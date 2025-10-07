Jack Willis, Bielle-Biarrey, Fall, Toulouse… Le palmarès complet de la Nuit du Rugby

Ce lundi 6 octobre, l’Olympia a vibré au rythme de la grande famille du rugby : pour sa 21ᵉ édition, la Nuit du Rugby a récompensé les héros de la saison 2024‑2025, joueurs, joueuses, staffs et arbitres confondus, au cours d’une cérémonie à la fois prestigieuse et chaleureuse. Treize trophées sont tombés ce soir-là — les voici, avec leurs destinataires.
Qui sont les grands gagnants ?
Le titre de Meilleur joueur du TOP 14 est revenu à Jack Willis, pour une saison solide ponctuée d’une finale marquante. Dans l’univers de la Pro D2, Jérôme Bosviel, auteur de 236 points, a été élu Meilleur joueur — son rôle a été déterminant dans la montée de Montauban.
Crédit image : LNR
Chez les femmes, Madoussou Fall‑Raclot s’impose une fois encore comme la figure du rugby féminin : sacrée meilleure joueuse d’Élite 1. Côté Sevens, Alexis Levron (chez les hommes) et Hawa Tounkara (chez les femmes) ont conquis le trophée du Meilleur joueur / joueuse de l’In Extenso Supersevens.
La révélation de la saison
La révélation de l’année est Gaël Dréan, auteur d’une saison remarquable (16 matchs, 12 essais), plébiscité par ses pairs.
Crédit image : LNR
Dans la catégorie Meilleur joueur international français, Louis Bielle‑Biarrey a été distingué pour ses performances XXL en Bleu comme en club. Teani Feleu décroche le titre de Meilleure joueuse internationale, pour une saison étincelante avec l’Équipe de France.
"Une performance qui laisse sans voix et inspire les générations futures."
L’Arbitre de l’année est Pierre Brousset, régulièrement au sifflet dans les grandes compétitions internationales. Le Meilleur staff de TOP 14 revient aux entraîneurs du Stade Toulousain, et celui de PRO D2 aux techniciens de Montauban.
Crédit image : LNR
Le Plus bel essai, voté par le grand public, est… l’œuvre de Louis Bielle‑Biarrey — un sacré doublé pour lui. Enfin, le Trophée de l’Engagement Sociétal a été attribué au Stade Toulousain, pour son programme « Sport et Cancer ».
Yonolan
Content pour Jack Willis
Un genre croisement Airedale et Pitbull avec qui tu peux voyager loin
Et il semble avoir vraiment apprécié cette reconnaissance largement méritée et il doit mesurer le chemin parcouru à sa juste valeur
Dire qu’il y a juste trois ans le ciel lui tombait sur la tête avec la liquidation des Wasps et son exil forcé en France
Et quel chemin
Pas seulement d’avoir rempli l’armoire à trophées de fort belle manière mais aussi d’avoir trouvé un nouveau chez soi à Toulouse, lui qui déclarait dernièrement avoir tout à Toulouse et qui exprime sa gratitude vis à vis de ce club : "Grâce à Toulouse, j’ai retrouvé foi en le rugby" tellement il avait été marqué par la disparition des Wasps
Une belle histoire humaine aussi et une famille qui semble épanouie
Vraiment une superbe intégration qui fait dire à Mola « On a l’impression qu’il est passé par notre école de rugby » : quel plus beau compliment quand on mesure l’atavisme rugbystique toulousain…
Dommage que le coté gardien du temple suranné et anachronique de la RFU l’ai privé de son rêve des Lions
Un joueur qui pèse lourd au ST , comme Ribbans au RCT
Oui une consécration en forme d’espoir : on peut se relever plus fort et le meilleur peut exister après que le ciel vous soit tombé sur la tête
Oui belle leçon
pascalbulroland
Sachant que ce sont les joueurs et entraineurs qui ont voté, pour les "gagnants" c'est une belle reconnaissance...