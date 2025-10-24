Le ''Grand'' s’en est allé, Toulon perd son capitaine d’âme : André Herrero est décédé
C’était un joueur, un dirigeant, un homme de cœur. André Herrero s’est éteint à 87 ans. Crédit image : RCT
André Herrero, légende du RCT et du XV de France, est décédé à 87 ans. Guerrier sur le terrain, humaniste dans la vie, il restera un modèle de courage et de fidélité.

André Herrero, le « Grand » s’en est allé

C’est une légende du rugby toulonnais et français qui s’est éteinte. André Herrero est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi, à l’âge de 87 ans. L’ancien deuxième ou troisième-ligne du RCT et du XV de France laisse derrière lui une empreinte immense, faite de droiture, de courage et d’amour du maillot rouge et noir.

Originaire de Puisserguier, dans l’Hérault, André avait rejoint le Rugby Club Toulonnais à seulement 17 ans. Très vite, il s’impose comme un leader, un homme debout, respecté de tous.

Sous les couleurs toulonnaises, il dispute deux finales du Championnat de France, en 1968 et 1971, toutes deux perdues. Mais c’est en 1971 qu’il entre dans la légende : blessé, deux côtes cassées, il revient sur le terrain pour finir le match. Une image gravée à jamais dans la mémoire des supporters.

Véritable modèle de combativité, Herrero remporte avec Toulon le Trophée Yves du Manoir en 1970, avant d’honorer 22 sélections en équipe de France. Plus tard, il deviendra entraîneur, puis président du RCT, avant d’occuper le rôle de manager du XV de France entre 1992 et 1995.

Une figure toulonnaise à part

Mais André Herrero, c’était aussi une figure du port de Toulon, restaurateur reconnu et amoureux du jeu provençal. Son établissement, le « Restaurant Herrero », était une seconde maison pour bien des joueurs et supporters. En avril 2023, il était intronisé au Hall of Fame du RCT, rejoignant le panthéon des Rouge et Noir.

Le rugby français perd un homme rare, un passionné, un grand frère. Toulon, lui, perd un symbole. Le Rugbynistère tient à témoigner tout son soutien et ses plus sincères condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à ses proches.

  breiz93
    114436 points
  il y a 8 heures

Comme pour les acteurs, en hommage la TV pourrait nous rediffuser un match..., ça permettrait aux jeunes de voir l'évolution de notre sport et une légende du rugby français.
Bon repos au paradis ()vale
Bon repos au paradis ()vale

  il y a 8 heures

