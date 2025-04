TRANSFERT. Un choix nommé ''polyvalence'' : le RCT en pôle pour accueillir ce prodige de la ProD2

Direction le Top 14 pour le crack de Brive Mathis Ferté : il devrait rejoindre Toulon la saison prochaine.

Qui le RCT va-t-il recruter pour compenser les multiples départs à prévoir dans sa ligne de 3/4 ? Si l’Italien Brex a signé, le centre casqué ne suffira pas à compenser les partants Fainga’anuku, Wainiqolo, qui pourraient ne pas être les seuls.

Ce que l’on sait, c’est que Toulon cherche donc des profils JIFF et polyvalents pour s’éviter les galères de ces dernières saisons. Et ? A ce titre, le club varois pourrait enfin avoir trouvé sa pépite.

Si celle-ci demandera forcément le rachat de son contrat en cas de venue sur la Rade, Mathis Ferté pourrait accepter la proposition. C’est en tous cas ce qui se trame, d’après les informations du Midi Olympique.

Ferté ? C’est donc l’un des joueurs les plus polyvalents qui nous ait été donné de voir chez les professionnels, façon Joe Jonas, Cheslin Kolbe, ou Juan Cruz Mallia. Peut-être plus encore car en ProD2, "l’utility back" du CAB joue à sa main aussi bien à l’aile qu’en 15, comme à la mêlée et sait même dépanner au centre.

19 essais en ProD2

Un profil très rare, d’autant que ce produit de la formation du Lot dispose de qualités de vitesse, d’appuis et de lecture de jeu largement au-dessus de la moyenne. Le garçon, qui aurait fait part aux dirigeants briviste de ses envies d’ailleurs et de Top 14, devrait donc quitter la Corrèze pour la Rade prochainement.

En ProD2, celui qui joue numéro 9 depuis la blessure de son pote Léo Carbonneau a inscrit 19 essais en 2 saisons. Il poursuivra donc logiquement sa progression à l’échelon supérieur, avec un contrat espoir dans un premier temps.

Pour Brive, en revanche, c’est la fuite des talents. Après Carbonneau et Raffy, le 3ème joyau de la génération 2004 des Coujoux s’en ira. Dur, pour le club qui a vu grandir ces garçons, et qui nourrit de grandes ambitions. Mais ainsi va la vie des clubs de ProD2…