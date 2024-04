VIDEO. Pro D2. Barnabé Massa active la nitro et Grenoble roule sur Aurillac

Grenoble a décroché une 5e victoire de rang ce vendredi soir en Pro D2 en dominant Aurillac au Stade des Alpes. Les Grenoblois sont dans le Top 6.

La course à la qualification bat son plein en Pro D2. Alors qu'on a joué la 26e journée, rien n'est encore fait pour le Top 6. Au milieu de cette course, une équipe tourne à plein régime en cette fin de saison : Grenoble.

Malgré plusieurs retraits de points, les Isérois occupent la 5e place du classement provisoire. Bien sûr, ce rang est loin d'être encore validé par le FCG puisque la concurrence est seulement à quelques longueurs derrière. RUGBY. TRANSFERT. Top 14. Clermont va sortir le chéquier pour s'offrir un jeune talonneur prometteur des U20Néanmoins, les Grenoblois sont en pleine confiance. Et pour cause, ils viennent d'enchaîner une cinquième victoire de rang. Aucune équipe ne fait mieux actuellement. A vrai dire, seule une formation peut se targuer d'avoir deux succès d'affilée à l'heure actuelle, la lanterne rouge Rouen.

Bien décidés à passer outre les problèmes administratifs, les joueurs font le boulot sur le pré. Vainqueurs des Normands le 1er mars, ils sont ensuite allés battre les Bretons de Vannes sur leur pelouse une semaine plus tard.

Si le SA XV a donné du fil à retordre aux Isérois, ils ont bien réagi en allant infliger sa première défaite à domicile à Nevers, un adversaire direct. RUGBY. Pro D2. Mieux que Cros et Bosch, Barnabé Massa fait exploser le compteur de plaquages pour un record !Une très belle opération validée par le succès bonifié de ce vendredi sur Aurillac. Dans des conditions printanières, les rouge et bleu ont régalé leurs supporters en passant pas moins de 55 points aux Cantaliens.

Trois joueurs ont franchi la ligne à deux reprises, Hulleu (11e, 20e), Troulloud (36e, 61e) et Muarua (16e, 44e) pour un total de neuf essais en faveur du FCG. Mention spéciale pour la première réalisation du match née dans le désordre et bonifiée par une superbe course du talonneur Massa plein axe.