Pas assez ''connard'', pas assez agressif, la colère d’Ethan Dumortier après la gifle rochelaise
Battus à Gerland (19-36), les Lyonnais ont pris un coup derrière la tête. Ethan Dumortier, porte-voix d’un vestiaire frustré, a livré un constat sans détour. Crédit image : Screenshot CANAL+ Sport
Pas d’étincelle, pas de révolte, et une défaite qui laisse des traces. Face à La Rochelle (19-36), le LOU a déçu. Ethan Dumortier, lui, a lâché un cri du cœur sans filtre.

Un samedi soir à oublier pour le LOU. À Gerland, les Lyonnais ont pris l’eau face à un Stade Rochelais clinique (19-36). Un revers qui pique, tant dans la forme que dans le fond. Et dans le vestiaire, la frustration était palpable, à commencer par celle d’Ethan Dumortier, lucide et cash dans ses mots. 

Une soirée sans étincelle

Les hommes de Karim Ghezal n’ont jamais semblé en mesure de renverser la vapeur. Trop d’imprécisions, pas d’agressivité, et un manque criant de liant entre les lignes.

« On n’a mis aucun ingrédient. On a manqué de tout, dans tous les secteurs du jeu », a regretté l’ailier international au Midi Olympique. Pourtant, le LOU n’était qu’à deux longueurs à la demi-heure.TOP 14. Du gaz à revendre : Un renfort immédiat au Stade Toulousain pour pallier les blessures en première ligneTOP 14. Du gaz à revendre : Un renfort immédiat au Stade Toulousain pour pallier les blessures en première ligneIls ont finalement encaissé cinq essais, dont quatre dans le premier acte. Beaucoup trop face à une formation bien décidée à remporter son premier succès à l'extérieur.

Le coup de gueule

Devant son public, Dumortier a laissé tomber les filtres via le Midi Olympique : « Avec l’effectif qu’on a, il aurait dû y avoir une flamme… Mais il ne s’est rien passé. On n’a rien mis, on n’a rien montré. » Des mots forts, qui traduisent le mal profond d’un groupe en quête de caractère. « Il nous manque ce côté “connard” qu’on n’a pas », lâche-t-il, sans détours.

Déplacement à Toulon, attention

Ce manque d’agressivité, souvent pointé du doigt à l’extérieur, s’est invité à domicile. Et ça, c’est sans doute le plus inquiétant. « Le rugby, ça doit respirer l’agressivité, martèle encore Dumortier. Ce problème, on avait l’habitude de le soulever à l’extérieur, on le soulève à domicile aussi. »

Avec l’effectif qu’on a, la qualité des joueurs qu’on a, il aurait dû y avoir une étincelle, une flamme qui s’allume à domicile, devant notre public, nos familles.

À une semaine d’un déplacement périlleux à Mayol, le LOU va devoir rallumer la flamme — et vite. Car dans un Top 14 impitoyable, les discours ne suffisent plus : seule la fureur de jouer pourra recoller les morceaux.Vers une première depuis 33 matchs dans la composition du XV de France face aux Springboks ?Vers une première depuis 33 matchs dans la composition du XV de France face aux Springboks ?

Il résume bien la situation je trouve...

  • il y a 2 heures

