XV DE FRANCE. En feu, Matthieu Jalibert aurait-il été autre chose qu'un ''partenaire d'entraînement'' sans sa blessure ?

"Je n’ai pas beaucoup d’espoir… Ça me gâche un peu la fête", pestait Matthieu Jalibert à l'issue de la victoire de l'UBB face à Bayonne, samedi soir. Et pour cause, le demi d'ouverture parlait des Bleus et de sa blessure musculaire à la cuisse, survenue durant la rencontre.
J’ai senti un truc bizarre à la cuisse, où j’ai quelques antécédents depuis quelques années. Je ne peux pas savoir exactement ce que j’ai, mais au ressenti, je n’ai pas l’impression que ce soit très positif. C’est une zone sensible chez moi, qui peut me donner des mauvaises sensations mais honnêtement, je n’ai pas beaucoup d’espoir… Ça me gâche un peu la fête. - au micro de Canal +
Sans surprise, les examens ont révélé une lésion à la cuisse qui lui fera manquer quatre semaines de compétition. Il ne sera donc pas de l’ensemble des matchs de la tournée de novembre du XV de France mais aussi du déplacement de l’UBB à Castres et probablement la réception de Pau le week-end du 22 novembre.
Il n'aurait probablement pas été sur la feuille
Mais finalement, n'est-ce pas un mal pour un bien afin d'éviter au prodige bordelais une déception encore plus grande dans les prochaines semaines ? Malgré sa forme étincelante, le meilleur joueur français en 2025 n'aurait, selon certaines sources proches du XV de France, pas été prévu sur la feuille de match face à l'Afrique du Sud, déjà.
Vers une première depuis 33 matchs dans la composition du XV de France face aux Springboks ?
Et ce suite au modèle de banc que prévoit déjà d'utiliser le staff des Bleus face aux Boks. Ce qui montre une nouvelle fois que vu les concurrents de sa génération, Jalibert reste et ne restera que le 3ème choix à l'ouverture du XV de France, sauf blessure de Romain Ntamack ou Thomas Ramos.
Un gâchis pour un joueur d'un tel talent, qui compte tout de même 35 capes. Mais qui, dans n'importe quelle autre sélection, en aurait probablement près du double...
AKA
"Mais qui, dans n'importe quelle autre sélection, en aurait probablement près du double..." "N'importe quelle autre": sûr???
dusqual
on sait bien qu'il aurait certainement bougé pour rien. mais c'est pas non plus comme si titulariser ntamack était inacceptable.
ce qui est, si ce n'est inacceptable, extrêmement dommageable, en revanche, c'est d'avoir un sélectionneur dont le niveau et le talent sont si éloignés de ceux de son effectif...
y a un certain Christophe U. il aurait appelé ça "un petit mec"...
lebonbernieCGunther
"On sait bien qu'il aurait bougé pour rien", pas sûr, car avec le retour de Lucu plein gaz, ça rebattait les cartes. Moi c'est ça qui me gène... Si Max n'était pas revenu à temps, j'aurais envisagé le choix sous un autre angle, mais là, ça me semblait une évidence de titulariser Jalibert.
lebonbernieCGunther
"Arrête Fabieng! Arrête!" Comme je regrette qu'il n'y ait mis que deux doigts!
lebonbernieCGunther
Galthié prend vraiment Jalibert pour une trompette! Un jour, il va lui proposer d'être ramasseur de balles ou porteur d'eau et il faudra qu'il dise merci! Mais attention, Jaja pourrait bien finir par se lasser de ce manque de considération (en clair, qu'on le prenne pour un c...), et pourrait craquer en envoyant balader Galtoche. Quelque part, j'en rêve! Car à quoi bon continuer à bosser, à s'améliorer dans tout le lourd cahier des charges que lui a réclamé FG si c'est pour rester en chasuble? Car quelle case ne coche-t-il pas désormais pour se voir reléguer en tribune encore une fois? Et puis, quand il est appelé en bleu, c'est pour le faire jouer contre-nature en laissant tous ses talents naturels au vestiaire. Franchement, Galthié ne mérite pas un tel joueur, c'est de la confiture donnée à un cochon qui n'en veut même pas! Ras-le-bol de ce mec, de son jeu soporifique, de son nombrilisme et de son aveuglement! A quand un Fred Quercy en EDF pour lui voler dans les plumes?
ginobigoudi
Super !... Jalibert est devenu un symbole... Mais de quoi exactement ?... D'une injustice hurlante ?... D'une aigreur mal placée ?... D'un trop plein d'humilité ?... D'un melon qui ne trouve pas preneur ?...
Jalibert a eu ses chances de prouver avec le XV de France... Il faut croire que la trentaine de caps n'a pas suffit... Les grands joueurs se taisent et montrent... Et ils sont confirmés à leur poste par n'importe quel sélectionneur... Ou alors c'est un complot ?...
lebonbernieCGunther
Tu dois avoir raison, c'est une chèvre! C'est sans doute pour ça que même Ramos (voir plus bas le post de @Pil2Dax ) le considère comme le meilleur joueur Top 14 de la saison dernière... Et en bleu, question performance, je t'invite à revoir le match d'ouverture face aux Néo-Z (celui où il débloque le match en fixant 3 Blacks dans un mouchoir pour un offrande à Penaud, côté droit) ou le dernier Angleterre-France du Tournoi 2025 (celui où il distribue des caviars à des manchots, où on mène quand il sort et où les anglais renverse le match quand il n'est plus là. Tu peux aussi étudier ses datas, si chères à Galthié (uniquement quand ça l'arrange...). Et sinon, juste par curiosité... t'aurais pas des grosses lunettes noires en plastoc assorties à tes bigoudis? Non, parce qu'à te lire, on dirait lui...
AKA
Boudicon! Qu'a tu dit malheureux? Là c'est le bannissement, direct au Barbaresque 😱
lebonbernieCGunther
Toi, c'est différent, je t'aime bien, mais t'as la même berlue que l'autre Bigoudi concernant Jalibert.
"Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir". Sortez-vous les doigts des yeux les mecs...
Yonolan
A mon humble avis Jaja a du cocher une date le :13 novembre 2027
C'est la fin de la CDM en Australie et donc du mandat de Galtoche: après tout il n'aura pas encore 30 ans
Parce que ces deux là ont beau nous la jouer apaisé, cool et avec une bonne communication entre eux , il y a un blocage évident de Galthié le concernant
Et il ne le mettra sur une feuille de match que contraint et forcé ou alors pour reposer les têtes d'affiches...
Sportivement c'est etonnant que ce joueur ne rentre pas dans les plans de l'EDF et particulièrement avec son début de saison
Voilà une blessure qui va nous éviter le laïus lénifiant de Galtoche le concernant
Je ne tranche en rien le débat NTK/Jalibert mais si les propos du Sud-Ouest sont vrais , j'espère que Galtoche a été clair avec lui en lui explication qu'il n'est que le 3eme choix
Mais ça j'en suis pas si sur au final...
lebonbernieCGunther
Si Jalibert a coché le 13/11/2027, ça veut dire qu'il a dores et déjà pratiquement renoncé à la compétition suprême. Or, je pense que mentalement, c'est un mec beaucoup plus solide que ce qu'on a pu lire sur lui: entre le traitement médiatique qui lui a longtemps été réservé (et qui semble terminé), le bashing sur les réseaux et les coups bas de Galthié, il n'a pas été épargné et s'en est toujours relevé. J'en imagine plus d'un qui se seraient effondré dans la même situation. Alors perso, je pense qu'il a deux objectifs majeurs: le Bout de bois avec son club et l'Australie avec les bleus. Mais attention! l'Australie pas pour faire banquette, mais pour s'imposer même au plus obtus des sélectionneurs de la planète ovale! Oui, je sais, ce deuxième objectif, c'est avant tout un Everest psychologique -et non sportif- qu'il va devoir affronter... C'est convaincre un aveugle qui ne veut pas voir...
Pil2Dax
Un mal pour un bien à n'en pas douter. Il a les performances, les fameuses data si chères à Galthié où il est premier à peu près partout, sauf à changer de sélectionneur, il continuera d'être ainsi méprisé.
Maintenant il a de quoi se consoler : il a la reconnaissance de ses pairs et c'est là le plus important (Ramos a par exemple voté pour lui en tant que meilleur joueur de la saison devant Willis). Alors le reste...
Amis à Laporte
Après si c'est pour cristalliser toutes les frustrations en cas de défaite, autant qu'il reste chez lui et se concentrer sur l'UBB.
lebonbernieCGunther
C'est le Poil de Carotte de Galthié, sa tête de turc préférée. Même quand Jalibert est bon en bleu, ça lui va pas. Pire! Il ne s'en rend même pas compte!