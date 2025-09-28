RUGBY. ''Incompréhension'', ''m*rde'', etc. Galthié et Quercy se répondent, mais le conflit reste ouvert

Fred Quercy ne s'attendait sans doute pas à vivre une semaine aussi rocambolesque. En effet, le capitaine de l’USM a fait la Une des médias pour une suspension qu’il a subie, dans des conditions qui restent encore floues. Présent en tribune lors du match nul des siens contre Montpellier (22-22), son ancien club, le troisième ligne a réagi à sa sanction.
Galthié ? ''Le meilleur entraîneur… et la plus grande m**** sur le plan humain'', Quercy n'a pas oublié
Selon des propos recueillis par Rugbyrama, le Montalbanais n’a pas été surpris d’être la cible de sanction, après ses remarques injurieuses envers Fabien Galthié, il y a trois semaines. “J’ai été surpris que ça intervienne trois semaines après la parution de mes propos. Mais je n’ai pas été surpris du reste, parce que je m’attendais à un petit retour de flamme, ce qui me semble normal aussi”, confie-t-il.
Pour rappel, Fred Quercy avait fait fortement réagir après avoir livré l’impression personnelle que Fabien Galthié lui avait laissé, lorsqu’ils étaient respectivement joueur et entraîneur au MHR. Auprès de Rugbypass, le rugbyman de 34 ans avait tenu les propos suivants : “Fabien Galthié est, je crois, la moins bonne personne sur Terre. Il a été à la fois le meilleur entraîneur que j’ai eu, indiscutablement, et pourtant j’en ai eu des bons dans ma carrière, mais aussi la plus grande m**** sur le plan humain.”
Habituellement plutôt discret en dehors des fenêtres internationales, le sélectionneur des Bleus a pris la parole. Mesuré, Fabien Galthié a écrit le message suivant à l’attention de la rédaction de Rugbyrama : “Je respecte tous les joueurs que j’entraîne et que j’ai entraînés depuis 20 ans. Dans une carrière, il arrive que des relations sportives soient marquées par l’incompréhension ou la déception, c’est humain.”
XV de France. ''Préparez-vous'', Galthié lance un avertissement fort aux Bleus avant la tempête de novembre
Une rancœur devant la commission
Plus d’une vingtaine de jours après la publication des propos insultants envers Fabien Galthié, le capitaine des Sapiacains aurait vu sa licence être bloquée, du lundi 22 au vendredi 26 septembre. L'information a été divulguée par nos confrères de Midi Libre, mais les responsabilités autour de cette sanction inhabituelle restent méconnues. La Ligue Nationale de Rugby aurait indiqué qu’elle n’a pas suspendu le joueur, alors que la Fédération Française de Rugby n’aurait pas répondu au journal local, pour le moment.
Par ailleurs, le site Actu Rugby indique que Fred Quercy devrait être prochainement convoqué en commission de discipline, pour s’expliquer au sujet de ses propos. Il pourrait ainsi recevoir un courrier officiel, en début de semaine prochaine. La raison pour laquelle le joueur a reçu une sanction temporaire, avant tout jugement, reste encore à définir.
En attendant, l’ancien du MHR est accompagné d’un avocat qui s’est saisi de l’affaire. “J’ai peur de prendre une grosse sanction qui pour moi ne serait pas méritée. Je ne sais pas où on va”, indique le troisième ligne. Par ailleurs, sa prise de parole a disparu du média où elle était initialement visible. Désormais, l’imbroglio sera sûrement géré via des canaux officiels, plutôt que par prise de parole médiatique interposée.
RUGBY. ''C’est un grand penseur du rugby'' : quand le boss All Blacks fait l’éloge de Fabien Galthié
stef7
On se demande à quoi sert la fédé sur une affaire privée ??????
Paco 33
La fédération réagit plus rapidement pour des propos entre deux personnes que pour un accident mortel mettant en cause ses équipes !
Cherchez l'erreur 🤔 !
Jak3192
Reference à quoi ?
Paco 33
Je pense que la FFR plutôt que de s'impliquer de près ou de loin dans une histoire de simple propos injurieux, aurait dû en revanche prendre plus de convictions au moment de l'accident du jeune Medhi
jujudethil
Je ne sais pas qui est derrière ce blocage à la Fédé mais c’est petit il est certain que Quercy n’a pas mis l’art et la manière pour dire ce qu’il pensait. Avait-il besoin d’ailleurs de dire ce qu’il pensait. Cela n’engage que lui si FG se sent agressé. C’est une affaire entre lui et Quercy cela n’a rien à faire au niveau de la Fédé.
pascalbulroland
Comme dit hier soir sur Canal, les propos de Quercy datent de 1 mois et tout le monde avait zappé...
Si FG se sent agressé par ces propos, qu'il porte plainte, mais l'intervention de la FFR en retenant la licence de Quercy avant même une éventuelle convocation devant une commission ne la glorifie pas...
Yonolan
Cette histoire est vraiment bizarre et même gênante
Les propos de Quercy
Sur le fond il dit que Galtoche est surement le meilleur entraineur qu'il ait eu mais un bien piètre manager
C'est vraiment pas le seul à le dire quand on évoque son parcours en club
La forme elle par contre est inadmissible et vulgaire
Et ces propos lorsqu'ils sont tenus ne soulèvent aucune remarque ni de la FFR ni de Galtoche
Et trois semaines après voilà que cette affaire ressort avec menace de sanction
Dans un premier temps la FFR retient sa licence
Surement de façon abusive puisqu'il a suffit de l'intervention de son avocat pour qu'elle lui soit restituée immédiatement même si son club a préféré le laisser sur la touche
Ensuite la FFR , ne pouvant agir , saisit la LNR pour qu'il passe en commission de discipline sous prétexte d'atteinte à l'intérêt du rugby
Bizarre quand même que cette atteinte ne soit comprise que semaines après les faits..
Bizarre , vous avez dit bizarre ?
Et pas de déclaration publique de la FFR et une intervention minimaliste de Galthié
Beaucoup estime qu'en réalité Galtoche est à la manœuvre et veut une sanction
En plus Quercy évoque une période antérieure à l'EDF...
La commission de discipline de la LNR est réputée indépendante ( n'est-ce pas Bernie ?) et j'espere qu'elle blamera ce joueur pour la forme mais qu'elle ne se fera pas le bras armé de ce que Galtoche estime être un crime de lèse grand gourou surement
Jak3192
En "démocratie", faut pas insulter publiquement le chef,
et comme disait Guy B. : "Le 1er qui dit la vérité, il doit être exécuté" 😅
Yonolan
En l'occurrence il est loin d'être le premier à critiquer son management :Geoffrey Doumayrou, Marc Giraud Raphaël Poulain l'ont déjà fait avant lui
Et encore une fois ces critiques émanent de ses passages en club et non en EDF
AKA
Si Galtoche est à la manœuvre pas étonnant que ça ne sorte que maintenant si l’on se réfère à sa promptitude à s’expliquer sur notre catastrophique mondial. De plus les instances avaient étés bien moins disertes quand un joueur avait snobé un rassemblement du XV de France pour cause de bouderie envers son entraîneur national qui avait d’ailleurs passé l’éponge sur cet épisode, certes plus mesuré dans les propos, mais bien plus grave dans les faits!!!
Axthyrasil
Je trouve juste incompréhensible qu'un joueur soit convoqué devant une commission de discipline pour ce genre de propos.
Mais que la fédération ose se faire justice elle même c'est très dangereux.
Pancho34
Soutien total à Fred Quercy c'est juste une honte, si sanction il y a ça aurait du etre suite à son interview pas 3 ou 4 semaines après.
C'est du foutage de gueule.
De partout où Galthie est passé il résulte la même chose, grand technicien mais humainement une grosse mer de.
On reproche à Quercy, ce que Doumayrou a fait avant lui ?
Amis à Laporte
Ah ouais, FG voudrait donc dire "Foutage de Gueule" ?
potemkine09
Certes, la forme n'est pas terrible, mais ce n'est pas la première fois que j'entends ce genre de commentaire sur Galthié, et ça date de l'époque de Colomiers.
Il dit aussi que c'est le meilleur entraîneur qu'il ait jamais eu.