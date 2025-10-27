VIDEO. 3 ballons, 2 essais : Le RCT en a pris 60, mais il s’est découvert un (autre) bolide avec Mathis Ferté
Mathis Ferté va vite, très vite ! Screenshot : Canal Plus
Le feu dans les jambes que possède Ferté a décontenancé la défense du Stade Toulousain sur les rares ballon qu’il toucha ce dimanche soir. Mathis, on en redemande !

À Toulon, depuis le départ de Jiuta Wainiqolo cet été, Gaël Dréan n’est plus que le seul bolide du club. Suffisant, puisque le Breton a déjà planté 4 essais en autant de match depuis le début de la saison, souvent sur des exploits personnels.

Qu'en serait-il advenu si Gaël Dréan avait honoré sa signature ? La folle anecdote de l'ailier du XV de France

Ce qui laisse présager d’une paire d’ailes fulgurante lors du retour prochain de Gabin Villière, toujours en délicatesse avec ses doigts. Mais ce dimanche soir, lors de la lourde défaite subie par les Varois face au Stade Toulousain (59 à 24), les supporters du club au muguet ont pu découvrir un autre supersonique.

VIDEO. Triangle + R2 : la passe au pied téléguidée de Romain Ntamack pour le funambule Mallia

Si les suiveurs de la ProD2 ou les mordus du CAB connaissaient les qualités de Mathis Ferté, le lutin de 21 ans (1m72 pour 77kg) n’avaient eu que très peu de munition pour les montrer, depuis son arrivée à Toulon cet été. Tout simplement parce que le garçon formé à Cahors n’avait pas pu profiter de bons ballons d’attaques et n’avait peut-être pas encore le réflexe de dezoner assez, lui qui évoluait plutôt à la mêlée ou à l’arrière les saisons précédentes.

Du feu dans les pattes

En a-t-il eu de meilleurs sur la pelouse du Stadium ? Pas franchement. Mais dans une partie animée et alors que le score était déjà fait pour les Toulousains, le couteau-suisse du RCT (comme Juan Cruz Mallia, il est capable de jouer presque partout du 9 au 15) a montré ce qu’il avait dans le moteur.

Comme sur cet essai qu’il se fait tout seul en début de seconde période, après un joli slalom dans la défense de Toulouse où sa capacité de ré-accélération étonna tout le monde. Plus tard, le champion du monde U20 inscrivait même un doublé suite à un franchissement de Jaminet, pour un pur essai d’ailier.

Au total, la pile électrique rouge et noire a donc inscrit 2 essais en 3 ballons touchés ce dimanche soir. Statistiques garnies au passage de près de 60 mètres parcourus ballons en main et 2 franchissements.

Pour le reste, on aurait simplement aimé que le garçon au visage angélique se propose davantage aux 4 coins du terrain sur les possessions toulonnaises, comme le fait si bien le Grenoblois Raffaele Costa Storti. Ce qui semble coller aussi avec les intentions de jeu et l’audace que voulait voir Pierre Mignoni ce dimanche soir.

TRANSFERT. Un choix nommé ''polyvalence'' : le RCT en pôle pour accueillir ce prodige de la ProD2
Mais nul doute que vu sa prestation individuelle et sa capacité à faire de miettes un bon casse-croûte, on devrait revoir Ferté très rapidement. Et peut-être pas que sur une aile…

Il était déjà connu en U20 et à Brive ... Pas étonnant de la voir à ce niveau. Très bon en 9 aussi.

  • il y a 9 secondes

