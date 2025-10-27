TOP 14. Du gaz à revendre : Un renfort immédiat au Stade Toulousain pour pallier les blessures en première ligne

À 43 ans, Ma'a Nonu va moins vite qu'avant, c'est une certitude. Moins puncheur que durant ses années sous le maillot des All Blacks, le joueur le plus vieux du Top 14 compense néanmoins par une vision du jeu au-dessus du lot, une technique individuelle devenue irréprochable avec les années mais surtout, une physicalité toujours intacte.
Ce dimanche soir face à Toulouse, le vétéran entrait donc en jeu en 2ème période pour jouer les démolisseurs et vivifier cette jeune équipe toulonnaise. Bilan ? Un cul sur Romain Ntamack au moment d'aller attaquer la ligne sur son premier ballon, qui aboutissait, un renversement plus tard, sur le premier essai de Mathis Ferté.
Quand sa seconde intervention significative consistait à déblayer comme un sac de sable G-H Colombe, 143kg sur la balance, d'une impulsion généreuse. Si le geste du Néo-Zélandais semblait presque parfait, son bras droit heurtait malencontreusement la tête du pilier droit toulousain.
Touché aux cervicales, le gros nounours stadise quittait ses partenaires sur civière et laissait surtout les Rouge et Noir en loup (Graou) à la pile. Si les premières nouvelles sont rassurantes pour le droitier international de 27 ans, il ne jouera pas face au Stade Français lors de la prochaine journée.
Un provençal de retour
Une blessure qui vient s’ajouter à une liste déjà longue d’indisponibilités en première ligne. Le staff toulousain devra se passer cette semaine de quatre joueurs retenus à Marcoussis : Benjamin Bertrand, Guillaume Cramont, Julien Marchand et Dorian Aldegheri.
Mais aussi de Paul Mallez (cervicales), Joel Merkler (mollet), et l’international Cyril Baille, toujours gêné par sa cheville opérée. Si David Ainu’u peut évoluer des deux côtés de la mêlée, derrière, c'est le vide du côté des professionnels. De fait, comme pressenti, Malachi Hawkes va revenir au club pour préparer le rendez-vous de samedi.
Actuellement prêté à Provence Rugby et présent sur 7 feuilles de match de ProD2 depuis le début de la saison, il a été rappelé par le Stade Toulousain, comme le prévoit une clause dans son contrat. Tout comme le 2ème ligne Raphael Portat, lui aussi prêté dans le 13.
RMC Sports informe même que le première ligne polyvalent était déjà dans les installations d'Ernest-Wallon ce lundi matin. Il devrait donc être sur le banc face au Stade Français, dans le choc des leaders du Top 14.
J'ai du respect et de l'admiration pour Nonu. Il n'en demeure pas moins que le carton jaune est affligeant. C'est rouge et plusieurs semaines de suspension. Les explications alambiquée de l'arbitre ne changeront rien au fait : la santé du joueur a été attaquée. Quand est ce que la règle interdira enfin d'arriver lancer sur un ruck ? Dans un cas comme celui de Colombe le joueur qui reçoit et sensé être sur ses deux jambes, la tête et les bras en avant... Une cible sans défense qui ne voit même pas arriver l'adversaire... C'est pas du rugby c'est de la boucherie.
Jacques-Tati-en-EDF
En effet, Nonu fait le geste avec ses bras pour essayer d'enserrer Colombe mais il lui met une manchette bien lancé et dans la poire. La sortie de Colombe n'est pas feinte. Les joueurs comme Nonu sont de ce genre, jouer avec beaucoup d'engagement physique quitte à dégommer l'adversaire. C'est une culture, soit. Mais il convient de protéger les joueurs dans les rucks qui deviennent de vrais zones de danger.
garcon63
L'interprétation "involontaire" du geste est la votre. Maa NONU n'a jamais été un "poète" sans être pour autant un "boucher".
Yonolan
Un arbitre c'est comme un juge
Il ne présume pas du bien fondé des textes mais jugent en fonction d'eux
Et hier ce déblayage décortiqué dans la légitimité de son exécution est pour moi un paradoxe criant à un volonté de préserver l'intégrité des joueurs , d'autant quand un est en position de grande vulnérabilité
D'autant que ces déblayages lancés n'apportent rien au jeu mais sont sources de blessures
Ils doivent être bannis des terrains à mes yeux
Je sais que certains pensent qu'à force" d'aseptiser" le rugby on va le dénaturer
C'est souvent le cas quand on va vers plus de protection du joueur au détriment de l'engagement
Ce fut le cas lorsqu'on a modifié les entrées en mêlées pour préserver ,au moins sur cette phase là , la pression subie par les piliers ( qui a diminuée de 25à 30%) sur leurs cervicales
Qui s'en plaint aujourd'hui ?
Ni les piliers ni le jeu
Si on allait jusqu'au bout ?
AKA
Autant j'ai du respect pour cet immense joueur, autant sur ce coup c'est la biscotte rouge direct! J'aimerai pouvoir revisionner la transmission entre les arbitres terrain et le TMO car je ne vois pas quelle pourrai être la situation atténuante; de fait certaines interprétations de ces assises sont parfois lunaires! Ces déblayages à la mode Caterpillar sont à proscrire et personne ne s'en plaindra (à part l'imbécile qui prendra la biscotte rojo), et comme tu dis cela n'apporte que tchi!
Amis à Laporte
Comment Ma'a Nonu ne prend pas de carton rouge sur cette action... C'est compréhensible dans le fond, Colombe le provoque en se mettant en position vulnérable 5 secondes avant le léger déblayage du "vétéran".
pascalbulroland
Ça répond à la question que je posais dans un autre article...c'est une bonne nouvelle ce retour de prêt, j'adore ce joueur.
RNP
Pour le coup, face au SF qui va probablement venir avec beaucoup d'ambition et l'intention d'imposer un gros combat, c'est certain que ce retour va être le bienvenu notamment à droite pour doubler avec Ainuu (A gauche, je pense que Bertrand sera renvoyé dans ses foyers comme Cramont qui pourra prendre la place sur le banc).
dan0x
Quand un joueur sort sur civière touché aux cervicales c'est difficile de qualifier le déblayage de presque parfait...
Si à la place de Colombe il y avait eu un joueur comme Capuozzo, j'ose à peine imaginer les dégâts.
Encore une image qui va donner envie à certains parents d'inscrire leurs gamins au rugby...
C'est très sympa de voir encore évoluer des joueurs vétérans comme Nonu, mais s'ils compensent leur baisse de niveau lié à l'âge par de l'agressivité j'en vois pas l'intérêt.
Piri-we-poo
Au final, il ne prend jaune que par le fait que MCF se serait fait pénalisé pour être resté dans la zone de soutien (comme les irlandais avant le changement de règle de WR) et le déstabilise dans sa prise d'appui. C'est bien expliqué par l'arbitre dans le stade.
Manu
Je ne suis pas fan du retour de Nonu qui est plus un coup marketing pour vendre des maillots sur la rade et la toile.
Je reconnais tout de même qu'il a encore de beau restes. Et il a déjà marqué pas mal d'essais cette saison. Sans doute le meilleur ratio temps de jeu / nombre d'essais
Il faut saluer cette prouesse.
Sur l'action de déblayage - il faut la voir à vitesse réelle- il y a des "observables" incontestables. Il vient nettoyer le buste bien bas et avec les bras ouverts pour encercler sous les épaules Colombe qui vient gratter légalement le ballon. Il n'y a pas de la part de Nonu la volonté de détruire Colombe mais de l'empêcher de prendre le ballon de manière légale. Malencontreusement, son bras droit touche un peu le menton de Colombe. Mais à vitesse réelle, ce contact parait difficilement expliquer une telle blessure qui obligea Colombe à sortir sur civière
Pour moi, c'est au moment où son dos percute le sol de tout son poids dans un premier temps puis, dans un deuxième, au tour de sa tête d'être projetée vers l'arrière -quand il tombe à la renverse- que ses cervicales ont été prises en défaut avec sûrement compression d'un nerf.
C'est en tout cas ce qui peut être observé sur les images disponibles. D'ailleurs, les arbitres ont bien pris le temps de les observer le temps de l'évacuation sur civière et Nonu n'a pas pris de carton rouge ou orange.
guedin81
Sans vouloir jeter une hallebarde sur le feu ou remuer l'huile dans la plaie de ce fait de jeu, je noterais que le seul fait d'écarter les bras ne doit plus suffire à faire penser que qu'il y a volonté d'encercler. C'est trop facile, surtout que là je ne vois même pas comment il peut encercler GHC, et ça lui permet de mettre l'épaule avant le bras (même si j'ai l'impression que c'est le bras qui touche la tête, mais ce n'est pas le sujet de mon post).
Ce que je vois ce sont des joueurs qui ouvrent les bras et chargent avec l'épaule. Ils ont bien compris la règle et, comme toutes les règles, ils ont compris comment la contourner. Il n'y a pas volonté d'encercler, du moins sans impacter l'adversaire avec l'épaule.
C'est un jeu de contact, physique, rude, du coup je peux l'entendre, mais lorsqu'un ruck est formé, pourquoi continuer à accepter que des joueurs puissent y participer, surtout avec de la vitesse, en plongeon à l'horizontale ?
Je vais pas refaire les règles, mais effectivement ma fille a vu un ruck un jour quand je regardais un match et elle m'a dit : "- Papa, je veux pas jouer au rugby". Et de toute façon je n'ai pas envie qu'elle y joue vu les risques.
J'ai l'impression que depuis le professionnalisme les corps ont prix une telle densité qu'il faudrait repenser certaines règles plutôt que de se croire aux jeux du cirque (capitaliste) et de sacrifier la santé des joueurs pour vendre plus de spectacle.
dan0x
Je sais pas si le plus drôle c'est "malencontreusement, son bras droit touche un peu le menton de Colombe" ou l'hypothèse qu'il se blesse tout seul en tombant... On se croirait dans un sketch !
Brett Zel
J'espère que Provence Rugby a de quoi faire pour 2 matchs. Apparemment Hawkes cumulait pas mal de minutes de jeu depuis le début de saison.
Pour le déblayage de Nonu, il s'en sort finalement bien avec un jaune. Je veux bien qu'il fasse tous les efforts pour le jouer correctement, mais à un moment donné, qaund un joueur va au grattage, se jetter avec autant d'énergie sur quelqu'un en position vulnérable, je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire, à part à vouloir faire du dégât.