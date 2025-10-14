Tests de novembre : le XV de France hérite de Gardner, Ridley et Pearce, les Frenchies bien servis

Avant le tirage du Mondial 2027, place aux joutes de novembre ! World Rugby a désigné les arbitres des 34 tests à venir. Au menu : du spectacle, de la pression… et plusieurs tricolores au sifflet.

Alors que les grandes nations s’apprêtent à se jauger dans une tournée automnale particulièrement dense, World Rugby a officialisé la liste des arbitres pour les tests de novembre. Pas moins de 34 matchs internationaux sont au programme entre le 18 octobre et le 29 novembre, dans une fenêtre cruciale avant le tirage au sort de la Coupe du monde 2027, prévu en décembre. Et comme souvent, les Français seront bien représentés au sifflet.

Les Bleus sous haute surveillance

Pour les trois tests du XV de France, la qualité sera au rendez-vous. Face aux champions du monde sud-africains le 8 novembre au Stade de France, c’est Angus Gardner, l’expérimenté arbitre australien, qui sera aux commandes.

La semaine suivante à Bordeaux contre les Fidji, les Bleus retrouveront Christophe Ridley (Angleterre), puis ce sera au tour de Luke Pearce, également anglais, de diriger le duel contre l’Australie à Saint-Denis. Trois profils reconnus, rompus au très haut niveau, assistés de pointures comme Nika Amashukeli, Andrew Brace ou Craig Evans.

Les Frenchies bien servis

Côté sifflet tricolore, le contingent français ne chôme pas. Pierre Brousset dirigera un très alléchant Irlande - Nouvelle-Zélande à Chicago le 1er novembre, avant de retrouver Twickenham pour Angleterre - Argentine.

Luc Ramos, de son côté, sera en Écosse pour Écosse - Tonga, puis clôturera la tournée avec un énorme Pays de Galles - Afrique du Sud le 29 novembre. Enfin, Jérémy Rozier officiera sur Roumanie - Uruguay à Bucarest.

58 officiels mobilisés, 11 nations représentées

En tout, 58 officiels de 15 fédérations seront mobilisés à travers les six continents. Hollie Davidson, première femme à avoir arbitré une finale de Coupe du monde féminine, sera au sifflet de deux rencontres, dont Pays de Galles - Nouvelle-Zélande.

À noter également la montée en puissance de jeunes arbitres issus du Championnat U20, à l’image de Morgan White, Ben Breakspear, ou encore Rozier, déjà bien en place sur la scène internationale.

Cette tournée de novembre s’annonce donc comme une répétition générale, non seulement pour les joueurs, mais aussi pour les hommes (et femmes) au sifflet.