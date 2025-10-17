17 offloads, 28 ballons perdus : la stratégie risquée (mais payante) du Stade Toulousain en TOP 14

167 passes par match, 17 offloads, 57 % de possession : même secoué à l’extérieur, le Stade Toulousain continue de dicter le tempo. Son ADN ? Du mouvement, du jeu, et tant pis pour les ballons perdus.

Jeu de mains, jeu de Toulousains

Le début de saison du Stade Toulousain n’a pas été un long fleuve tranquille. Entre le revers à Montpellier et les 40 points encaissés à Bayonne, la machine rouge et noire a montré quelques ratés, notamment en déplacement.

Mais une chose ne change pas : quand il s'agit de faire vivre le ballon, Toulouse reste une référence absolue. D'après les chiffres relayés par le Midi Olympique, le Stade est tout simplement l'équipe qui effectue le plus de passes par match cette saison en Top 14 : 167 en moyenne.

A titre information, l’UBB est deuxième (161) et La Rochelle, troisième (160). Une vraie orgie de jeu, qui reflète bien l’ADN du club. En comparaison, Pau — pourtant séduisant cette saison — est dixième avec 122 passes/match. Le contraste est frappant.

Offloads, possession... et pertes de balle

Autre statistique révélatrice : 17 offloads par match en moyenne, à égalité avec les Rochelais. Prise de risque maximale, rugby total. Une audace qui a un prix : avec 28 ballons perdus par rencontre, Toulouse est aussi l'équipe qui perd le plus de munitions. Un paradoxe apparent, mais assumé par les hommes d'Ugo Mola. Et pour cause : ce style de jeu paie. Les Stadistes affichent la 2e meilleure attaque du championnat avec 220 points inscrits, juste derrière Clermont (232). Et surtout, ils dominent le championnat au temps de possession, avec 57 % de moyenne. Le ballon, ils l'ont, et ils le jouent.

Une philosophie qui ne bouge pas

Malgré quelques accrocs, Toulouse reste fidèle à sa philosophie. Jouer, déplacer, enchaîner les temps de jeu. Une identité bien ancrée, qui continue de faire trembler les défenses. Et avec des joueurs comme Dupont et Mauvaka bientôt de retour, la machine pourrait bien se remettre à tourner à plein régime…