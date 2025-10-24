Forfait de dernière minute chez les Bleus : un Bordelais rejoint le contingent de l'UBB

Le sélectionneur Fabien Galthié doit déjà composer avec un premier contretemps. La tournée d’automne 2025 du XV de France débutera sans Lenni Nouchi. Le jeune troisième-ligne du Montpellier Hérault Rugby, 21 ans, a déclaré forfait en raison d’une blessure contractée à l’entraînement.Il ne rate jamais une annonce de Galthié : cette fois, Lenni Nouchi espère y être : ''Je m'entraîne dur pour ça''
Auteur d’un excellent début de saison avec le MHR, Nouchi espérait confirmer sous le maillot tricolore après avoir multiplié les bonnes prestations en Top 14.
Un Bordelais appelé en renfort
Pour pallier ce forfait, Galthié a choisi d’appeler Pierre Bochaton, troisième-ligne de l’Union Bordeaux-Bègles. À 24 ans, le joueur passé par l'US Bressane s’impose comme une valeur montante du championnat. Déjà aperçu avec les Bleus lors de la tournée estivale en Nouvelle-Zélande, Bochaton retrouve un groupe qu’il connaît bien. Son profil de plaqueur infatigable et sa capacité à gratter les ballons ont séduit le staff tricolore.
"Dans le rugby moderne, la porte bleue s’ouvre à ceux qui savent saisir leur moment."
Ce remplacement illustre la volonté de Galthié de poursuivre la dynamique enclenchée depuis plusieurs saisons : celle d’un groupe jeune, compétitif et adaptable.
Nouchi, dont le potentiel est indéniable, devra patienter avant de retrouver le maillot bleu, tandis que Bochaton a une belle carte à jouer pour marquer des points en vue de la Coupe du monde.
Bochaton : une opportunité en or
À Bordeaux, Bochaton s’est imposé comme un maillon essentiel du pack girondin. Son activité, son abattage en défense et son intelligence dans les zones de ruck en font un joueur précieux. Il apportera de la densité et de la rigueur à un groupe France qui prépare une série de tests relevés cet automne.
Ce coup du sort pour Nouchi ouvre une belle opportunité pour Bochaton, symbole d’une UBB qui continue d’alimenter le XV de France. Un choix logique, mais aussi révélateur : la porte est ouverte à ceux qui saisissent leur moment. Et si cette tournée marquait le vrai déclic du Bordelais à l’échelon international ?
Garou-gorille
Belle opportunité pour Bochaton de faire ses griffes !
mic4619
Il faut arrêter avec les titres racoleurs,
Les cadors en 3eme ligne en EdF sont déja installés et sont performants (Cros bléssé, mais derrière il y a Boudehent, Jelonch, Aldritt, Ollivon, (en reprise) Jegou, Guillard (qui peut jouer à tous les postes du 4 au 8) voir le retour de Woki qui à l'air de revenir à son meilleur niveau !
Il faudrait une cascade de blessés pour voir arriver des nouveaux (ils auront leur chance dans un match comme contre les Fidji et encore ! Ces derniers, ne sont plus les Fidjiens des années 2000.
pascalbulroland
J'ai de la peine pour Nouchi qui s'est bien battu pour être dans les 42 et une fois pris, la blessure intervient au plus mauvais moment pour lui...
Il est jeune, je pense que s'il continu sur sa lancée, on devrait le voir dans les 42 pour le Tournoi.
mic4619
Lui oui, il postule presque plus que Bochaton .