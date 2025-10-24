Forfait de dernière minute chez les Bleus : un Bordelais rejoint le contingent de l'UBB
Pierre Bochaton appelé pour remplacer Lenni Nouchi dans le XV de France : une opportunité en or pour le joueur de l'UBB. Crédit image : Screenshot CANAL+ Sport
Coup d’arrêt pour Nouchi, coup d’accélérateur pour Bochaton. Le jeune Montpelliérain est forfait pour la tournée d’automne, et c’est le flanker de l’UBB qui en profite pour retrouver le groupe France.

Le sélectionneur Fabien Galthié doit déjà composer avec un premier contretemps. La tournée d’automne 2025 du XV de France débutera sans Lenni Nouchi. Le jeune troisième-ligne du Montpellier Hérault Rugby, 21 ans, a déclaré forfait en raison d’une blessure contractée à l’entraînement.Il ne rate jamais une annonce de Galthié : cette fois, Lenni Nouchi espère y être : ''Je m'entraîne dur pour ça''Il ne rate jamais une annonce de Galthié : cette fois, Lenni Nouchi espère y être : ''Je m'entraîne dur pour ça''

Auteur d’un excellent début de saison avec le MHR, Nouchi espérait confirmer sous le maillot tricolore après avoir multiplié les bonnes prestations en Top 14.

Un Bordelais appelé en renfort

Pour pallier ce forfait, Galthié a choisi d’appeler Pierre Bochaton, troisième-ligne de l’Union Bordeaux-Bègles. À 24 ans, le joueur passé par l'US Bressane s’impose comme une valeur montante du championnat. Déjà aperçu avec les Bleus lors de la tournée estivale en Nouvelle-Zélande, Bochaton retrouve un groupe qu’il connaît bien. Son profil de plaqueur infatigable et sa capacité à gratter les ballons ont séduit le staff tricolore.

"Dans le rugby moderne, la porte bleue s’ouvre à ceux qui savent saisir leur moment."

Ce remplacement illustre la volonté de Galthié de poursuivre la dynamique enclenchée depuis plusieurs saisons : celle d’un groupe jeune, compétitif et adaptable.

Nouchi, dont le potentiel est indéniable, devra patienter avant de retrouver le maillot bleu, tandis que Bochaton a une belle carte à jouer pour marquer des points en vue de la Coupe du monde.

Bochaton : une opportunité en or

À Bordeaux, Bochaton s’est imposé comme un maillon essentiel du pack girondin. Son activité, son abattage en défense et son intelligence dans les zones de ruck en font un joueur précieux. Il apportera de la densité et de la rigueur à un groupe France qui prépare une série de tests relevés cet automne.

"Et si cette tournée marquait le vrai déclic du Bordelais à l’échelon international ?"

Ce coup du sort pour Nouchi ouvre une belle opportunité pour Bochaton, symbole d’une UBB qui continue d’alimenter le XV de France. Un choix logique, mais aussi révélateur : la porte est ouverte à ceux qui saisissent leur moment. Et si cette tournée marquait le vrai déclic du Bordelais à l’échelon international ?

Belle opportunité pour Bochaton de faire ses griffes !

  • il y a 2 secondes

