TOP 14. Fini les soins, Antoine Dupont (enfin) de retour sur le terrain avec le Stade Toulousain

Mardi 7 octobre, une belle image a circulé sur le terrain annexe d’Ernest-Wallon : Antoine Dupont a été vu sur le terrain avec ses coéquipiers. Une surprise qui marque un bout du tunnel proche pour le demi de mêlée vedette.

Après un réveil musculaire sous forme de jeux ludiques, le n°9 toulousain a participé au début de la séance collective. L'information, rapportée par La Dépêche, confirme qu'il "a en terminé avec son parcours de réathlétisation" et "reprend les ateliers rugby au fur et à mesure".

Un retour symbolique, pas spectaculaire

Il ne s’agit pas encore d’un retour fulgurant sur les terrains entraînements pour autant. Dupont ne sera pas encore pleinement intégré au groupe, mais il réintègre progressivement certains ateliers collectifs. Le club et son staff médical avancent avec précaution : l’objectif est clair, mais chaque étape doit être maîtrisée parfaitement et c'est ainsi qu'il s'est entraîné en marge ce mardi après l'échauffement.

Sa blessure est importante et le travail est aussi méticuleux que celui d'un joaillier avec un grand professionnel et une icône comme Antoine Dupont.

Après des passages en Suisse, en Californie et tout récemment au Qatar, le capitaine du XV de France rentre donc à Toulouse pour ce mois d'octobre, avant d'aller partager l'entraînement avec les Bleus et soigner la fin de sa reprise collective durant la tournée de novembre.

L'explosif Toulouse/Bordeaux et le bouillant Clermont/Toulon à quelle heure et sur quelle chaîne ?Après quoi, ce sera le moment du grand retour sur les terrains puisque le Haut-Pyrénéen parlait lui-même d'un retour fin novembre/début décembre. Il se retrouve donc à moins de 2 mois de sa reprise officielle, désormais.

Le chemin vers son retour sur les terrains du Top 14 n’est pas encore bouclé mais le crépuscule se rapproche pour celui le monde du rugby attend comme un seul homme. En espérant que les attentes ne soient pas trop fortes pour le jour J, même si "Toto" a toujours su nous surprendra, en plus de 10 ans de carrière.