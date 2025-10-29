Dupont absent, Alldritt contesté : l'énigme du capitanat chez les Bleus face aux Springboks ?

Le staff du XV de France n’a pas chômé : blessés, joueurs en reprise, leaders absents… Galthié doit revoir ses plans avant le choc face aux Boks. Et le brassard pourrait changer de main.

Pas besoin d'être devin pour savoir que la composition de l'équipe qui fera face à l'Afrique du Sud le 8 novembre prochain sera bien différente de celle du quart de finale. Les Bleus n'ont pas été épargnés depuis ce fameux match de 2023.

Certains sont blessés (Moefana, Cros, Danty) ou en reprise comme Dupont et Mauvaka. D'autres reviennent (Ollivon) ou ne sont pas au niveau (Baille). À cela, il faut ajouter une concurrence féroce qui a poussé le staff à rebattre les cartes à certains postes. Vers une première depuis 33 matchs dans la composition du XV de France face aux Springboks ?

Si bien qu'à un peu plus d'une semaine du choc face aux champions du monde, un joueur comme Grégory Alldritt n'est pas certain d'être titulaire. Pour épauler Boudehent et Jelonch, si on en croit les dernières indiscrétions en provenance de Marcoussis, c'est le Lyonnais Guillard qui pourrait être choisi par Galthié.

Capitanat en suspens

Au-delà du choix fort concernant la troisième ligne tricolore et le poste de numéro 8, cette éventuelle décision aura un impact sur le capitanat du XV de France. Dupont absent, le brassard aurait pu revenir à son ami d'enfance.

Mais on voit mal un capitaine commencer la partie sur le banc. Heureusement, les joueurs d'expérience ne manquent pas. Le premier nom qui vient à l'esprit ? Gaël Fickou. Le centre du Racing 92 est pressenti pour démarrer la rencontre malgré la concurrence de la jeunesse et son faible temps de jeu.

On a des capitaines dans l’équipe comme Anthony Jelonch, Grégory Alldritt, Gaël Fickou. Au fur et à mesure que la composition d’équipe avance, de l’état de forme des uns et des autres, des caractéristiques qu’on aura sur le terrain, on fera évoluer notre capitaine. Le process est en marche. (Servat via Sud Ouest)

Marchand et d'autres leaders prêts à mener la charge

On peut aussi citer Julien Marchand comme potentiel capitaine des Bleus. Quid d'Anthony Jelonch et de Thomas Ramos ? Les Toulousains font partie des leaders de ce groupe. Et on connaît l'état d'esprit compétitif de l'arrière des Bleus.

Le Bordelais Maxime Lucu est évidemment une option crédible. Leader de l'UBB où il est capitaine, le demi de mêlée devrait être titulaire face aux Boks même s'il n'a presque pas joué depuis le début de la saison. Galthié verrouille Marcoussis : la peur des ''espions'' boks revient hanter le XV de France

Reléguant Le Garrec sur le banc. Son expérience et sa vista seront précieuses pour mener le XV de France vers la victoire. Mais comme toujours, c'est Fabien Galthié qui aura le dernier mot.