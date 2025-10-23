42 joueurs appelés… mais ces noms manquent cruellement à l’appel du XV de France

Du sang neuf chez les Bleus, mais des absences qui intriguent. Quels joueurs restent à quai malgré leur forme du moment ? Décryptage.

Ce mercredi, Fabien Galthié a dévoilé sa liste de 42 joueurs pour préparer la tournée d’automne. Une liste marquée par la fraîcheur, avec de nombreux jeunes appelés à bousculer la hiérarchie. Baille absent, la surprise Bertrand, Pau récompensé : les 42 Bleus convoqués pour les test de novembreMais qui dit nouveaux visages, dit aussi absences marquantes. Plusieurs joueurs d’expérience ou en forme sont restés à quai. Si Thomas Ramos est excusé pour raisons personnelles, pour d'autres, les choix du staff interrogent chez les supporters. Tour d’horizon des grands absents de cette annonce selon la presse.

Des cadres laissés au repos… ou écartés ?

La première salve de noms qui interpelle concerne des poids lourds du vestiaire bleu : Cyril Baille, Charles Ollivon ou encore Reda Wardi, Maxime Lamothe et Gaëtan Barlot ne figurent pas dans cette première mouture. Comment interpréter ces choix? Ils pourraient s’expliquer par une volonté de relancer la concurrence à certains postes. De tester de nouveaux joueurs pour avoir deux équipes opérationnelles à la manière des Boks. Voir de "piquer" certains éléments pour qu'ils redoublent d'efforts.

"Toujours pas revenu à son meilleur niveau depuis sa grave blessure à la cheville, le pilier toulousain n’a pas joué depuis un mois et la défaite des siens à Montpellier," note RMC.

Tous les cas sont différents ou presque. Le Rochelais Bourgarit a été touché en TOP 14, Ollivon revient de blessure tandis que Baille peine à retrouver son statut de titulaire indiscutable en club.

Quid des Bordelais Lamothe et Barlot alors que Peato Mauvaka n'est toujours pas apte ? "Le premier nommé est l’un des meilleurs du Top 14, quand l’ancien Castrais a régulièrement fait partie des listes élargies (même capitaine des Bleus)," note Actu.fr.

Serin encore "oublié": Pourquoi ce choix surprenant ?

D’autres absences font grincer des dents. À commencer par Baptiste Serin. RMC Sport note que le demi de mêlée toulonnais, pourtant excellent en ce début de saison, est encore zappé par Galthié alors que Dupont n'est pas là. Il "n’a plus connu le maillot bleu depuis la tournée en Argentine à l’été 2024." La porte semble fermée, malgré son profil atypique et sa forme actuelle. Il faut rappeler que Lucu est présent dans la liste alors qu'il n'a encore pas joué un match de la saison. Quant à Couilloud, il est pour le moment blessé.

"Même désillusion pour Henri Colombe, alors qu'Atonio est blessé, ou encore Demba Bamba, pilier du LOU."

Deux joueurs qui pouvaient espérer être sur la liste au vu de leur début de saison. D'aucuns évoquent un choix stratégique axé sur le développement de nouveaux profils.

Enfin, parmi les dix absents relevés par Actu Rugby, on note aussi les noms d'Alexandre Roumat, Marko Gazzotti, Killian Tixeront et Esteban Abadie. Preuve que la concurrence est plus féroce que jamais en troisième ligne. Pour nos confrères, ces deux derniers "vont devoir cravacher". D'autant que François Cros est pour l'heure "géré" par le Stade Toulousain.

Que nous réserve la tournée de novembre ?

Alors que les questions sont nombreuses après l'annonce de cette liste, la tournée de novembre nous en dira plus sur les intentions réelles du staff des Bleus. Pour rappel, les Bleus vont défier les Boks d'entrée avant de retrouver des Fidjiens jamais faciles à manœuvrer et des Wallabies qui ont montré cet été qu'ils ne lâchaient jamais rien.