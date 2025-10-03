PRO D2. Les compositions d'équipe pour l'enflammé Grenoble/Provence Rugby en prime time

Costa Storti out, un banc colossal pour Aix : les compos du choc de la ProD2 de ce soir sont ici !

Le stade des Alpes s’apprête à vibrer ce vendredi soir pour un Grenoble/Provence Rugby en prime time qui sent la poudre. Dans une semaine mouvementée pour le FCG, secoué par les affaires extra-sportives et les tensions avec sa direction, les joueurs isérois auront une belle occasion de répondre sur le terrain. Et devant leur public, on imagine que l’accueil sera brûlant.

Mauvaise nouvelle pour les supporters grenoblois : Raffaele Costa Storti, recrue star et finisseur hors pair, de retour le week-end dernier, est déjà hors-groupe. L’ailier portugais ne pourra donc pas apporter sa vitesse et sa fougue en bout de ligne, alors que Rasaku et Mouton sont aussi absents. Autre absence de taille, mais désormais habituelle : celle de Sam Davies. Le maître à jouer gallois, touché gravement, manquera encore plusieurs mois.

Un banc XXL pour Aix

En face, Provence Rugby débarque avec de solides arguments et notamment une première ligne jeune qu'on a hâte de voir à l'oeuvre avec Lino Julien et Malachi Hawkes d'entrée à la pile. Mais aussi sans quelques-unes de ses têtes d’affiche.

George North et Setariki Bituniyata, très sollicités depuis le début de saison, sont restés à Aix. Le flanker du cru Guillaume Piazzoli est toujours suspendu et n'opposera donc pas sa férocité au pack isérois, tandis que le Fidjien Caleb Muntz, fraîchement arrivé, ne sera pas lancé dès ce soir. Le demi d’ouverture de 26 ans devrait attendre le prochain bloc pour enfiler la tunique noire. PRO D2. Mise à pied de Nadau : les joueurs du FCG ont tranché… ils appellent la direction à ''prendre ses responsabilités''Malgré ces absences, Aix peut compter sur un banc monstrueux, taillé pour faire basculer la rencontre dans le dernier quart d’heure. Le staff provençal a privilégié la puissance et la densité, avec des finisseurs capables de changer le rythme à l'image de la présence de Rodda ou Tuisue. De quoi donner des frissons aux Isérois si le match reste serré.

COMPO 🔥



Nos 23 provençaux affronteront @FCGrugby pour un face à face de taille 💪



Allez les Noirs ! 🖤 pic.twitter.com/BLV229voMh October 2, 2025

Ce Grenoble/Provence Rugby a donc tout pour régaler : un contexte électrique, deux packs rugueux, et une dramaturgie déjà bien installée. Coup d’envoi ce vendredi soir, à 21h, pour un choc qui devrait tenir toutes ses promesses.

Et vous, qui voyez-vous prendre le dessus : Grenoble piqué dans son orgueil, ou Aix armé pour frapper fort en Isère ?