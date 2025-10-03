PRO D2. Les compositions d'équipe pour l'enflammé Grenoble/Provence Rugby en prime time
Raffaele Costa Storti, recrue star et finisseur hors-pair, est déjà hors-groupe. Screenshot : World Rugby
Costa Storti out, un banc colossal pour Aix : les compos du choc de la ProD2 de ce soir sont ici !

Le stade des Alpes s’apprête à vibrer ce vendredi soir pour un Grenoble/Provence Rugby en prime time qui sent la poudre. Dans une semaine mouvementée pour le FCG, secoué par les affaires extra-sportives et les tensions avec sa direction, les joueurs isérois auront une belle occasion de répondre sur le terrain. Et devant leur public, on imagine que l’accueil sera brûlant.

Mauvaise nouvelle pour les supporters grenoblois : Raffaele Costa Storti, recrue star et finisseur hors pair, de retour le week-end dernier, est déjà hors-groupe. L’ailier portugais ne pourra donc pas apporter sa vitesse et sa fougue en bout de ligne, alors que Rasaku et Mouton sont aussi absents. Autre absence de taille, mais désormais habituelle : celle de Sam Davies. Le maître à jouer gallois, touché gravement, manquera encore plusieurs mois.

Un banc XXL pour Aix

En face, Provence Rugby débarque avec de solides arguments et notamment une première ligne jeune qu'on a hâte de voir à l'oeuvre avec Lino Julien et Malachi Hawkes d'entrée à la pile. Mais aussi sans quelques-unes de ses têtes d’affiche.

George North et Setariki Bituniyata, très sollicités depuis le début de saison, sont restés à Aix. Le flanker du cru Guillaume Piazzoli est toujours suspendu et n'opposera donc pas sa férocité au pack isérois, tandis que le Fidjien Caleb Muntz, fraîchement arrivé, ne sera pas lancé dès ce soir. Le demi d’ouverture de 26 ans devrait attendre le prochain bloc pour enfiler la tunique noire.PRO D2. Mise à pied de Nadau : les joueurs du FCG ont tranché… ils appellent la direction à ''prendre ses responsabilités''PRO D2. Mise à pied de Nadau : les joueurs du FCG ont tranché… ils appellent la direction à ''prendre ses responsabilités''Malgré ces absences, Aix peut compter sur un banc monstrueux, taillé pour faire basculer la rencontre dans le dernier quart d’heure. Le staff provençal a privilégié la puissance et la densité, avec des finisseurs capables de changer le rythme à l'image de la présence de Rodda ou Tuisue. De quoi donner des frissons aux Isérois si le match reste serré.

Ce Grenoble/Provence Rugby a donc tout pour régaler : un contexte électrique, deux packs rugueux, et une dramaturgie déjà bien installée. Coup d’envoi ce vendredi soir, à 21h, pour un choc qui devrait tenir toutes ses promesses.

Et vous, qui voyez-vous prendre le dessus : Grenoble piqué dans son orgueil, ou Aix armé pour frapper fort en Isère ?

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
TOP 14. 100kg, International : Toujours malin et à l’affût, Castres viserait l’un des meilleurs centres de PRO D2
News
PROD2. La moustache de Niniashvili, les appuis de Kolbe… Qui est ce lutin géorgien qui cartonne avec Aurillac ?
News
PRO D2. Mise à pied de Nadau : les joueurs du FCG ont tranché… ils appellent la direction à ''prendre ses responsabilités''
News
Pourquoi le ''choc'' de ProD2 du week-end n’est pas celui que vous croyez (Grenoble vs Provence Rugby) ?
News
PRO D2. ''Malheureuse'', ''irrespectueux'' : les mots forts du FCG dans l’affaire Nadau
News
PROD2. 0 points et son maître à jouer sur le flanc : conditions particulières à Dax pour recevoir l’ogre de Vannes
News
Nuit du Rugby. Qui sera sacré meilleur joueur du rugby français ? La liste complète des nommés
News
PRO D2. Nicolas Nadau mis à pied (et ça ne passe pas) : la réaction choc des joueurs du FC Grenoble
News
Vos Matchs de Rugby Bayonne/Toulouse et Bordeaux/Lyon à quelle heure et sur quelle chaîne ?
News
PRO D2. Show Fineanganofo : Agen terrasse Béziers et confirme son statut