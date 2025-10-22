Baille absent, la surprise Bertrand, Pau récompensé : les 42 Bleus convoqués pour les test de novembre

C’est donc ce mercredi midi que Fabien Galthié a dévoilé via la FFR la liste des 42 joueurs sélectionnés pour préparer la tournée d'automne.
Comme souvent, on retrouve de nombreux Toulousains : ils seront 10 à monter à Marcoussis lundi matin, dont les tous jeunes Benjamin Bertrand et Kalvin Gourgues. Notez que Thomas Ramos est absent de cette première liste suite à un heureux événement, tandis que la méforme de Cyril Baille se ressent aussi dans la hiérarchie chez les Bleus.
4 ans plus tard, l'association Jalibert/Ntamack est-elle envisageable pour le XV de France?
Ailleurs, d’autres nouveaux noms sont à signaler comme ceux d’Esteban Capilla, Fabien Brau-Boirie, Aaron Grandidier-Nkanang ou Jimi Maximin, auteur de l’essai de la gagne face à Toulouse samedi dernier.
Du côté des absences, on peut noter celle de Baptiste Serin, qui voit Maxime Lucu lui passer devant même si le Bordelais n’a pas encore joué une seule minute cette saison suite à sa blessure au pouce. Excellent depuis le début de saison, Louis Carbonel n'est pas rappelé non plus.
Transfiguré cette saison, Louis Carbonel peut-il s’inviter avec le XV de France cet automne ?
Le XV de France a rendez-vous avec l'Afrique du Sud, les Fidji et l'Australie en novembre. Les derniers matchs qui comptent avant le tirage au sort des poules de la Coupe du monde 2027, qui aura lieu le 3 décembre prochain.
D’où l’importance de remporter le maximum de victoires. Même si celle face à l’Afrique du Sud serait, vu les circonstances, un véritable exploit.
Avants : Benjamin Bertrand, Jean-Baptiste Gros, Baptiste Erdocio / Guillaume Cramont, Julien Marchand, Barnabé Massa / Dorian Aldegheri, Thomas Laclayat, Régis Montagne, Emerick Setiano / Hugo Auradou, Thibaud Flament, Mickaël Guillard, Jimi Maximin, Emmanuel Meafou, Romain Taofifenua / Gregory Alldritt, Paul Boudehent, Esteban Capilla, Alexandre Fischer, Anthony Jelonch, Oscar Jegou, Lenni Nouchi, Cameron Woki.
Trois-quarts : Baptiste Jauneau, Nolann Le Garrec, Maxime Lucu / Matthieu Jalibert, Romain Ntamack, Joris Segonds / Pierre-Louis Barassi, Fabien Brau-Boirie, Nicolas Depoortere, Gaël Fickou, Emilien Gailleton, Kalvin Gourgues / Léo Barré, Louis Bielle-Biarrey, Gaël Dréan, Aaron Grandidier-Nkanang, Damian Penaud, Cheikh Tiberghien.
dan0x
La même chambre pour Jegou et Auradou ??
pascalbulroland
Lamothe , une explication..??
Sinon , la sélection des 3/4 fait rêver...même avec ses absents.
Cette sélection est l'une des plus rafraîchissantes des années FG, surtout en novembre.
Après , ce qu'il en fera...est souvent décevant face aux capacités et au talent de ses joueurs.
Nicolas Sans Chaise
Pas mal d'enseignements dans la liste tout de même
Massa qui passe devant Lamothe et Barlot au talon je l'avais pas vu venir.
Quasi aucun Bordelais devant. J'imaginais Cazeaux monter dans la hiérarchie au dépends de grand Tao ou voir un Bochaton.
Retour de Setiano aux dépends de Bamba
Woki devant Ollivon, sans doute un peu juste physiquement.
Derrière c'est pas mal du tout malgré l'absence du GOAT (pas celui que vous croyez, je parle de Teddy Thomas), les sudafs jouent avec des ailiers à chaque poste maintenant ça ne sert plus à rien d'avoir un Danty / Fickou pour stopper De Allende / Kriel il faut des profils qui galopent et qui savent sauter sous les ballons haut.
guedin81
J'ai lu sur l'Equipe que Baille avait une cheville en souffrance. Ici c'est "méforme". Va falloir d'autres sources pour affiner.
fredo69007
Déçu de l absence de Moukoro, Carbonel aurait aussi mérité d en être sur son début de saison. Un peu surpris de voir que Woki passe devant Ollivon ou même Gazotti qui me semblait plus performant sur ce début de saison, pour le reste sur les états de forme du moment rien de bien surprenant a part peut être les absences à droite de Bamba et Falatea (gros desaveu pour eux)
Revahn
Ça aurait été beau pour Carbonel mais Segonds a été vraiment bon lors de la tournée d'été, il a prouvé qu'il était fiable à l'international, même sous pression (et il va y en avoir...).
Après, que ça soit l'un ou l'autre, peu de chance qu'il grappille beaucoup de temps de jeu, sauf si blessure de Jalimack...
Pour Woki je suis surpris aussi. Sûrement pour sa polyvalence et la touche?
Flanquart St Lazare
Carbonel, il est en train de reprendre confiance. A mon sens, il faut qu'il enchaîne et confirme dans la durée.
S'il est toujours aussi en forme pour le Tournoi...
Mais bon, il y a du monde devant quand même.