TOP 14. +297 : l’écart fou entre Pau et le Stade Toulousain, la Section a-t-elle déjà gagné le duel tactique ?

Ce samedi soir, c’est un véritable choc de haut de tableau qui attend Pau et Toulouse. Mais derrière l’affiche entre co-leaders, c’est un duel tactique qui se profile.
Pau arrose
Car selon le Midi Olympique et ses stats, la Section paloise est aujourd’hui l’équipe qui progresse le plus au pied en Top 14, avec une moyenne de 944,2 mètres gagnés par match. Une donnée qui en dit long sur la stratégie adoptée par Sébastien Piqueronies et son staff : occuper, déplacer, étouffer. Et ensuite… frapper.
À titre de comparaison, le Stade Toulousain, souvent perçu comme une référence en termes de jeu au pied intelligent, ne pointe qu’à la 13e place de ce classement, avec 647,2 mètres. Une différence énorme.17 offloads, 28 ballons perdus : la stratégie risquée (mais payante) du Stade Toulousain en TOP 14
Simmonds, à la manoeuvre
Joe Simmonds, arrivé de l’Exeter Chiefs, n’a pas mis longtemps à s’imposer comme le régulateur du jeu béarnais. Son jeu au pied, souvent chirurgical, permet à Pau de dicter le tempo et d’enchaîner les temps forts en limitant les prises de risques.
Mais il serait réducteur de ne parler que de l’Anglais. D'autres éléments de la ligne de 3/4 contribuent tous à cette mécanique bien huilée. Les extérieurs montent vite, la pression est constante, et derrière, ça score.
Oui, la Section peut faire le spectacle. Mais elle le fait au bon moment. Pas question de tomber dans la surenchère ou le jeu brouillon. Ce Pau-là sait où il va, et il y va avec méthode. Contre Toulouse, ce samedi, ce sera un test grandeur nature.
Un jeu au pied décisif ?
Surtout pour le jeune Remue qui occupera la poste d'arrière à la place de Ramos. Mola a en effet choisi de mettre Ramos au repos, un choix logique pour le Tricolore. Quant à l'Ecossais Kinghorn, il a été aligné à l'ouverture. Castro-Ferreira, retour à la case départ pour le 3ème ligne aux statistiques à faire pâlir les ailiersOn peut imaginer que les Palois vont user du jeu au pied pour mettre l'arrière-garde toulousaine sous pression. Lebel et Capuozzo vont avoir un grand rôle à jouer. Surtout face à un Aaron Grandidier-Nkanang qui sait faire parler sa taille et son timing sous les ballons hauts.
Sans oublier le mètre 93 de Grégoire Arfeuil, positionné sur l'autre aile, face au 1m78 de l'international italien qui, s'il a montré qu'il était en cannes la semaine dernière, pourrait manquer de repères dans les airs. Réponse ce samedi soir au Hameau.
noComment
Cette année le St joue sans Dupont spécialiste du jeu au pied précis et a aussi adopté une autre stratégie qui lui permet de plus porter le ballon et donc de faire le jeu habituel de passes et de mouvements ... Avec un nombre de marqueurs d'essais très varié!
Au final le ST est 2eme attaque avec 220 points quand Pau est 3eme avec 182, soit à peu près 40 points d'écart! tout cela rapporté à la défense et nombre de points encaissés , cela fait plus + 74 pour le St contre + 35 ...
Les chiffres donnés dans l'article mis en relation avec ceux que j'apporte permettent une autre lecture et analyse des mètres tapés.
Une différence technique et tactique avec une incidence sur le nombre de points marqués.
guedin81
J'ai du mal à comprendre la compo avec BK à l'ouverture. Mais bon je suis pas dans les arcanes du ST et je ne me doute pas,que tout ceci est réfléchi, c'est juste que j'ai l'impression de voir une configuration différente à chaque match. Je ne sais pas ce que cela peut donner au niveau des automatismes, même si ils sont surement un minimum en place, le ST ayant un groupe qui s'entraine depuis plusieurs années sans changement radical. c'est curieux, innovateur et peut être un peu déroutant pour l'adversaire.
Bon matchs à tous.
Jacques-Tati-en-EDF
En effet, beaucoup de rotation, d'essais en ce début de saison pour leST. Peut-être est-ce une nouvelle approche de la saison ? Je pense que petit à petit une équipe type va se dessiner. Là Mola semble faire jouer la conccurence. Peut-être aussi un moyen de garder de la fraîcheur ? Mais il est vrai que c'est un peu déroutant.
pascalbulroland
Le ST va-t-il en prendre 40 dans la musette..?