EDITO. Fractures, croisés, évictions… Charles Ollivon a tout connu mais est toujours revenu plus fort

La grave blessure de Charles Ollivon, nouvelle occasion de mettre à l’épreuve son mental de champion.

Les images laissaient présager du pire. Et quand bien même le staff toulonnais laissait sous-entendre une entorse plutôt qu’une rupture quelques minutes que Charles Ollivon ne se soit écroulé tout seul la pelouse de Mayol, on était circonspect.

Bilan ? Une nouvelle rupture des ligaments croisés pour le double-mètre de la Rade, déjà stoppé de la même manière au printemps 2021. Alors, si faire une énumération de toutes les blessures d’Ollivon nous retiendrait très certainement toute la soirée devant notre écran, l’on se dit au moment de faire les comptes rapidement que le grand Charles n’est vraiment, mais alors vraiment pas verni.

TOP 14. Coup dur pour Charles Ollivon : saison terminée et forfait pour le Tournoi des 6 Nations !

Entre ses pépins successifs au début de sa carrière, puis ses graves blessures aux épaules entre 2017 et 2019 (qui le tinrent éloigné des terrains 20 mois au total), ou ces croisés il y a 3 ans et demi, l’ancien capitaine du XV de France est passé par tous les états. Mais comme le disait le rescapé Hassane Kolingar dans les colonnes du Midol récemment : paraît-il que le Tout-Puissant éprouve souvent ses plus solides guerriers…

Une force mentale immense

Reste que de ces blessures, le Basque de St-Pée en a retiré plusieurs choses. Déjà, un point commun : à chaque fois, le 3ème ligne de 31 ans aujourd’hui est revenu plus fort. À l’image de son retour presque inopiné au printemps 2019 qui, à l’issue d’une fin de saison en boulet de canon, lui permit de revenir en équipe de France et mieux, de jouer la coupe du monde dans la peau d’un titulaire.

Et puis des épreuves, même s’il y a laissé beaucoup d’énergie, Ollivon en a retiré une force mentale exceptionnelle, aussi. Et conservé une bonhomie quotidienne rare, malgré les coups durs. "Je vais me faire opérer prochainement", a-t-il annoncé sur son compte Instagram. "Désormais, je suis à 200 % derrière l'équipe avant de pouvoir la rejoindre la saison prochaine."

RUGBY. ''Ce n’était pas un croisé qui allait me faire mal'' Anthony Jelonch exprime sa motivation avant la reprise Sa saison est évidemment d’ores et déjà terminée, alors qu’il carburait avec Toulon et semblait avoir réalisé la tournée d’automne qu’il fallait pour regagner du galon en Bleu.

Lui qui s’est relevé de toutes ses épreuves grâce à son mental de champion devra donc en faire de même, une fois de plus. Histoire de bien revenir et de terminer sa carrière comme il se doit. Et si c’était par un titre de champion du monde, en 2027 ?