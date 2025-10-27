VIDEO. Triangle + R2 : la passe au pied téléguidée de Romain Ntamack pour le funambule Mallia

Une action d’école, instinctive et sans animation, comme elles sont de plus en plus rares dans ce rugby professionnel si organisé.

Comme attendu, il n'y a donc pas eu de suspens dans ce choc de la 8ème journée de Top 14 entre le Stade Toulousain et le RCT. Et pour cause, le staff varois avait dû faire tourner son effectif en vue des échéances à venir et, malgré l'état d'esprit intéressant des Toulonnais, il en fallait beaucoup plus pour espérer secouer Toulouse au Stadium.

Ce dimanche soir, le Stade Toulousain a donc déroulé sans forcer, face à un RCT courageux mais trop souvent dépassé. En s’appuyant sur la puissance de ses mauls, puis la vitesse d’exécution de ses trois-quarts et un réalisme chirurgical, Toulouse a surclassé Toulon.

Score final, 59 à 24, pour une démonstration clinique idéale avant le départ des internationaux vers Marcoussis, même si tout ne fut pas parfait, insistait Ugo Mola à l'issue de la partie auprès de ses troupes.



La passe au pied lumineuse de NTK

Dans ce récital offensif à 8 essais, un éclair a particulièrement régalé les puristes. Une action d’école, instinctive et sans animation, comme elles sont de plus en plus rares dans ce rugby professionnel si organisé.

Avec une réalisation tout droit sortie de la PlayStation, manette en main, triangle + R2 enclenchés au bon moment : une passe au pied millimétrée de Romain Ntamack à destination de son ailier Juan Cruz Mallia.

Derrière une touche, l'ouvreur stadiste analysait la situation et profitait de l'infériorité numérique du RCT causée par le carton jaune de Nonu pour canarder le couloir gauche, logiquement laissé découvert. NTK envoyait ainsi une passe au pied de 50 mètres qui traversait tout le terrain dans la largeur, avant que Mallia ne laisse parler son sens du timing.

Le Puma coupait la trajectoire du ballon au bon moment pour devancer Melvyn Jaminet sur un duel aérien et inscrire un essai qu'on avait plus vu depuis celui de Damian Penaud lors du Mondial 2023 face à l'Italie. C'était sur une passe au pied de Matthieu Jalibert.

Le 3ème essai de la soirée pour Juanchi Mallia, auteur donc d'un triplé pour son premier match sous les couleurs stadistes depuis le dernière finale du Top 14. Son premier, sous le maillot du Stade Toulousain.