Rumeur fondée ou simple jeu d’agent : un Lion écossais de 2m et 120 kilos dans le viseur de l’UBB ?

Entre rumeur, réalité et coup de bluff d’agent, difficile de trancher. Mais un nom circulerait à Bordeaux : celui de Scott Cummings, l’un des cadres du rugby écossais.

L’UBB semble décidément vouloir muscler sa deuxième ligne pour la saison prochaine. Et la dernière rumeur en date a de quoi faire saliver les supporters girondins : le nom de Scott Cummings, international écossais et Lion britannique, circulerait du côté de Chaban-Delmas.

L’agent (très) gourmand ?

Selon un post sur X signé Ben33, l’agent de Cummings aurait proposé son joueur à Bordeaux-Bègles. Mais attention : « Rien n’est signé comme certains échos pouvaient le laisser entendre ».

Info Ubb : Scott Cummings est un joueur suivi pour le poste de 2L. Son agent l a proposé. Il n’y a rien de signé comme certains échos pouvaient le laisser entendre. L agent est très gourmand au niveau salaire, c’est le jeu 😉 Sa tournée avec les lions augmente le tarif. A suivre pic.twitter.com/SKi65qL5Br — Ben33 (@Ben33110) October 27, 2025

L’information précise que le représentant du joueur se montrerait « très gourmand » sur les prétentions salariales. Autrement dit, la piste existe, mais elle est loin d’être bouclée.

Un profil taillé pour la Top 14

À 28 ans, Scott Cummings (2m, 120 kg) arrive en fin de contrat avec Glasgow Warriors en juin prochain. Formé au club, le solide deuxième ligne compte plus de 40 sélections avec l’Écosse et plusieurs apparitions en Coupe du monde.

Il faisait partie des joueurs retenus avec les Lions britanniques et irlandais l'été dernier. On l'a notamment vu face à l'Argentine.

Pour autant, entre la masse salariale à maîtriser et la concurrence sur le marché des grands gabarits européens, le dossier Cummings s’annonce complexe. D’autant que Bordeaux compte déjà plusieurs options expérimentées en deuxième ligne.

Rumeur fondée ou simple jeu d’agent ? En attendant, les supporters de l’UBB peuvent rêver d’une paire 100 % écossaise Cummings–Gray qui aurait fière allure sous le maillot bordeaux. A moins que le premier ne remplace le second, en fin de contrat en 2026 et âgé de 31 ans.