XV de France. ''Un bosseur qui mérite tout ce qui lui arrive'', Marchand encense son jeune coéquipier

Il a brillé face à Castres, impressionné tout le Top 14… et séduit Fabien Galthié. Guillaume Cramont, talonneur du Stade Toulousain, rejoint Marchand à Marcoussis pour les tests de novembre.

Le Stade Toulousain continue d'envoyer du monde à Marcoussis. Retenu par Fabien Galthié pour préparer les tests de novembre, Julien Marchand ne sera pas le seul talonneur rouge et noir à rejoindre l'aventure.

Si Peato Mauvaka n’est pas là, un autre visage familier du vestiaire toulousain fait partie du groupe : Guillaume Cramont. Une belle récompense pour l’ancien joueur de Dax, qui confirme son ascension.

Le talonneur qui monte en puissance

Formé à l'USD avant de rejoindre le Stade Toulousain, Cramont s’est imposé comme une option de plus en plus crédible dans la rotation. Son début de saison XXL n’est pas passé inaperçu, notamment avec son triplé face à Castres, salué par Rugbyrama comme une “performance triple XL”.

En l’absence de Mauvaka ou Marchand, le jeune talonneur de 24 ans a su “tenir la baraque” comme rarement, prouvant qu’il pouvait répondre présent dans les moments chauds.

Marchand conquis : “Il a tenu la baraque pas mal de fois”

Interrogé sur la sélection de son coéquipier, Julien Marchand n’a pas tari d’éloges :

"Je ne suis personne pour juger des performances des autres joueurs. Mais concernant Guillaume, ce n'est pas nouveau. Il fait un très bon début de saison. Il faudrait être aveugle, mais je pense qu'il a tenu la baraque pas mal de fois sur les doublons, et pas que. Je suis très content pour lui. C'est un bosseur et un gars qui mérite ça." Des mots forts, qui traduisent la reconnaissance du titulaire toulousain envers un joueur longtemps resté dans l'ombre, mais dont le travail et la régularité finissent par payer. Marchand poursuit :

“Il a connu une très belle évolution et je pense que ce n'est pas fini. C'est un gars qui se régale à venir jouer, à venir aux entraînements… Je suis très heureux et satisfait de voir des jeunes comme ça arriver avec une certaine maturité.”

La concurrence, moteur du succès toulousain

À Toulouse, la concurrence ne divise pas : elle tire tout le monde vers le haut. Après Mauvaka, c'est désormais Cramont qui pousse la porte du XV de France. Une preuve supplémentaire que le vivier du Stade reste d'une richesse impressionnante. Et si l'avenir des Bleus passait encore une fois par Ernest-Wallon ?


