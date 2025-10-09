VIDEO. Les Boks lancent la machine à chambrer : les réseaux s'enflamment entre « dopage » et « larmes tricolores »

À un mois du choc face aux Bleus, les champions du monde ont ressorti le souvenir du contre de Kolbe sur Ramos. Les supporters français, eux, n’ont rien oublié.

L'heure de la revanche a presque sonné pour les Bleus. Le 8 novembre au Stade de France (21h10), le XV de France retrouvera l'Afrique du Sud dans le cadre des tests de novembres. Des Boks qui débarquent après avoir remporté le Rugby Championship suite à une ultime victoire serrée (29-27) contre l’Argentine.

L'Afrique du Sud remue le couteau dans la plaie

Un choc qui est forcément déjà dans toutes les têtes. Dans les rangs tricolores, personne n'a oublié ce quart de finale de la Coupe du monde. Ce résultat en défaveur des Français. Et surtout ces erreurs d'arbitrages reconnues par World Rugby qui ont tantôt favorisé la France, tantôt l'Afrique du Sud. XV DE FRANCE. Absent depuis 2019, Fabien Galthié va-t-il rappeler ce pilier droit que beaucoup pensaient fini ?Ce mercredi, à un mois jour pour jour du choc, la Fédération sud-africaine a lancé les hostilités sur les réseaux. Une petite vidéo taquine postée sur X (ancien Twitter) rappelle un souvenir encore douloureux pour les supporters français : le contre de Cheslin Kolbe sur la tentative de transformation de Thomas Ramos lors du quart. L'un des gestes qui a longtemps alimenté la polémique au même titre que celui d'Eben Etzebeth.

Vous aurez le temps de bien vous charger d'ici là ou pas ... ??? — Champion Christophe 🇨🇵🏉🔴⚫ (@ChrCHAMPION) October 8, 2025

Les supporters s’enflamment

Sous la publication, les réactions n’ont pas tardé. Certains fans français ont bien évidemment ressorti le dossier de l’arbitrage à grand renfort de montage de l'officiel de l'époque. D’autres celui du dopage présumé côté Boks.

De leur côté, les Sud-Africains ont rappelé — non sans fierté — leurs quatre titres mondiaux. Et quelques-uns se sont même “régalés” des “larmes” françaises. Une chose est sûre, ils ne passeront pas les fêtes de fin d'année ensemble.

French fans crying hard here. — Kyle (@The_Kylo) October 8, 2025

Time to restock on the French tears 😋 pic.twitter.com/KOY0jcGCCD — Clibo One (@Clibo01) October 8, 2025

Un duel déjà électrique

Cette sortie des Boks donne le ton : le match du 8 novembre ne sera pas qu’un simple test. Entre revanche sportive, orgueil national et souvenirs encore brûlants, ce France – Afrique du Sud sent la poudre.

Et vu la forme actuelle des deux équipes, et surtout des Sud-Africains dans le Rugby Championship, on peut s’attendre à un choc XXL sous les projecteurs de Saint-Denis.

Notez que ce match est également très important pour la Coupe du monde 2027. En effet, le titrage au sort des poules du Mondial aura lieu après la tournée. Le moindre point perdu pourrait changer la donne. Coupe du monde. 24 équipes, un format inédit... et un tirage au sort qui va tout redistribuer : la date dévoilée

