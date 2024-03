RUGBY. Pro D2. Mieux que Cros et Bosch, Barnabé Massa fait exploser le compteur de plaquages pour un record !

Le jeune talonneur de Grenoble Barnabé Massa a réalisé une performance remarquable en défense face à Vannes en Pro D2 avec 31 plaquages réussis.

Difficile pour la Pro D2 d'exister en cette période de 6 Nations. Mais au cas où vous l'auriez manqué, il ne reste que sept journées de championnat à jouer. Et pour l'heure, rien n'est encore fait en haut comme en bas du classement, même si certaines équipes se détachent.

C'est notamment le cas de Vannes et Béziers ou encore Aix-en-Provence qui approchent de la barre des 70 unités. Derrière, on se tire la bourre aux abords de 60 points. Mais tout reste possible pour la qualification pour les phases finales et les demies. Surtout que les quatre premières équipes ont perdu la semaine dernière. RUGBY. TRANSFERT. Top 14. Clermont va sortir le chéquier pour s'offrir un jeune talonneur prometteur des U20Vannes a marqué le coup à domicile en se faisant surprendre par Grenoble, 17 à 10. Des Isérois qui alternent le bon et le moins bon mais qui ne lâchent rien dans une saison compliquée en coulisse avec de nombreux points de retrait. Il y aura des départs à la fin de l'exercice, mais pour l'heure, tous mouillent le maillot pour le FCG.

C'est notamment le cas du jeune talonneur international des moins de 20 ans, Barnabé Massa. En partance à Clermont dans quelques semaines, le champion du monde est un des joueurs sur lesquels le staff s'appuie cette saison avec 14 titularisations en 20 feuilles de match.

Sinon le talonneur de Grenoble Barnabé Massa est à 27 plaquages réussis (2 manqués) en moins de 50 minutes de jeu face à Vannes. pic.twitter.com/qbeDSsbDAh March 8, 2024

Outre sa bonne tenue en mêlée, le futur clermontois a montré qu'il était aussi un très bon défenseur. Face aux Bretons, le talon a réalisé la bagatelle de 31 plaquages en un peu plus d'une heure. Ce serait donc un record pour la Pro D2 mais aussi pour le Top 14.

29 – Lucas Dessaigne (@ASMOfficiel) a réussi chacun de ses 29 plaquages face au Stade Rochelais ce weekend, meilleur total pour un joueur affichant 100% de plaquages réussis lors d'un match de @top14rugby depuis qu'Opta anlyse la compétition (2010/11). Barrage. pic.twitter.com/u01mp5ga3D September 26, 2022

En septembre 2022, son futur coéquipier, le 3e ligne Lucas Dessaigne avait en effet réalisé 29 plaquages contre La Rochelle. Réalisant au passage un 100 % dans l'exercice. Une marque similaire à celle de François Cros en 2021 contre l'ASM tandis que Jessy Jegerlehner avait atteint la marque de 27 en 2019 lors du match de Top 14 entre Agen et Toulouse.

29 – François Cros (Stade Toulousain) a réussi 29 plaquages face à l’ASM Clermont Auvergne ce weekend, un seul joueur en a réussi plus lors d’un match de TOP 14 sur les 10 dernières années (Facundo Bosch, 30 avec Agen v Grenoble en mai 2019). Affamé. pic.twitter.com/VpRJtMay9a — OptaJonny (@OptaJonny) September 27, 2021

Si on en croit les informations d'Opta, Massa a donc détrôné un autre talonneur, à savoir Facundo Bosch (30) à l'occasion d'une rencontre de Top 14 entre le SUA et le FCG en 2019. Seule ombre au tableau, ses lancers pas toujours très fiables.