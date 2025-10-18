TOP 14. Stabilité à Bayonne : Grégory Patat prolonge sur la durée
Grégory Patat prolonge jusqu'en 2028 : Aviron Bayonnais mise sur la stabilité en Top 14.
L’Aviron sécurise son capitaine de route. Arrivé en 2022, Grégory Patat prolonge son bail jusqu’en 2028. Le manager basque incarne le projet, la continuité… et le retour du feu sacré à Jean-Dauger.

L'Aviron Bayonnais mise sur la stabilité. Ce vendredi, le club basque a officialisé la prolongation de contrat de son manager Grégory Patat jusqu'en 2028.TOP 14. Bayonne frappe fort : Andy Bordelai scelle son avenir malgré l'intérêt de l'UBBTOP 14. Bayonne frappe fort : Andy Bordelai scelle son avenir malgré l'intérêt de l'UBB

Arrivé en 2022 dans la foulée de la montée en Top 14, l'ancien adjoint de l’UBB s’inscrit désormais sur le long terme avec les Ciel & Blanc.

Pourquoi Grégory Patat est-il devenu indispensable ?

En trois saisons, Patat a su ramener une forme de sérénité au club, lui assurant un maintien solide en Top 14 et redonnant une vraie identité de jeu à l’Aviron.

Les chiffres parlent pour lui.

Jusqu'à atteindre les demi-finales du championnat. Les chiffres parlent pour lui : depuis son arrivée, Bayonne affiche un pourcentage de victoires à domicile impressionnant et a retrouvé une dynamique populaire au stade Jean-Dauger. Plus qu’un coach, Patat est devenu une figure du quotidien bayonnais.

Le secret du vestiaire : une alchimie rare

Ancien 3e ligne, formé à La Rochelle, Patat incarne parfaitement l’esprit du rugby à l’ancienne, tout en s’adaptant aux exigences du rugby pro.

Proche de ses joueurs, respecté dans le vestiaire.

Il a su fédérer autour de lui un staff compétent et un groupe soudé, qui répond présent face aux cadors du championnat.2470 mètres, 88 %, Joris Segonds rayonne et c'est Bayonne qui en profite en TOP 142470 mètres, 88 %, Joris Segonds rayonne et c'est Bayonne qui en profite en TOP 14

Sa prolongation n’est donc pas une surprise malgré l'arrivée de Laurent Travers, et elle envoie un signal fort : à Bayonne, on croit à la stabilité pour continuer à grandir.

Et dans un Top 14 où tout bouge très vite, c’est loin d’être anodin.

