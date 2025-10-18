TOP 14. Avec 11 absents, Clermont lance sa jeunesse à l’assaut de Bayonne

Entre hécatombe et espoirs de retours, l’ASM débarque à Jean-Dauger en mode commando ce samedi en ouverture de la 7e journée de TOP 14.

Des lignes arrières en chantier

Le coup est dur pour Clermont. Déjà privés de plusieurs cadres derrière, les Jaunards devront faire sans Bautista Delguy, victime d’une commotion face à Toulon. 2470 mètres, 88 %, Joris Segonds rayonne et c'est Bayonne qui en profite en TOP 14

Une absence de plus dans une ligne arrière où s’accumulent les pépins : Raka, Simone, Hamdaoui, Fouyssac… tous forfaits. Et pour ne rien arranger, Harry Plummer est aussi laissé au repos après un choc aux côtes.

Résultat : un triangle d’attaque recomposé, avec Guillaud, Newsome et Jurand pour affronter Bayonne à Jean-Dauger.

Un XV clermontois rajeuni

Dans ce contexte, Urios aligne une formation qui fait la part belle à la jeunesse, avec notamment le duo Raffy-Jauneau à la charnière. Le jeune capitaine portera encore les clés du jeu. Au centre, Darricarrère et Loaloa auront la lourde tâche de tenir la ligne. Une chose est sûre : ce groupe voyage avec l’envie de prouver.

Des retours espérés dès la semaine prochaine

L’infirmerie déborde, certes, mais la lumière semble poindre. Trois joueurs importants pourraient réintégrer le groupe prochainement : Thibaud Lanen (plaie à la main), Sacha Lotrian (lésion costale) et Tevita Ratuva (entorse du genou) sont en reprise. De quoi redonner de la densité à un effectif mis à rude épreuve. Vos Matchs de Rugby Pau/Toulouse et Bayonne/Clermont à quelle heure et sur quelle chaine ?Face à une équipe d’Aviron très solide à domicile, ce déplacement s’annonce périlleux. La clé ? La discipline, l’agressivité dans les rucks, et une capacité à transformer les rares occasions. À Jean-Dauger, il faudra être chirurgical.

Clermont avance diminué, mais avec des joueurs qui ont faim. C’est aussi dans ces moments-là que naissent des révélations. Rendez-vous samedi pour un match à forts enjeux, où chaque point comptera.