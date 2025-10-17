Kinghorn en 10, Gourgues titulaire pour Toulouse, Pau avec Brau-Boirie et Gailleton au centre : les compos pour le choc
Absents : Dupont, Manu, Mauvaka, Robson… Ce Pau – Toulouse version infirmerie.
Match à gros enjeu ce dimanche au Hameau : la Section, décimée par les blessures, affronte un Stade Toulousain qui récupère des cadres pour cette 7e journée.

C’est un vrai test qui attend la Section Paloise ce samedi soir (21h), face au Stade Toulousain, dans le cadre de la 7e journée de Top 14. Et pour ce choc au Hameau, les deux staffs ont dévoilé des compositions marquées par de nombreux absents… mais aussi quelques retours très attendus.Castro-Ferreira, retour à la case départ pour le 3ème ligne aux statistiques à faire pâlir les ailiersCastro-Ferreira, retour à la case départ pour le 3ème ligne aux statistiques à faire pâlir les ailiers

Une infirmerie bien remplie à Pau

À Pau, c’est quasiment une équipe complète qui manque à l’appel. Tumua Manu et Thomas Souverbie ont rejoint l’infirmerie cette semaine pour commotion, et s’ajoutent à la longue liste : Attissogbe, El Bibouji, Klemenczak, Laporte, Robson, Tlili, Tuipulotu et Zabala.

Pas simple pour Sébastien Piqueronies, qui aligne une ligne de trois-quarts très jeune, avec Brau-Boirie au centre aux côtés de Gailleton, et le trio Maddocks-Arfeuil-Grandidier-Nkanang au fond du terrain.

Toulouse récupère du lourd

Côté toulousain, Ugo Mola peut de nouveau compter sur Julien Marchand. Le duo argentin Mallia-Chocobares postulait après le Rugby Championnish, mais le staff a préféré les ménager encore. Le pack reste solide malgré les absences de Cros, Mauvaka, Brennan et Merkler. Antoine Dupont a repris l’entraînement collectif mais son retour n'est pas pour tout de suite.

Duel de charnières et jeunesse exposée

Graou – Kinghorn mèneront le jeu toulousain face à Daubagna – Simmonds, un duel qui promet. On suivra aussi de près la performance de Gourgues, titularisé au centre pour Toulouse, et de Zegueur, en 6 côté palois. Deux joueurs au potentiel évident.17 offloads, 28 ballons perdus : la stratégie risquée (mais payante) du Stade Toulousain en TOP 1417 offloads, 28 ballons perdus : la stratégie risquée (mais payante) du Stade Toulousain en TOP 14Avec deux équipes qui envoient du jeu et un public chaud bouillant au Hameau, ce Pau – Toulouse s’annonce riche en enseignements. Coup d’envoi dimanche à 21h ce samedi soir.

Beau duel en perspective. On risque de voir du jeu. Le ST doit prendre l'avantage devant de mon point de vue. Pau c'est une équipe jeune et talentueuse avec des joueurs d'expérience aux postes clefs (charnière, arrière, 8 ... ). Un test ? Je ne sais pas, celui de BK en 10 c'est sûr. (N'oublions pas qu'il y a joué pls fois en équipe d'Ecosse) Difficile de se projeter sur un éventuel gagnant ou favori ...

