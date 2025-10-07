Jack Willis, Bielle-Biarrey, Fall, Toulouse… Le palmarès complet de la Nuit du Rugby

La 21ᵉ Nuit du Rugby a sacré les meilleurs joueurs, joueuses, staffs et arbitres de la saison. Voici les grands vainqueurs de cette soirée à part.

Ce lundi 6 octobre, l’Olympia a vibré au rythme de la grande famille du rugby : pour sa 21ᵉ édition, la Nuit du Rugby a récompensé les héros de la saison 2024‑2025, joueurs, joueuses, staffs et arbitres confondus, au cours d’une cérémonie à la fois prestigieuse et chaleureuse. Treize trophées sont tombés ce soir-là — les voici, avec leurs destinataires.

Qui sont les grands gagnants ?

Le titre de Meilleur joueur du TOP 14 est revenu à Jack Willis, pour une saison solide ponctuée d’une finale marquante. Dans l’univers de la Pro D2, Jérôme Bosviel, auteur de 236 points, a été élu Meilleur joueur — son rôle a été déterminant dans la montée de Montauban.

Crédit image : LNR

Chez les femmes, Madoussou Fall‑Raclot s’impose une fois encore comme la figure du rugby féminin : sacrée meilleure joueuse d’Élite 1. Côté Sevens, Alexis Levron (chez les hommes) et Hawa Tounkara (chez les femmes) ont conquis le trophée du Meilleur joueur / joueuse de l’In Extenso Supersevens.

La révélation de la saison

La révélation de l’année est Gaël Dréan, auteur d’une saison remarquable (16 matchs, 12 essais), plébiscité par ses pairs.

Crédit image : LNR

Dans la catégorie Meilleur joueur international français, Louis Bielle‑Biarrey a été distingué pour ses performances XXL en Bleu comme en club. Teani Feleu décroche le titre de Meilleure joueuse internationale, pour une saison étincelante avec l’Équipe de France.

"Une performance qui laisse sans voix et inspire les générations futures."

L’Arbitre de l’année est Pierre Brousset, régulièrement au sifflet dans les grandes compétitions internationales. Le Meilleur staff de TOP 14 revient aux entraîneurs du Stade Toulousain, et celui de PRO D2 aux techniciens de Montauban.

Crédit image : LNR

Le Plus bel essai, voté par le grand public, est… l’œuvre de Louis Bielle‑Biarrey — un sacré doublé pour lui. Enfin, le Trophée de l’Engagement Sociétal a été attribué au Stade Toulousain, pour son programme « Sport et Cancer ».