Agen – Brive : un duel électrique pour rester dans le top de Pro D2 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?
Gros choc en vue à Armandie ! Le SU Agen, invaincu à domicile, accueille le CA Brive dans un duel crucial pour le haut du classement. Coup d’envoi à 21h, en direct sur Canal+ Sport.

Le choc de la 7ᵉ journée de Pro D2 entre le SU Agen et le CA Brive aura lieu ce vendredi 17 octobre 2025 à 21h00 au stade Armandie.

Une belle affiche entre deux équipes historiques du rugby français, qui sera diffusée en direct sur Canal+ Sport.

Un duel qui sent la poudre

Ce match s'annonce comme l'un des sommets de ce début de saison. Agen, solide à la maison, veut confirmer son bon début d'exercice. Les Agenais ont remporté quatre de leurs six matchs. Ils sont invaincus à domicile. Brive, de son côté, entend bien frapper un grand coup à l'extérieur. L'enjeu est clair : rester dans le peloton de tête et envoyer un message fort à la concurrence. Les Brivistes ont aussi remporté quatre matchs, mais également concédé un nul. 

Contexte et tension

Dans les rangs agenais, l'ailier Lucas Martins l'a dit : « tous les blocs vont être compliqués ». Mais celui-ci a une saveur particulière. Car Brive, c'est costaud devant, structuré derrière, et ça n'a pas peur d'aller ferrailler dans un Armandie bouillant.

Julien Lebian, patron de la conquête agenaise, s’attend d’ailleurs à une guerre de tranchées face à un pack cabiste réputé pour son agressivité.

Le 11 avril dernier, le CAB était sorti vainqueur de cette opposition sur le score de 13-19. C'était la première victoire de Brive à Agen depuis 2020. A l'orée de cette 7e journée, les Agenais sont à deux longueurs de leurs adversaires du soir. 

