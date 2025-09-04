Galthié ? ''Le meilleur entraîneur… et la plus grande m**** sur le plan humain'', Quercy n'a pas oublié

Ancien du MHR, Fred Quercy vide son sac : génération sacrifiée, traitement ''violent'' des jeunes, et un Fabien Galthié aussi brillant que toxique. Une parole crue, qui résonne fort aujourd’hui.

Promu en TOP 14 avec Montauban après une saison folle en PRO D2, Fred Quercy s’est livré sans filtre dans un entretien choc accordé à RugbyPass à l'orée de la reprise du championnat. À 34 ans, le troisième ligne et capitaine de l’USM est revenu sur les souvenirs douloureux de son passage au MHR (2013-2015), dans un Top 14 qu’il juge, à l’époque, “cruel avec les jeunes”. Et dans le viseur, un nom revient avec force : Fabien Galthié.

“Une génération sacrifiée à Montpellier”

“On était une quinzaine de joueurs à pourrir en Espoirs jusqu’à 22 ans”, lâche-t-il au moment de se remémorer la dernière fois qu'il a joué en TOP 14. À l’époque, le MHR, comme beaucoup d'autres formations, faisaient la part belle aux internationaux étrangers. Et pour les jeunes issus du centre de formation, comme Quercy, l’ascenseur est resté bloqué. “On n’avait aucune confiance des coachs, rien. C’était lamentable.” L’encadrement ? Indifférent. Le traitement ? Dénué de considération, voire “violent” sur le plan mental.

Galthié, double visage

Celui qui est aujourd’hui sélectionneur du XV de France, alors coach du MHR, en prend pour son grade. “Fabien Galthié, c’est la moins bonne personne sur Terre”, ose Quercy. Avant d'enfoncer le clou sans prendre de gants : “Il a été à la fois le meilleur entraîneur que j’ai eu – indiscutablement – mais aussi la plus grande m**** sur le plan humain.” Difficile d’être plus clair. Et il n’est pas le premier à dénoncer la face sombre du technicien, régulièrement critiqué pour son management cassant (voir ici).

Les critiques sur sa mauvaise image et son management ? Fabien Galthié assume, et répond !Depuis, Galthié a fait un gros travail sur lui. Surtout, il occupe un poste qui correspond sans doute à son talent et ses qualités. En tant que sélectionneur, il ne côtoie pas les joueurs au quotidien. Et peut se concentrer sur la performance dans son ensemble. "Quand on travaille, qu'on organise, qu'on prend des décisions, on fait parfois bien, parfois moins bien. Il serait prétentieux de dire que je n'ai pris que de bonnes décisions. Je me dois cette honnêteté et cette remise en question", confiait-il en 2019. Il a sans conteste muri et appris de ses erreurs. Mais son management a visiblement laissé des traces indélébiles.

“On n’était même pas considérés”

Le récit de Quercy rejoint celui de nombreux jeunes talents broyés par un système élitiste, où seuls les stars avaient voix au chapitre. “On était payés au lance-pierre, pas encadrés, pas écoutés. Je crois que si on devait revenir à ça aujourd’hui, 80% des jeunes de 18 à 23 ans arrêteraient le rugby.” Certains de ses coéquipiers de l’époque ont d’ailleurs tout bonnement lâché le ballon et raccroché les crampons. Un gâchis humain, silencieux, mais réel.

Heureusement, le rugby a changé

Aujourd’hui, Fred savoure l’évolution du rugby français, notamment au système des JIFF. “Les jeunes de Montauban sont dans le groupe pro à 20 ans. Ils ne réalisent pas la chance qu’ils ont.” Pour lui, la bascule a permis de relancer la formation, et par ricochet, l’équipe de France. Une transformation qu’il salue… tout en gardant en travers de la gorge les années perdues.

À travers ce témoignage fort, Quercy brise un tabou : celui de la souffrance psychologique des jeunes joueurs dans le rugby pro. Et il tend aussi un miroir à une époque pas si lointaine où le mot “humain” semblait facultatif dans certains staffs.