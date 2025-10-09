VIDEO. Les Boks lancent la machine à chambrer : les réseaux s'enflamment entre « dopage » et « larmes tricolores »

L'heure de la revanche a presque sonné pour les Bleus. Le 8 novembre au Stade de France (21h10), le XV de France retrouvera l'Afrique du Sud dans le cadre des tests de novembres. Des Boks qui débarquent après avoir remporté le Rugby Championship suite à une ultime victoire serrée (29-27) contre l’Argentine.
L'Afrique du Sud remue le couteau dans la plaie
Un choc qui est forcément déjà dans toutes les têtes. Dans les rangs tricolores, personne n'a oublié ce quart de finale de la Coupe du monde. Ce résultat en défaveur des Français. Et surtout ces erreurs d'arbitrages reconnues par World Rugby qui ont tantôt favorisé la France, tantôt l'Afrique du Sud.XV DE FRANCE. Absent depuis 2019, Fabien Galthié va-t-il rappeler ce pilier droit que beaucoup pensaient fini ?Ce mercredi, à un mois jour pour jour du choc, la Fédération sud-africaine a lancé les hostilités sur les réseaux. Une petite vidéo taquine postée sur X (ancien Twitter) rappelle un souvenir encore douloureux pour les supporters français : le contre de Cheslin Kolbe sur la tentative de transformation de Thomas Ramos lors du quart. L'un des gestes qui a longtemps alimenté la polémique au même titre que celui d'Eben Etzebeth.
Vous aurez le temps de bien vous charger d'ici là ou pas ... ???— Champion Christophe 🇨🇵🏉🔴⚫ (@ChrCHAMPION) October 8, 2025
Les supporters s’enflamment
Sous la publication, les réactions n’ont pas tardé. Certains fans français ont bien évidemment ressorti le dossier de l’arbitrage à grand renfort de montage de l'officiel de l'époque. D’autres celui du dopage présumé côté Boks.
De leur côté, les Sud-Africains ont rappelé — non sans fierté — leurs quatre titres mondiaux. Et quelques-uns se sont même “régalés” des “larmes” françaises. Une chose est sûre, ils ne passeront pas les fêtes de fin d'année ensemble.
French fans crying hard here.— Kyle (@The_Kylo) October 8, 2025
Time to restock on the French tears 😋 pic.twitter.com/KOY0jcGCCD— Clibo One (@Clibo01) October 8, 2025
Un duel déjà électrique
Cette sortie des Boks donne le ton : le match du 8 novembre ne sera pas qu’un simple test. Entre revanche sportive, orgueil national et souvenirs encore brûlants, ce France – Afrique du Sud sent la poudre.
Et vu la forme actuelle des deux équipes, et surtout des Sud-Africains dans le Rugby Championship, on peut s’attendre à un choc XXL sous les projecteurs de Saint-Denis.
Notez que ce match est également très important pour la Coupe du monde 2027. En effet, le titrage au sort des poules du Mondial aura lieu après la tournée. Le moindre point perdu pourrait changer la donne.Coupe du monde. 24 équipes, un format inédit... et un tirage au sort qui va tout redistribuer : la date dévoilée
dan0x
Je pose ça ici comme ça, ce serait drôle que les spectateurs du prochain match lancent aux sudafs des médocs lorsqu'ils sont sur le terrain !... Genre des dolipranes périmés que tout le monde a plus ou moins dans sa pharmacie ou qui trainent dans un tiroir...
Uther
Ce match n'a absolument aucune importance pour la Coupe Du Monde 2027.
Je ne vois pas comment la France pourrait glisser hors des 6 premières nations et encore moins les SudAFS.
L'enjeu de ces tests ne concernent que 4 équipes qui toutes peuvent arracher la 6ème place (Et peut-être la 5ème si les Anglais se prenaient les pieds dans le tapis mais je n'y crois que modérément tant leur avance est importante sur la 7ème place) : L'Argentine, l'Australie, l’Écosse et les Fidji.
doudoutartine
Si ça compte, il faut être dans les 4 premiers pour ne pas prendre un des 3 autres "gros" au 1er tour ! . . . mais on avait les blacks la dernière fois, ça n'empêche pas de passer. . . jusqu'à ce que les arbitres décident d'arrêter la plaisanterie !
Uther
Absolument pas : https://www.rugbyworldcup.com/2027/fr/video/1017771/draw-date-and-tournament-format-unveiled-as-mens-rugby-world-cup-2027-reaches-two-years-to-go
Les équipes classées de 7 à 12 sont tirées aléatoirement dans les poules sauf l'Australie qui sera dans la poule A y compris si elle ne fait pas partie du 1er chapeau.
Donc, tu peux très bien être la 1ère nation mondiale et avoir dans ta poule l'Argentine ou l’Écosse.
jujudethil
Quand tu as volé ton titre comme ils l’ont fait , la décence voudrait que tu la boucle.
Revahn
Ah ben, cet article vient valider ce que j'ai dit sur les sudafs dans un autre article : ils adorent provoquer, que ça soit l'équipe en face, les supporteurs, World Rugby, les instances anti-dopage, les arbitres...
Voilà, pour le reste allez les petits!
Eirikr121
Ça ressemble de plus en plus à du foot. Et même au pire du foot.
Roger Coudenlèrc
Tirage au sort en 2025 pour une compétition 2 ans après....................
Z'ont toujours pas compris.......
doudoutartine
Oh mais si ! ils progressent ! le délai s'est beaucoup raccourci ! il n'y a pas sis longtemps le tirage était fait avec la génération précédent celle qui va jouer le tournoi ! !