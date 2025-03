XV de France. Meafou : un trou dans le poumon, un gros vide en seconde ligne, et un retour qui soulage

Victime d’une infection pulmonaire qui lui a laissé un trou de 5 cm dans le poumon, Emmanuel Meafou a frôlé la fin de son Tournoi. Mais le colosse toulousain sera bien sur le banc face à l’Irlande.

Un trou de la taille d’une balle de ping-pong

Dans le rugby, on connaît les trous d’air défensifs. Mais celui qu’a découvert Emmanuel Meafou dans son poumon n’a rien d’anecdotique. Après le match contre l’Angleterre, le deuxième-ligne tricolore rentre à la maison, fatigué, toussant fort.

Sa femme, Jada, a tout de suite senti que quelque chose clochait, comme elle l'a confié à L'Équipe : « Je lui ai dit que ça n'était pas normal et qu'il devait se rendre à l'hôpital. » Si Manny a refusé dans un premier temps, le lundi, son état ne s'était pas arrangé. Et elle ne lui a pas laissé le choix.

Direction les urgences, scanner en poche. Verdict : une infection pulmonaire avec un trou de cinq centimètres. « Était-ce grave ? Était-ce la tuberculose ? » s’interroge Jada Meafou, qui explique que les « premiers jours ont été très stressants. » Emmanuel, lui, n’avait qu’une question en tête : "Quand est-ce que je rejoue ?".

Au bout d’une semaine d’hospitalisation et sous antibiotique, Meafou rentre chez lui. Trois semaines plus tard, le voilà de retour dans le groupe France. Maxime Lucu le confirme : « Il a passé des moments compliqués, mais il est là, il a le feu vert du corps médical, et il est bien. »

Sur le banc face à l’Irlande

Si le staff des Bleus a préféré le ménager en le plaçant sur le banc, la simple présence de Meafou à Dublin est déjà une victoire. Sa femme en rigole : « J'aurais préféré qu'il reste à la maison une semaine de plus, mais il veut jouer au rugby ! » Une preuve de plus que ce garçon respire le rugby, même après une infection pulmonaire.

De retour dans le groupe, Meafou apportera toute sa densité pour tenter de renverser l’Irlande. Pas sûr que les Irlandais soient ravis de revoir ce colosse affamé, qui a une grosse envie de rattraper le temps perdu. Le deuxième ligne fait en effet partie du banc XXL du XV de France composé de sept avants comme face à l'Italie.

On y retrouve également ses coéquipiers en club Marchand, Baille, Aldegheri ou encore Jelonch. Des éléments qui, selon la physionomie de la rencontre, devront terminer le travail ou bien aller chercher la victoire. En face, l'Irlande a choisi un banc à six avants et deux trois-quarts. Une chose est sûre, ce choc est par tous les supporters aussi bien en Irlande qu'en France.