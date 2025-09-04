Galthié ? ''Le meilleur entraîneur… et la plus grande m**** sur le plan humain'', Quercy n'a pas oublié

Promu en TOP 14 avec Montauban après une saison folle en PRO D2, Fred Quercy s’est livré sans filtre dans un entretien choc accordé à RugbyPass à l'orée de la reprise du championnat. À 34 ans, le troisième ligne et capitaine de l’USM est revenu sur les souvenirs douloureux de son passage au MHR (2013-2015), dans un Top 14 qu’il juge, à l’époque, “cruel avec les jeunes”. Et dans le viseur, un nom revient avec force : Fabien Galthié.
“Une génération sacrifiée à Montpellier”
“On était une quinzaine de joueurs à pourrir en Espoirs jusqu’à 22 ans”, lâche-t-il au moment de se remémorer la dernière fois qu'il a joué en TOP 14. À l’époque, le MHR, comme beaucoup d'autres formations, faisaient la part belle aux internationaux étrangers. Et pour les jeunes issus du centre de formation, comme Quercy, l’ascenseur est resté bloqué. “On n’avait aucune confiance des coachs, rien. C’était lamentable.” L’encadrement ? Indifférent. Le traitement ? Dénué de considération, voire “violent” sur le plan mental.
Galthié, double visage
Celui qui est aujourd’hui sélectionneur du XV de France, alors coach du MHR, en prend pour son grade. “Fabien Galthié, c’est la moins bonne personne sur Terre”, ose Quercy. Avant d'enfoncer le clou sans prendre de gants : “Il a été à la fois le meilleur entraîneur que j’ai eu – indiscutablement – mais aussi la plus grande m**** sur le plan humain.” Difficile d’être plus clair. Et il n’est pas le premier à dénoncer la face sombre du technicien, régulièrement critiqué pour son management cassant (voir ici).
Les critiques sur sa mauvaise image et son management ? Fabien Galthié assume, et répond !Depuis, Galthié a fait un gros travail sur lui. Surtout, il occupe un poste qui correspond sans doute à son talent et ses qualités. En tant que sélectionneur, il ne côtoie pas les joueurs au quotidien. Et peut se concentrer sur la performance dans son ensemble. "Quand on travaille, qu'on organise, qu'on prend des décisions, on fait parfois bien, parfois moins bien. Il serait prétentieux de dire que je n'ai pris que de bonnes décisions. Je me dois cette honnêteté et cette remise en question", confiait-il en 2019. Il a sans conteste muri et appris de ses erreurs. Mais son management a visiblement laissé des traces indélébiles.
“On n’était même pas considérés”
Le récit de Quercy rejoint celui de nombreux jeunes talents broyés par un système élitiste, où seuls les stars avaient voix au chapitre. “On était payés au lance-pierre, pas encadrés, pas écoutés. Je crois que si on devait revenir à ça aujourd’hui, 80% des jeunes de 18 à 23 ans arrêteraient le rugby.” Certains de ses coéquipiers de l’époque ont d’ailleurs tout bonnement lâché le ballon et raccroché les crampons. Un gâchis humain, silencieux, mais réel.
Heureusement, le rugby a changé
Aujourd’hui, Fred savoure l’évolution du rugby français, notamment au système des JIFF. “Les jeunes de Montauban sont dans le groupe pro à 20 ans. Ils ne réalisent pas la chance qu’ils ont.” Pour lui, la bascule a permis de relancer la formation, et par ricochet, l’équipe de France. Une transformation qu’il salue… tout en gardant en travers de la gorge les années perdues.
À travers ce témoignage fort, Quercy brise un tabou : celui de la souffrance psychologique des jeunes joueurs dans le rugby pro. Et il tend aussi un miroir à une époque pas si lointaine où le mot “humain” semblait facultatif dans certains staffs.
math1907
Tout le monde a ch....é sur Altrad lorsqu'il c'est séparé de FG, alors qu'on sait maintenant que c'est ce qu'il voulait, et en suivant tout le monde est tombé sur l'execrable JW!
Mais, une fois qu'on a admis que c'est un excellent technicien, en réalité FG est tout aussi à ch...é voir même pire que son successeur humainement (ce qui n'est pourtant pas évident !).
Au passage si JW a amené une cohorte de sud af, FG a lui créé une colonie argentine par moment aussi importante !
Comme quoi il doit y avoir des bons et des mauvais étrangers, car ça très très peu de monde en parle!?
On a eu 2 coups durs en même temps au MHR dans cette période :
/ Le caca nerveux de FG, qui à déstabiliser le secteur pro.
ET
/ Le président de l'école de rugby, qui était proche des politiques locaux, qui ont voulu du jour au lendemain forcer la main du néophyte Altrad en lui réclamant à l'époque une énorme subvention contre l'obtention de l'affiliation nécessaire pour la SASP, dès son arrivée à la tête du club.
Ça c'est mal passé et jusqu'à l'an dernier et le départ de ce type, l'école de rugby n'a plus coopéré avec la SASP, et c'est devenu très très difficile pour le club de travailler sur la formation en n'ayant la main qu'à partir des espoirs !
Le club semble avoir remis la main sur l'école de rugby avec un proche d'altrad à sa tête.
Ça permet au moins d'avoir enfin pu remettre En place un programmateur de formation depuis les plus jeunes jusqu'aux pros.
Faudra un peu de temps pour voir des résultats !
Mais déjà la saisie dernière, les cadets entraînés par picamoles ont ramené le bouclier !
C'est terrible de voir ce que quelques co..ards sont capables de faire comme dégâts, en s'agissant contre l'intérêt général et uniquement pour des intérêt personnels.
Une bonne saison à Fred, Y Reilhac et tout leurs coéquipiers et un bon retour en top14!
Margoulette
Je suis allé voir par curiosité, effectivement Fred Quercy n'a eu qu'une titularisation en 2013/2014. Cependant, Artru 9 matches, Escande 13 matches, Sicart 14, Galletier 19, Bérard 20, Nariashvili 22, alors que peu d'entre eux ont finalement eu une carrière en Top 14.
C'est pas énorme, mais ça me semble conforme à ce qui se faisait à l'époque. Tous les clubs avaient tendance à donner moins de temps de jeu aux jeunes qu'aujourd'hui.
lebonbernieCGunther
Cette réputation d'entraîneur de talent me fait amèrement sourire quand je vois le jeu restrictif (surtout offensivement) qu'il impose à l'EDF, et ce, malgré un effectif d'une qualité jamais atteinte + le tapis rouge que lui a déroulé la fédé pour bosser peinard. Mais quand vous succédez à un nullos comme Burnel, c'est comme si vous passiez du Corned Beef au pâté Olida: vous allez trouver ça bon et certains du clan Galtoche vont chercher à vous faire croire que c'est du foie gras haut de gamme... Désolé, mais avec moi, ça prend pas.
On peut aussi parler du soit disant stratège, comme celui qui s'est fait manger la tête par Erasmus, par exemple. En fait, c'est devant un micro et une caméra qu'il se débrouille le mieux, car quand le supporter occasionnel du Tournoi le voit, il pense à ses lunettes et pas à son jeu. C'est bien joué!
Quant à ses "aptitudes" de DRH, on sait très bien depuis longtemps ce qu'il en est, et l'expérience relatée par Quercy vient mettre des mots et des actes sur un ressenti largement partagé depuis longtemps.
La petite Huguette
Oui, mais avec la moustache.
RNP
Je partage. Il doit grandement ses succès à la génération exceptionnelle qu'il a entre les mains et la défaite en CDM lui est largement imputable avec de mauvais choix stratégique (dans le groupe qu'il a sélectionné avec un effectif pas suffisamment performant dans le jeu au pied, dans le plan de jeu et l'organisation collective face aux boks avec des fautes de cadets à la réception des chandelles).
Pour le reste, c'est effectivement un grand communiquant avec une capacité indéniable à imputer ses errements aux autres.
lebonbernieCGunther
"C'est pas moi, c'est l'masseur", il nous le sert souvent, en effet... 😉
Pancho34
Il a été un fossoyeur au MHR après le décès de M. Bechu.
Il a pas laissé un souvenir impérissable à Montpellier et alentours.
Imbus de lui même, méprisant etc....
Pour donner suite au propos de Fred Quercy, à l'époque au MHR il y a les deux 10 de l'équipe de France espoir. Ilan Perraux et Enzo Selponi.
Il ne leur donne que des miettes, jamais une chance de jouer, résultat quand FTD se casse la jambe, il va chercher Ben Lucas à qui...... il ne fait pas confiance.
Entre lui et Jake Withe ils ont pulvérisé le centre de Formation.
Giudicelli, Lorre, Pesenti, Castets, Perraux, Selponi, Escande, aliouat, Gimeno,Arthur, Berard et Hounkpatin
Vieille Gloire
Faitbien sans Éric à Montpellier n’aurait pas pu entraîner pour toutes les raisons que tu as citées.
Le poste de sélectionneur lui convient mieux, mais comme ce gars a une mentalité de fouteur de m****, va savoir ce qu’il leur dit, Monsieur miette pas miette.
En club il n’a rien gagné.
Moi je ne l’aime pas, sa mentalité ne me convient pas. Même son jeu c’est bof bof, pourtant il a des moyens à disposition et une très bonne génération.
Ses deux CDM s’arrête en quart de finale, ça ne va pas loin.
Quant au Tournoi, même Lievremont à gagner, alors…
Margoulette
Quand Jake White a quitté le club, Giudicelli, Pesenti et Castets avaient 20 ans, Lorre en avait 16. Ok sur le fait que les jeunes avaient des miettes, surtout avec Jake White, mais j'ai des doutes sur la liste.
Pancho34
Regarde la finale en espoir contre Agen quand ils sont champions de France
Rchyères
le meilleur ce n'est même pas sûr
jujudethil
Effectivement on aurait pu le croire, mais avec le recul on voit qu’il y a encore de la marge donc …