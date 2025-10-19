TRANSFERT. Dernier défi en TOP 14 pour le vétéran Sébastien Bézy (ASM) ?

Clap de fin à Clermont pour Sébastien Bézy. Selon Midi Olympique, le n°9 devrait rejoindre Montpellier la saison prochaine. Un pari audacieux, un dernier défi ?

À 33 ans, Sébastien Bézy s'apprête à écrire un nouveau chapitre de sa riche carrière. Selon les informations du Midi Olympique, le demi de mêlée aurait donné son accord au MHR pour la saison prochaine. Pour rappel, Léo Coly ira à Bayonne l'an prochain. TOP 14. Départ inattendu, annonce précoce et tweet surprenant : il y a-t-il un malaise Léo Coly au MHR ?

Un profil expérimenté pour aider Montpellier

Après 14 saisons à Toulouse, puis cinq à Clermont, Bézy devrait ainsi découvrir un troisième club de Top 14. Un choix fort, à ce stade de sa carrière. Avec plus de 300 matchs pros au compteur, dont 8 sélections en Bleu, Bézy n’est pas simplement un vétéran : c’est un joueur d’expérience, précis, fiable, capable de gérer le tempo d’un match.

À Clermont, malgré des saisons collectivement en dents de scie, il a toujours été un joueur sur lequel le staff pouvait compter. Le MHR, en quête de stabilité et de leadership dans la charnière, voit en lui un relais de choix.

Formé à Toulouse, sacré champion de France en 2019 avec le Stade, Bézy revient dans le sud mais dans un contexte bien différent. Montpellier est en reconstruction après de nombreux départs. Pour l’ASM, c’est une page qui se tourne. Bézy avait assuré la transition suite au départ de Parra et l'éclosion de Jauneau.

Et maintenant ?

Dans une période où les clubs cherchent de la régularité plus que du clinquant, Bézy coche toutes les cases : régularité, intelligence de jeu, mental. S’il reste épargné par les pépins physiques, il pourrait bien être une des bonnes pioches du prochain mercato.

Rien n’est encore signé officiellement, mais l’accord semble bouclé. En attendant l’officialisation, Bézy continue de faire le boulot avec Clermont, comme en témoigne sa performance lors de la victoire contre Montauban le week-end dernier.

Troisième club, troisième défi. Bézy n’a peut-être pas fini de surprendre.