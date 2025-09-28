RUGBY. ''Incompréhension'', ''m*rde'', etc. Galthié et Quercy se répondent, mais le conflit reste ouvert

Au cœur d’une polémique, le capitaine de l’US Montauban, Fred Quercy, et le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié se répondent via les médias.

Fred Quercy ne s'attendait sans doute pas à vivre une semaine aussi rocambolesque. En effet, le capitaine de l’USM a fait la Une des médias pour une suspension qu’il a subie, dans des conditions qui restent encore floues. Présent en tribune lors du match nul des siens contre Montpellier (22-22), son ancien club, le troisième ligne a réagi à sa sanction.

Galthié ? ''Le meilleur entraîneur… et la plus grande m**** sur le plan humain'', Quercy n'a pas oublié

Selon des propos recueillis par Rugbyrama, le Montalbanais n’a pas été surpris d’être la cible de sanction, après ses remarques injurieuses envers Fabien Galthié, il y a trois semaines. “J’ai été surpris que ça intervienne trois semaines après la parution de mes propos. Mais je n’ai pas été surpris du reste, parce que je m’attendais à un petit retour de flamme, ce qui me semble normal aussi”, confie-t-il.

Pour rappel, Fred Quercy avait fait fortement réagir après avoir livré l’impression personnelle que Fabien Galthié lui avait laissé, lorsqu’ils étaient respectivement joueur et entraîneur au MHR. Auprès de Rugbypass, le rugbyman de 34 ans avait tenu les propos suivants : “Fabien Galthié est, je crois, la moins bonne personne sur Terre. Il a été à la fois le meilleur entraîneur que j’ai eu, indiscutablement, et pourtant j’en ai eu des bons dans ma carrière, mais aussi la plus grande m**** sur le plan humain.”

Habituellement plutôt discret en dehors des fenêtres internationales, le sélectionneur des Bleus a pris la parole. Mesuré, Fabien Galthié a écrit le message suivant à l’attention de la rédaction de Rugbyrama : “Je respecte tous les joueurs que j’entraîne et que j’ai entraînés depuis 20 ans. Dans une carrière, il arrive que des relations sportives soient marquées par l’incompréhension ou la déception, c’est humain.”

XV de France. ''Préparez-vous'', Galthié lance un avertissement fort aux Bleus avant la tempête de novembre

Une rancœur devant la commission

Plus d’une vingtaine de jours après la publication des propos insultants envers Fabien Galthié, le capitaine des Sapiacains aurait vu sa licence être bloquée, du lundi 22 au vendredi 26 septembre. L'information a été divulguée par nos confrères de Midi Libre, mais les responsabilités autour de cette sanction inhabituelle restent méconnues. La Ligue Nationale de Rugby aurait indiqué qu’elle n’a pas suspendu le joueur, alors que la Fédération Française de Rugby n’aurait pas répondu au journal local, pour le moment.

Par ailleurs, le site Actu Rugby indique que Fred Quercy devrait être prochainement convoqué en commission de discipline, pour s’expliquer au sujet de ses propos. Il pourrait ainsi recevoir un courrier officiel, en début de semaine prochaine. La raison pour laquelle le joueur a reçu une sanction temporaire, avant tout jugement, reste encore à définir.

En attendant, l’ancien du MHR est accompagné d’un avocat qui s’est saisi de l’affaire. “J’ai peur de prendre une grosse sanction qui pour moi ne serait pas méritée. Je ne sais pas où on va”, indique le troisième ligne. Par ailleurs, sa prise de parole a disparu du média où elle était initialement visible. Désormais, l’imbroglio sera sûrement géré via des canaux officiels, plutôt que par prise de parole médiatique interposée.

RUGBY. ''C’est un grand penseur du rugby'' : quand le boss All Blacks fait l’éloge de Fabien Galthié