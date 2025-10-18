TOP 14. Mayol va vibrer : Ollivon, Serin, Garbisi alignés pour le choc face au Racing 92

Le RCT récupère du monde au bon moment. Pour la réception du Racing 92, Toulon pourra compter sur les retours d’Ollivon, Dréan et Garbisi. De quoi aborder ce gros test avec ambition.

Ce dimanche soir, le RCT s'apprête à recevoir le Racing 92 sur la pelouse du Stade Mayol. Et pour ce choc de la 7e journée de Top 14, Toulon pourra compter sur quelques retours très attendus, à commencer par Charles Ollivon, de nouveau opérationnel après un coup au tibia, et Gaël Dréan, remis de sa commotion.

Ollivon en deuxième ligne, Garbisi de retour à l’ouverture

Si le staff toulonnais a dû composer avec quelques absences, la colonne vertébrale de l’équipe est bien en place. Ollivon, repositionné en 4, accompagnera David Ribbans, capitaine pour l’occasion.

Derrière eux, Mercer, Ludlam et Abadie formeront une troisième ligne très mobile et dense, idéale pour répondre au défi physique des Franciliens.

Autre retour de poids : Garbisi retrouve l’ouverture après une semaine de repos. Il sera associé à Baptiste Serin, qui enchaîne une nouvelle titularisation à la mêlée.

Derrière, Brex fait lui aussi son come-back au centre aux côtés de Sinzelle, tandis que l’arrière Melvyn Jaminet complète une ligne de trois-quarts où Tuicuvu et Dréan occuperont les ailes.

Sur le banc, Toulon pourra compter sur l’expérience de Ma’a Nonu, qui couvrira le poste de centre, mais aussi sur la puissance du Géorgien Gigashvili en première ligne. À noter également la présence de Swan Rebbadj, de retour dans le groupe et prêt à amener son impact habituel.

Villière, Lucchesi, Ivaldi : l’infirmerie reste bien garnie

Le RCT devra en revanche encore patienter pour revoir Gabin Villière sur le pré. Touché à la cuisse (et au doigt), l’ailier international est toujours en convalescence, tout comme les talonneurs Lucchesi (genou) et Ivaldi (cervicales).

Halagahu (orteil) est également forfait, tandis que Corentin Mézou a repris l’entraînement à part. Le cas d’Antoine Frisch, absent des séances collectives, reste flou. Coup d’envoi à 21h05 ce dimanche. Mayol risque encore de rugir.