Baille absent, la surprise Bertrand, Pau récompensé : les 42 Bleus convoqués pour les test de novembre

10 Toulousains, les Palois en force, Baille et Serin absents : voici la liste du XV de France.

C’est donc ce mercredi midi que Fabien Galthié a dévoilé via la FFR la liste des 42 joueurs sélectionnés pour préparer la tournée d'automne.

Comme souvent, on retrouve de nombreux Toulousains : ils seront 10 à monter à Marcoussis lundi matin, dont les tous jeunes Benjamin Bertrand et Kalvin Gourgues. Notez que Thomas Ramos est absent de cette première liste suite à un heureux événement, tandis que la méforme de Cyril Baille se ressent aussi dans la hiérarchie chez les Bleus.

4 ans plus tard, l'association Jalibert/Ntamack est-elle envisageable pour le XV de France?

Ailleurs, d’autres nouveaux noms sont à signaler comme ceux d’Esteban Capilla, Fabien Brau-Boirie, Aaron Grandidier-Nkanang ou Jimi Maximin, auteur de l’essai de la gagne face à Toulouse samedi dernier.

Du côté des absences, on peut noter celle de Baptiste Serin, qui voit Maxime Lucu lui passer devant même si le Bordelais n’a pas encore joué une seule minute cette saison suite à sa blessure au pouce. Excellent depuis le début de saison, Louis Carbonel n'est pas rappelé non plus.

Transfiguré cette saison, Louis Carbonel peut-il s’inviter avec le XV de France cet automne ?

Le XV de France a rendez-vous avec l'Afrique du Sud, les Fidji et l'Australie en novembre. Les derniers matchs qui comptent avant le tirage au sort des poules de la Coupe du monde 2027, qui aura lieu le 3 décembre prochain.

D’où l’importance de remporter le maximum de victoires. Même si celle face à l’Afrique du Sud serait, vu les circonstances, un véritable exploit.

Avants : Benjamin Bertrand, Jean-Baptiste Gros, Baptiste Erdocio / Guillaume Cramont, Julien Marchand, Barnabé Massa / Dorian Aldegheri, Thomas Laclayat, Régis Montagne, Emerick Setiano / Hugo Auradou, Thibaud Flament, Mickaël Guillard, Jimi Maximin, Emmanuel Meafou, Romain Taofifenua / Gregory Alldritt, Paul Boudehent, Esteban Capilla, Alexandre Fischer, Anthony Jelonch, Oscar Jegou, Lenni Nouchi, Cameron Woki.

Trois-quarts : Baptiste Jauneau, Nolann Le Garrec, Maxime Lucu / Matthieu Jalibert, Romain Ntamack, Joris Segonds / Pierre-Louis Barassi, Fabien Brau-Boirie, Nicolas Depoortere, Gaël Fickou, Emilien Gailleton, Kalvin Gourgues / Léo Barré, Louis Bielle-Biarrey, Gaël Dréan, Aaron Grandidier-Nkanang, Damian Penaud, Cheikh Tiberghien.