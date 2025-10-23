XV de France. ''Une énorme surprise'', Massa devait juste faire une photo, il a été appelé chez les Bleus

Il y a peu, il bataillait avec Grenoble en Pro D2. Aujourd’hui, Barnabé Massa est appelé avec les Bleus. Une sélection surprise, un destin qui bascule, et une réaction sincère : ''C’est un truc de ouf''.

Il n'y a pas si longtemps, Barnabé Massa enchaînait les feuilles de match en Pro D2 avec Grenoble. Ce mercredi, le jeune talonneur de 21 ans fait désormais partie des 42 appelés par Fabien Galthié pour préparer la tournée de novembre avec le XV de France. Une trajectoire impressionnante, à l’image du potentiel du joueur vu sous les couleurs du FCG puis désormais à Clermont. Comparé à Camille Chat par Urios, le percutant Barnabé Massa très bientôt à l'épreuve du Top 14Formé à Grenoble, Massa n’a pas tardé à se faire un nom grâce à ses performances sous le maillot de France U20, avec qui il a été champion du monde. Puissant, mobile, impliqué dans les tâches obscures comme dans le jeu courant, il coche déjà pas mal de cases aux yeux du staff tricolore.

“Franchement, ça a été une énorme surprise, avoue-t-il malgré tout pour le Midi Olympique. On m’avait dit que j’étais dans les 60 joueurs suivis, mais honnêtement, j’y croyais pas forcément.”

Une ascension fulgurante

L’histoire est belle, presque irréelle. “Dimanche soir, le responsable de la com de l’ASM m’a appelé pour me dire de venir faire une photo avec le drapeau. Comme il disait, on ne sait jamais…” Deux jours plus tard, l’appel de Nicolas Jeanjean tombe : Massa est dans le groupe France. “C’est un truc de ouf. Je réalise pas encore.” VIDEO. Pro D2. Barnabé Massa active la nitro et Grenoble roule sur AurillacAu-delà de la performance individuelle, cette convocation récompense aussi le travail collectif de Clermont. “Même si on prend plus de 40 points une fois sur deux à l’extérieur, à domicile on reste costauds. Et notre pack est plutôt dominant cette saison.”

Lui n’oublie pas son binôme Régis Montagne, lui aussi appelé. “Y aller avec Rég’, c’est fou, on a tout vécu ensemble depuis Grenoble. Même si ce n’est qu’un rassemblement, c’est déjà monstrueux.” Montagne part avec l'avantage d'avoir déjà connu le maillot tricolore. Et pas n'importe où puisqu'il est parti en Nouvelle-Zélande l'été dernier pour défier les All Blacks.

Clairement, je veux tout donner pour être en mesure de postuler.

À son poste, la concurrence est (très) rude. Mais Massa affiche clairement ses intentions : “Quitte à y être, autant tout donner pour gratter une feuille de match.” Le message est clair : Barnabé Massa ne compte pas faire de la figuration. Pour rappel, Mauvaka est blessé tandis que Lamothe n'a pas été retenu. Des absences dont il pourrait profiter pour connaitre ses premières minutes avec le XV de France. Le début d'une longue série ? RUGBY. Pro D2. Mieux que Cros et Bosch, Barnabé Massa fait exploser le compteur de plaquages pour un record !