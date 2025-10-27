TOP 14. Du gaz à revendre : Un renfort immédiat au Stade Toulousain pour pallier les blessures en première ligne
7 feuilles de match de ProD2 depuis le début de la saison. Screenshot : Canal Plus
Face à la pénurie à la pile, le staff toulousain a rappelé Malachi Hawkes pour préparer le rendez-vous de samedi.

À 43 ans, Ma'a Nonu va moins vite qu'avant, c'est une certitude. Moins puncheur que durant ses années sous le maillot des All Blacks, le joueur le plus vieux du Top 14 compense néanmoins par une vision du jeu au-dessus du lot, une technique individuelle devenue irréprochable avec les années mais surtout, une physicalité toujours intacte.

TOP 14. Quand Conrad Smith raconte l'évolution permanente du ''Pokémon'' Ma'a Nonu, 43 ans

Ce dimanche soir face à Toulouse, le vétéran entrait donc en jeu en 2ème période pour jouer les démolisseurs et vivifier cette jeune équipe toulonnaise. Bilan ? Un cul sur Romain Ntamack au moment d'aller attaquer la ligne sur son premier ballon, qui aboutissait, un renversement plus tard, sur le premier essai de Mathis Ferté.

VIDEO. 3 ballons, 2 essais : Le RCT en a pris 60, mais il s'est découvert un (autre) bolide avec Mathis Ferté

Quand sa seconde intervention significative consistait à déblayer comme un sac de sable G-H Colombe, 143kg sur la balance, d'une impulsion généreuse. Si le geste du Néo-Zélandais semblait presque parfait, son bras droit heurtait malencontreusement la tête du pilier droit toulousain.

Touché aux cervicales, le gros nounours stadise quittait ses partenaires sur civière et laissait surtout les Rouge et Noir en loup (Graou) à la pile. Si les premières nouvelles sont rassurantes pour le droitier international de 27 ans, il ne jouera pas face au Stade Français lors de la prochaine journée.

Un provençal de retour

 

Une blessure qui vient s’ajouter à une liste déjà longue d’indisponibilités en première ligne. Le staff toulousain devra se passer cette semaine de quatre joueurs retenus à Marcoussis : Benjamin Bertrand, Guillaume Cramont, Julien Marchand et Dorian Aldegheri.

Mais aussi de Paul Mallez (cervicales), Joel Merkler (mollet), et l’international Cyril Baille, toujours gêné par sa cheville opérée. Si David Ainu’u peut évoluer des deux côtés de la mêlée, derrière, c'est le vide du côté des professionnels. De fait, comme pressenti, Malachi Hawkes va revenir au club pour préparer le rendez-vous de samedi.

Actuellement prêté à Provence Rugby et présent sur 7 feuilles de match de ProD2 depuis le début de la saison, il a été rappelé par le Stade Toulousain, comme le prévoit une clause dans son contrat. Tout comme le 2ème ligne Raphael Portat, lui aussi prêté dans le 13. 

RMC Sports informe même que le première ligne polyvalent était déjà dans les installations d'Ernest-Wallon ce lundi matin. Il devrait donc être sur le banc face au Stade Français, dans le choc des leaders du Top 14. 

J'ai du respect et de l'admiration pour Nonu. Il n'en demeure pas moins que le carton jaune est affligeant. C'est rouge et plusieurs semaines de suspension. Les explications alambiquée de l'arbitre ne changeront rien au fait : la santé du joueur a été attaquée. Quand est ce que la règle interdira enfin d'arriver lancer sur un ruck ? Dans un cas comme celui de Colombe le joueur qui reçoit et sensé être sur ses deux jambes, la tête et les bras en avant... Une cible sans défense qui ne voit même pas arriver l'adversaire... C'est pas du rugby c'est de la boucherie.

