Galthié ? ''Le meilleur entraîneur… et la plus grande m**** sur le plan humain'', Quercy n'a pas oublié
Fred Quercy se souvient de ses années Montpellier… et n’a rien oublié. L’actuel sélectionneur du XV de France en prend pour son grade.
Ancien du MHR, Fred Quercy vide son sac : génération sacrifiée, traitement ''violent'' des jeunes, et un Fabien Galthié aussi brillant que toxique. Une parole crue, qui résonne fort aujourd’hui.

Promu en TOP 14 avec Montauban après une saison folle en PRO D2, Fred Quercy s’est livré sans filtre dans un entretien choc accordé à RugbyPass à l'orée de la reprise du championnat. À 34 ans, le troisième ligne et capitaine de l’USM est revenu sur les souvenirs douloureux de son passage au MHR (2013-2015), dans un Top 14 qu’il juge, à l’époque, “cruel avec les jeunes”. Et dans le viseur, un nom revient avec force : Fabien Galthié.

“Une génération sacrifiée à Montpellier”

On était une quinzaine de joueurs à pourrir en Espoirs jusqu’à 22 ans”, lâche-t-il au moment de se remémorer la dernière fois qu'il a joué en TOP 14. À l’époque, le MHR, comme beaucoup d'autres formations, faisaient la part belle aux internationaux étrangers. Et pour les jeunes issus du centre de formation, comme Quercy, l’ascenseur est resté bloqué. “On n’avait aucune confiance des coachs, rien. C’était lamentable.” L’encadrement ? Indifférent. Le traitement ? Dénué de considération, voire “violent” sur le plan mental.

Galthié, double visage

Celui qui est aujourd’hui sélectionneur du XV de France, alors coach du MHR, en prend pour son grade. “Fabien Galthié, c’est la moins bonne personne sur Terre”, ose Quercy. Avant d'enfoncer le clou sans prendre de gants : “Il a été à la fois le meilleur entraîneur que j’ai eu – indiscutablement – mais aussi la plus grande m**** sur le plan humain.” Difficile d’être plus clair. Et il n’est pas le premier à dénoncer la face sombre du technicien, régulièrement critiqué pour son management cassant (voir ici).

Les critiques sur sa mauvaise image et son management ? Fabien Galthié assume, et répond !Les critiques sur sa mauvaise image et son management ? Fabien Galthié assume, et répond !Depuis, Galthié a fait un gros travail sur lui. Surtout, il occupe un poste qui correspond sans doute à son talent et ses qualités. En tant que sélectionneur, il ne côtoie pas les joueurs au quotidien. Et peut se concentrer sur la performance dans son ensemble. "Quand on travaille, qu'on organise, qu'on prend des décisions, on fait parfois bien, parfois moins bien. Il serait prétentieux de dire que je n'ai pris que de bonnes décisions. Je me dois cette honnêteté et cette remise en question", confiait-il en 2019. Il a sans conteste muri et appris de ses erreurs. Mais son management a visiblement laissé des traces indélébiles. 

“On n’était même pas considérés”

Le récit de Quercy rejoint celui de nombreux jeunes talents broyés par un système élitiste, où seuls les stars avaient voix au chapitre. “On était payés au lance-pierre, pas encadrés, pas écoutés. Je crois que si on devait revenir à ça aujourd’hui, 80% des jeunes de 18 à 23 ans arrêteraient le rugby.” Certains de ses coéquipiers de l’époque ont d’ailleurs tout bonnement lâché le ballon et raccroché les crampons. Un gâchis humain, silencieux, mais réel.

Heureusement, le rugby a changé

Aujourd’hui, Fred savoure l’évolution du rugby français, notamment au système des JIFF. “Les jeunes de Montauban sont dans le groupe pro à 20 ans. Ils ne réalisent pas la chance qu’ils ont.” Pour lui, la bascule a permis de relancer la formation, et par ricochet, l’équipe de France. Une transformation qu’il salue… tout en gardant en travers de la gorge les années perdues.

À travers ce témoignage fort, Quercy brise un tabou : celui de la souffrance psychologique des jeunes joueurs dans le rugby pro. Et il tend aussi un miroir à une époque pas si lointaine où le mot “humain” semblait facultatif dans certains staffs. 

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
  • math1907
    27000 points
  • il y a 13 secondes

Tout le monde a ch....é sur Altrad lorsqu'il c'est séparé de FG, alors qu'on sait maintenant que c'est ce qu'il voulait, et en suivant tout le monde est tombé sur l'execrable JW!

Mais, une fois qu'on a admis que c'est un excellent technicien, en réalité FG est tout aussi à ch...é voir même pire que son successeur humainement (ce qui n'est pourtant pas évident !).

Au passage si JW a amené une cohorte de sud af, FG a lui créé une colonie argentine par moment aussi importante !
Comme quoi il doit y avoir des bons et des mauvais étrangers, car ça très très peu de monde en parle!?

On a eu 2 coups durs en même temps au MHR dans cette période :

/ Le caca nerveux de FG, qui à déstabiliser le secteur pro.
ET
/ Le président de l'école de rugby, qui était proche des politiques locaux, qui ont voulu du jour au lendemain forcer la main du néophyte Altrad en lui réclamant à l'époque une énorme subvention contre l'obtention de l'affiliation nécessaire pour la SASP, dès son arrivée à la tête du club.
Ça c'est mal passé et jusqu'à l'an dernier et le départ de ce type, l'école de rugby n'a plus coopéré avec la SASP, et c'est devenu très très difficile pour le club de travailler sur la formation en n'ayant la main qu'à partir des espoirs !

Le club semble avoir remis la main sur l'école de rugby avec un proche d'altrad à sa tête.
Ça permet au moins d'avoir enfin pu remettre En place un programmateur de formation depuis les plus jeunes jusqu'aux pros.
Faudra un peu de temps pour voir des résultats !
Mais déjà la saisie dernière, les cadets entraînés par picamoles ont ramené le bouclier !

C'est terrible de voir ce que quelques co..ards sont capables de faire comme dégâts, en s'agissant contre l'intérêt général et uniquement pour des intérêt personnels.

Une bonne saison à Fred, Y Reilhac et tout leurs coéquipiers et un bon retour en top14!

  • il y a 13 secondes

