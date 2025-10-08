20 mois, 20 matchs, 1 mission : Galthié change de prisme avec la Coupe du monde 2027 en ligne de mire

À quelques semaines de défier l’Afrique du Sud, Galthié a livré sa vision du futur : 20 mois, 20 matchs et un groupe qui doit grandir ensemble jusqu’à la Coupe du monde 2027.

À un mois du premier test de la tournée de novembre face à l’Afrique du Sud, Fabien Galthié a pris la parole dans Sud Ouest pour évoquer la suite du projet du XV de France. Six ans après sa prise de fonction, le sélectionneur tricolore regarde déjà vers la Coupe du monde 2027 en Australie, avec un discours lucide, presque apaisé, mais toujours guidé par la quête d’excellence.

« 20 mois pour 20 matchs » : un nouveau cycle assumé

« Ça fait six ans qu’on travaille ensemble. Mais ces 20 mois pour 20 matchs représentent un point de repère fort », explique Galthié. Le technicien insiste : les Bleus ne repartent pas d’une feuille blanche. Avec une moyenne de 30 sélections par joueur, la base est solide. « Notre objectif a toujours été de développer les joueurs et leur expérience collective pour matcher face à des équipes qui tournent à 60 sélections de moyenne et 30 ans d’âge. » RUGBY. ''Incompréhension'', ''m*rde'', etc. Galthié et Quercy se répondent, mais le conflit reste ouvert

Une exigence intacte, mais un regard neuf

Le sélectionneur ne veut pas tomber dans le piège du résultat à tout prix. « Je ne chercherai pas à avoir le même ratio de victoires. Les points de rendez-vous seront les Tournois. » Ce qu’il guette désormais, c’est la réaction du groupe dans l’adversité : « Ce sera intéressant de voir les comportements des joueurs dans la défaite. » Le message est clair : apprendre à encaisser, à rebondir, à ne pas s’effondrer dans les temps faibles.

L’horizon : Australie 2027

Galthié a déjà fixé la ligne d’arrivée. « Dans 20 mois, j’annonce le groupe des 42 qui préparera la Coupe du monde. » Cette annonce interviendra trois jours après la finale du Top 14, le 26 juin 2027. Entre-temps, les Bleus disputeront 20 rencontres pour peaufiner leur projet. « C’est peu, mais aussi la possibilité de se lancer dans l’aventure. » XV de France. 1 Toulousain, 2 Bayonnais, 1 Racingman, ces joueurs suivis de (très) près par Galthié avant les BoksLe sélectionneur n’oublie pas le passé récent : 95 % de victoires avant la Coupe du monde 2023, mais une élimination d’un point face aux Springboks (27-28). « Il y a quatre ans, on s’est lancé sur une série de 24 victoires en 26 matchs. Le 27e match était le quart de finale de Coupe du monde [...] Par le hasard du calendrier, je pense qu’on sera à 26 matchs avant le huitième de finale en Australie. » Il y voit un « copier-coller » du cycle précédent, avec une différence de taille : « On a plus d’expérience et de vécu. »

Les prochains mois seront donc cruciaux pour une génération appelée à se régénérer sans tout reconstruire. À l’aube de cette nouvelle aventure, Galthié veut transformer la frustration en carburant. Et face aux champions du monde dès novembre, les Bleus auront déjà une belle occasion de montrer que le chantier vers 2027 est bel et bien lancé.