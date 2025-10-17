Pau/Toulouse : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le choc du Top 14 ?

Le Stade Toulousain, invincible à domicile, vacille en déplacement. A quelle heure et sur quelle chaîne suivre ce choc de la 7e journée de TOP 14.

La Section paloise reçoit le Stade Toulousain ce samedi 18 octobre, pour le compte de la 7e journée du Top 14. Coup d’envoi à 21h, au stade du Hameau. Un horaire idéal pour ce choc entre deux formations aux ambitions élevées. La rencontre sera diffusée en direct sur Canal+. C’est Adrien Marbot qui officiera au sifflet.

Toulouse dans le dur en déplacement

Très solide à la maison depuis le début de la saison, Toulouse caracole en tête du championnat. Même sans certains internationaux, le collectif d’Ugo Mola impressionne par sa maîtrise et sa profondeur d’effectif. Castro-Ferreira, retour à la case départ pour le 3ème ligne aux statistiques à faire pâlir les ailiers

Mais les deux derniers déplacements ont montré certaines faiblesses que le champion de France doit corriger.

"Une domination sans faille, mais des leçons à tirer des dernières sorties."

Des absences… et des opportunités

Côté palois, après un bon début de saison, les Béarnais veulent faire tomber le leader pour rester dans le haut du tableau.

Mais il faut faire avec de très nombreuses absences comme celle de Théo Attissogbe mais aussi de Manu (commotion) et Souverbie (commotion) ou encore Klemenczak (dos), Laporte (épaule), Robson (fracture péroné) pour ne citer qu'eux. ''Ce petit supplément qu’il nous manque'' : quel impact pour le capitaine des Pumas Julian Montoya à Pau ?

Côté toulousain, pas de Dupont, ni de Mauvaka et des Tricolores qui pourraient être mis au repos à l'instar de Ramos ou encore Barassi. Mallia et Chocobares pourraient être alignés tandis que Delibes (genou), Merkler (mollet), épée (cheville) et Brennan (cheville) sont indisponibles. Mais les jeunes comme Gourgues qui auront à cœur de briller. Pau devra s’appuyer sur ses leaders pour dominer les Rouge et Noir.

Toulouse reste sur 3 victoires consécutives face à Pau. Une domination que la Section entend stopper, elle qui n’a plus battu les Rouge et Noir depuis 2023. Ce Pau/Toulouse sent la poudre.