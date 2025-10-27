VIDEO. 3 ballons, 2 essais : Le RCT en a pris 60, mais il s’est découvert un (autre) bolide avec Mathis Ferté

À Toulon, depuis le départ de Jiuta Wainiqolo cet été, Gaël Dréan n’est plus que le seul bolide du club. Suffisant, puisque le Breton a déjà planté 4 essais en autant de match depuis le début de la saison, souvent sur des exploits personnels.
Ce qui laisse présager d’une paire d’ailes fulgurante lors du retour prochain de Gabin Villière, toujours en délicatesse avec ses doigts. Mais ce dimanche soir, lors de la lourde défaite subie par les Varois face au Stade Toulousain (59 à 24), les supporters du club au muguet ont pu découvrir un autre supersonique.
Si les suiveurs de la ProD2 ou les mordus du CAB connaissaient les qualités de Mathis Ferté, le lutin de 21 ans (1m72 pour 77kg) n’avaient eu que très peu de munition pour les montrer, depuis son arrivée à Toulon cet été. Tout simplement parce que le garçon formé à Cahors n’avait pas pu profiter de bons ballons d’attaques et n’avait peut-être pas encore le réflexe de dezoner assez, lui qui évoluait plutôt à la mêlée ou à l’arrière les saisons précédentes.
Du feu dans les pattes
En a-t-il eu de meilleurs sur la pelouse du Stadium ? Pas franchement. Mais dans une partie animée et alors que le score était déjà fait pour les Toulousains, le couteau-suisse du RCT (comme Juan Cruz Mallia, il est capable de jouer presque partout du 9 au 15) a montré ce qu’il avait dans le moteur.
Mathis Ferté inscrit le premier essai du @RCTofficiel et réduit le score 🔥#STRCT pic.twitter.com/MEs57I4yFs— CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) October 26, 2025
Comme sur cet essai qu’il se fait tout seul en début de seconde période, après un joli slalom dans la défense de Toulouse où sa capacité de ré-accélération étonna tout le monde. Plus tard, le champion du monde U20 inscrivait même un doublé suite à un franchissement de Jaminet, pour un pur essai d’ailier.
Au total, la pile électrique rouge et noire a donc inscrit 2 essais en 3 ballons touchés ce dimanche soir. Statistiques garnies au passage de près de 60 mètres parcourus ballons en main et 2 franchissements.
Pour le reste, on aurait simplement aimé que le garçon au visage angélique se propose davantage aux 4 coins du terrain sur les possessions toulonnaises, comme le fait si bien le Grenoblois Raffaele Costa Storti. Ce qui semble coller aussi avec les intentions de jeu et l’audace que voulait voir Pierre Mignoni ce dimanche soir.
Mais nul doute que vu sa prestation individuelle et sa capacité à faire de miettes un bon casse-croûte, on devrait revoir Ferté très rapidement. Et peut-être pas que sur une aile…
Jacques-Tati-en-EDF
Il était déjà connu en U20 et à Brive ... Pas étonnant de la voir à ce niveau. Très bon en 9 aussi.
pascalbulroland
Il a été la seule éclaircie dans l'équipe du RCT...à revoir j'espère.
dan0x
C'est sûr qu'avec Teddy Thomas en vis-à-vis c'est plus simple aussi !
Jak3192
Je sais pas trop, et peut-être une question : sur combien d'essais encaissé par le ST depuis le début de saison, peut il être... "dans le coup" ?
(ou plutôt "hors du coup" (🤭), pour le coût (🤭bis), et ya pas de faute à "coût"😄).
C'est pas pour le charger, mais juste la stat.
Yavait un autre ailier au ST du même calibre.
Yohann "bouclettes" Huget.
Après pas mal d'années de travail acharné (sûrement ?) il était devenu redoutable en défense.
Donc peut-être que...
Enfin, c'est le souvenir que j'en ai
Sinon, le jeune toulonnais, c'est du feu dans les guiboles.
Bonne recrue 👍👍👍
Erèbe
C’est assez triste d’ailleurs pcq le flagrant délit est factuel a chaque fois....
3 actions du RCT assez brûlante (la première étant la situation juste avant l’interception de Mallia) pour deux essais de Ferté... Teddy Thomas complètement laxiste.
Difficile de lui trouver des excuses.
J’ai envie d’etre indulgent malgré tout.
Nouveau club, nouveau système défensif, nouveau automatisme de communication...
Même si on sait depuis longtemps qu’il a des lacunes importantes, je me demande a quoi c’est dû ?
Mauvais placement ? Mauvaise lecture des courses adverses ? Trop dépendant ou attentiste de ses partenaires ?
C’est vraiment dommage, parce que c’est assez révélateur de sa carrière, bien sûr que l’on ne peut nier ses largesses défensives mais il me semble que la "réputation" a surenchérit le phénomène au point même de lui préférer d’autres joueurs pourtant tout aussi laxiste en défense et moins décisif offensivement.
Je pense notamment a Nakaitaci ou Raka pour les coupes du monde 2015 et 2019.
Dites moi ce que vous en pensez, mais aime a penser que ce joueur aurait dû avoisiner les 50 sélections et qu’il demeurera un éternel gachis.
Nicolas Sans Chaise
Pour le défendre un peu plus, il y a au moins un essai où il se retrouve à 3 contre 1 dans son couloir, ce qui n'est pas sensé arriver. Alors après il hésite entre plaquer et glisser du coup il parait un peu attentiste..
Il me semble aussi que c'est la première fois qu'il joue à l'aile dans son nouveau club.
S'il faut citer d'autres stars qui sont vraiment pas terribles en défense je dirais Penaud et Ramos. La réputation biaise la perception c'est certain.
Pour moi il n'aurait pas dû être écarté du groupe France, LBB n'était pas prêt à disputer une CDM à domicile malgré son talent évident, la défaite en quart vient aussi des couacs de placement de à ce poste.
dan0x
Si encore il compensait ses errances défensives par des fulgurances offensives comme à une certaine époque... mais on en est bien loin. J'ai toujours pas compris pourquoi on est allé chercher un joueur comme lui.
Jacques-Tati-en-EDF
Il valait mieux conserver Bitunyata qui faisait de gros matchs offensivement et défensivement.
jujudethil
C’est dommage car Teddy Thomas a des capacités physiques étonnantes. Est-ce que le staff du stade va arriver à le remettre sur les clous ? Si c’est pas le cas ils vaudrait mieux conserver Dimitri Delibes…
Jak3192
"remettre"
donc il fut ? 🤔
Mat RCK
Tout à fait d'accord ! Tu veux marquer face au ST, tu joues dans la zone de Teddy Thomas.
Jak3192
💥 BOUM !💥
Sévère 🤨
mais tactique 🤭