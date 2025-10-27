VIDEO. Triangle + R2 : la passe au pied téléguidée de Romain Ntamack pour le funambule Mallia

Comme attendu, il n'y a donc pas eu de suspens dans ce choc de la 8ème journée de Top 14 entre le Stade Toulousain et le RCT. Et pour cause, le staff varois avait dû faire tourner son effectif en vue des échéances à venir et, malgré l'état d'esprit intéressant des Toulonnais, il en fallait beaucoup plus pour espérer secouer Toulouse au Stadium.
Ce dimanche soir, le Stade Toulousain a donc déroulé sans forcer, face à un RCT courageux mais trop souvent dépassé. En s’appuyant sur la puissance de ses mauls, puis la vitesse d’exécution de ses trois-quarts et un réalisme chirurgical, Toulouse a surclassé Toulon.
Après Ahki, qui sont les 10 joueurs du Stade Toulousain en fin de contrat ?Score final, 59 à 24, pour une démonstration clinique idéale avant le départ des internationaux vers Marcoussis, même si tout ne fut pas parfait, insistait Ugo Mola à l'issue de la partie auprès de ses troupes.
La passe au pied lumineuse de NTK
Dans ce récital offensif à 8 essais, un éclair a particulièrement régalé les puristes. Une action d’école, instinctive et sans animation, comme elles sont de plus en plus rares dans ce rugby professionnel si organisé.
Avec une réalisation tout droit sortie de la PlayStation, manette en main, triangle + R2 enclenchés au bon moment : une passe au pied millimétrée de Romain Ntamack à destination de son ailier Juan Cruz Mallia.
Derrière une touche, l'ouvreur stadiste analysait la situation et profitait de l'infériorité numérique du RCT causée par le carton jaune de Nonu pour canarder le couloir gauche, logiquement laissé découvert. NTK envoyait ainsi une passe au pied de 50 mètres qui traversait tout le terrain dans la largeur, avant que Mallia ne laisse parler son sens du timing.
Le Puma coupait la trajectoire du ballon au bon moment pour devancer Melvyn Jaminet sur un duel aérien et inscrire un essai qu'on avait plus vu depuis celui de Damian Penaud lors du Mondial 2023 face à l'Italie. C'était sur une passe au pied de Matthieu Jalibert.
Le 3ème essai de la soirée pour Juanchi Mallia, auteur donc d'un triplé pour son premier match sous les couleurs stadistes depuis le dernière finale du Top 14. Son premier, sous le maillot du Stade Toulousain.
potemkine09
Le Stade se fait transpercer deux fois sur l'aile de Teddy Thomas. Je ne suis pas sûr qu'il soit responsable, je n'ai pas vu les ralentis, mais ce n'est pas très bon signe pour lui.
dan0x
Mallia c'est la classe ce type !
Il peut presque jouer tous les postes à l'arrière avec une efficacité impressionnante.
pascalbulroland
Sinon, c'était un bon match des avants Toulousains...Meafou revient bien, Roumat fait son meilleur match , Aldegheri avait des choses à dire à Gros et ça s'est vu, et Marchand a retrouvé tout son jus...
Par contre , la sortie de GHC est embêtante vu les blessés à ce poste au ST, et vu la force du pack Parisien prochain adversaire des Toulousains.
Thorvic
je suis d'accord, mais la perf' des notres est aussi à minoré au vu du pack Toulonnais.
Ollivon est en reprise,
Rebbadj n'est pas vraiment un 5 ( dans mon esprit ) et souffre de la comparaison avec Ribbans ,
et les deux troisièmes lignes ailes du RCT bien que très prometteurs ( kere Qaraba quel gaz ), ne sont pas encore aussi dominant qu' abadie ou Ollivon/mercer...
Bref chaque équipes avance masquées en ce début de saison en se focalisant sur ses receptions.
pascalbulroland
C'est les attitudes des avants Toulousains que j'ai apprécié, même si je suis d'accord qu'en face c'était "faible".
Pianto
je n'ai pas pu voir le match mais c'est aussi l'impression que me donne le résumé. 5 essais, je crois, font suite à des mauls où les avants toulousains concassent les toulonnais.
C'est la grande force toulousaine depuis 2-3 ans.
pascalbulroland
Mola l'a dit mais pas seulement lui, le ST a gagné des titres grâce à ses avants en premier lieu, et quand ils jouent comme hier soir, ça devient très dur pour l'adversaire.
jujudethil
C’est des matchs comme ça qui ne te font pas regretter d’être toulousain .🤭
Papatch
Je suis très heureux de constater que Romain n'est plus handicapé par son genou et qu'il revient à son meilleur niveau. Deux actions de grandes classe, un essai et une gestion remarquable...
je me suis régalé.
LaGuiguille
pas de suspens, comme attendu, ... et les gars, facile de dire ca une fois le match joué
les 20 premieres minutes etaient plutot indecises et les varois tres virulents
l'essai de filou de Malia leur mets un coup mais si iln'interceptait pas la balle, c'etait essai pour eux et probablement un scenario un peu different
ok, a la mi-temps, ils avaient assez appuyé pour etre serein, mais c'etait pas du tout cuit
RNP
Pour reprendre les propos de Chabal (comme quoi il ne dit pas toujours que des c*nneries) et de Jelonch, pas forcément un grand match du ST. Sur les 20 premières minutes, ça a manqué de virulence dans les rucks et dans les placages pour calmer les velléités toulounnaises. Sur la 1re mi-temps, le ST a été hyper réaliste, 3 essais dont une interception et deux ballons portés à 14 contre 15.
La deuxième mi-temps est plus aboutie même si les 3 essais contre font un peu tâche. La passe de RNTK est un peu téléphonée (surtout que ça fait deux ou trois fois qu'ils jouent la même combinaison). Sur les deux essais de Ferté, j'ai l'impression que T. Thomas se troue (moins sur le deuxième où les centres se font bêtement piégés par la redoublée dans le dos).
Ceci dit, j'ai trouvé que ça manquait d'intensité si on compare le match face à l'UBB.
Après quel match des Argentins (j'englobe Elias qui rend vraiment de belles prestations), gros match de RNTK, Kinghorn à l'arrière a été bon avec un magistral 100% aux tirs au but avec que des transformations en coin, belle rentrée de Ramos et du banc en général (ravi de revoir MCF). Roumat a aussi fait sa meilleure prestation depuis le début de l'année. Très bon match de Meafou. Neti et Marchand au top. Colombes intéressante.
pascalbulroland
Le meilleur match de NTK, même si en face, ce n'était pas des foudres de guerre non plus.
jujudethil
Quand Serin n’est pas là, c’est pas pareil.
Amis à Laporte
Galthié se repasse l'action en boucle et se dit que NTK est quand même bien meilleur que Jalibert ?
Désolé...
Jak3192
Toutes façons,
la question Jalibert pour la tournée novembre (? en entier ?), est réglée semble t'il
RNP
Jabilert fait un très beau match face à Bayonne également avec quelques passes au pied inspirées. La grosse différence reste leur qualité de défenseur. Au niveau international, c'est rédhibitoire.
pascalbulroland
Pour exploiter Jalibert à 100% en Bleu, il faudrait que Bru entraîne l'EDF car le jeu voulu par FG ne peut convenir qu'à NTK, voir Ramos ou Segond...et c'est bien dommage.
AKA
Donc, pour qu’un joueur qui a une tare dans sa panoplie puisse être sélectionné, on adapte le jeu d’une équipe nationale pour compenser celle ci, elle est un peu raide, non? 🤨
pascalbulroland
Ne. faîtes pas celui qui n'a pas compris svp...
Jak3192
Et la réciproque serait elle valable ? 🤔
pascalbulroland
On ne le saura jamais...
Jak3192
Il est toutefois permis de penser que le contrat Galthié se terminant en 2027,
que Jalibert devrait continuer au delà, ...
Rien ne dit que MJ ne soit pas relancé !
(bon, ya encore pas mal de flotte qui va couler... 😅)
jujudethil
Jalibert est bien revenu dans la course à la première place quand même.
Pianto
Jalibert est blessé.
gilbertgilles
Ouais! Fin des débats stériles 😉