselet, assisté de Thomas Chereque et Stéphane Coulon à la touche.

Le Racing 92 n’est jamais simple à manœuvrer. En déplacement, les Franciliens ont remporté un succès depuis le début de la saison. C'était sur la pelouse de l'USAP.

En face, Toulon s’appuiera sur la puissance de son pack et l’énergie communicative de son public pour faire plier les Franciliens. Même à cette heure tardive, on peut s’attendre à une ambiance bouillante sur la rade.

"Les deux équipes visent haut cette saison."

Toulon veut confirmer son bon début de championnat à domicile, tandis que le Racing espère frapper un grand coup à l’extérieur. Ce genre de match peut vite basculer sur un détail… ou une inspiration.

Arrivez tôt à Mayol (ou installez-vous confortablement devant votre écran) : les vingt premières minutes pourraient être décisives. Et si vous suivez le match en ligne, prévoyez la collation — le combat promet d’être long et intense !