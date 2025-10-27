XV DE FRANCE. En feu, Matthieu Jalibert aurait-il été autre chose qu'un ''partenaire d'entraînement'' sans sa blessure ?

Jalibert est et restera le 3ème choix à l'ouverture du XV de France jusqu'en 2027, sauf blessure de Romain Ntamack ou Thomas Ramos.

"Je n’ai pas beaucoup d’espoir… Ça me gâche un peu la fête", pestait Matthieu Jalibert à l'issue de la victoire de l'UBB face à Bayonne, samedi soir. Et pour cause, le demi d'ouverture parlait des Bleus et de sa blessure musculaire à la cuisse, survenue durant la rencontre.

J’ai senti un truc bizarre à la cuisse, où j’ai quelques antécédents depuis quelques années. Je ne peux pas savoir exactement ce que j’ai, mais au ressenti, je n’ai pas l’impression que ce soit très positif. C’est une zone sensible chez moi, qui peut me donner des mauvaises sensations mais honnêtement, je n’ai pas beaucoup d’espoir… Ça me gâche un peu la fête. - au micro de Canal +

Sans surprise, les examens ont révélé une lésion à la cuisse qui lui fera manquer quatre semaines de compétition. Il ne sera donc pas de l’ensemble des matchs de la tournée de novembre du XV de France mais aussi du déplacement de l’UBB à Castres et probablement la réception de Pau le week-end du 22 novembre.

Il est donc remplacé par Ugo Seunes dans le groupe bleu. Ce petit gars à l'allure d'étudiant de 1ère année dont on commentait les matchs de Nationale avec Blagnac il y a tout juste 3 ans, et qui se retrouve donc, aujourd'hui, à Marcoussis. Si on avait pu évoluer aussi bien que lui...

Il n'aurait probablement pas été sur la feuille

Mais finalement, n'est-ce pas un mal pour un bien afin d'éviter au prodige bordelais une déception encore plus grande dans les prochaines semaines ? Malgré sa forme étincelante, le meilleur joueur français en 2025 n'aurait, selon certaines sources proches du XV de France, pas été prévu sur la feuille de match face à l'Afrique du Sud, déjà.

Vers une première depuis 33 matchs dans la composition du XV de France face aux Springboks ?

Et ce suite au modèle de banc que prévoit déjà d'utiliser le staff des Bleus face aux Boks. Ce qui montre une nouvelle fois que vu les concurrents de sa génération, Jalibert reste et ne restera que le 3ème choix à l'ouverture du XV de France, sauf blessure de Romain Ntamack ou Thomas Ramos.

Un gâchis pour un joueur d'un tel talent, qui compte tout de même 35 capes. Mais qui, dans n'importe quelle autre sélection, en aurait probablement près du double...