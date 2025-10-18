TOP 14. Mayol va vibrer : Ollivon, Serin, Garbisi alignés pour le choc face au Racing 92
C’est une compo qui envoie du bois ! Toulon aligne du très lourd pour recevoir le Racing 92. Ollivon est bien là, tout comme Garbisi, Brex et Ludlam.
Le RCT récupère du monde au bon moment. Pour la réception du Racing 92, Toulon pourra compter sur les retours d’Ollivon, Dréan et Garbisi. De quoi aborder ce gros test avec ambition.

Ce dimanche soir, le RCT s'apprête à recevoir le Racing 92 sur la pelouse du Stade Mayol. Et pour ce choc de la 7e journée de Top 14, Toulon pourra compter sur quelques retours très attendus, à commencer par Charles Ollivon, de nouveau opérationnel après un coup au tibia, et Gaël Dréan, remis de sa commotion.

Ollivon en deuxième ligne, Garbisi de retour à l’ouverture

Si le staff toulonnais a dû composer avec quelques absences, la colonne vertébrale de l’équipe est bien en place. Ollivon, repositionné en 4, accompagnera David Ribbans, capitaine pour l’occasion.

Derrière eux, Mercer, Ludlam et Abadie formeront une troisième ligne très mobile et dense, idéale pour répondre au défi physique des Franciliens.

Autre retour de poids : Garbisi retrouve l’ouverture après une semaine de repos. Il sera associé à Baptiste Serin, qui enchaîne une nouvelle titularisation à la mêlée.

Derrière, Brex fait lui aussi son come-back au centre aux côtés de Sinzelle, tandis que l’arrière Melvyn Jaminet complète une ligne de trois-quarts où Tuicuvu et Dréan occuperont les ailes.

Sur le banc, Toulon pourra compter sur l’expérience de Ma’a Nonu, qui couvrira le poste de centre, mais aussi sur la puissance du Géorgien Gigashvili en première ligne. À noter également la présence de Swan Rebbadj, de retour dans le groupe et prêt à amener son impact habituel.

Villière, Lucchesi, Ivaldi : l’infirmerie reste bien garnie

Le RCT devra en revanche encore patienter pour revoir Gabin Villière sur le pré. Touché à la cuisse (et au doigt), l’ailier international est toujours en convalescence, tout comme les talonneurs Lucchesi (genou) et Ivaldi (cervicales).

Halagahu (orteil) est également forfait, tandis que Corentin Mézou a repris l’entraînement à part. Le cas d’Antoine Frisch, absent des séances collectives, reste flou. Coup d’envoi à 21h05 ce dimanche. Mayol risque encore de rugir.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
TOP 14. +297 : l’écart fou entre Pau et le Stade Toulousain, la Section a-t-elle déjà gagné le duel tactique ?
News
TOP 14. Avec 11 absents, Clermont lance sa jeunesse à l’assaut de Bayonne
News
TOP 14. Stabilité à Bayonne : Grégory Patat prolonge sur la durée
News
Kinghorn en 10, Gourgues titulaire pour Toulouse, Pau avec Brau-Boirie et Gailleton au centre : les compos pour le choc
News
17 offloads, 28 ballons perdus : la stratégie risquée (mais payante) du Stade Toulousain en TOP 14
News
25 pénalités gagnées en 6 matchs, cette mêlée du TOP 14 écrase littéralement la concurrence
News
TOP 14. Bayonne frappe fort : Andy Bordelai scelle son avenir malgré l'intérêt de l'UBB
News
Pau/Toulouse : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le choc du Top 14 ?
News
Pourquoi Emmanuel Meafou a failli perdre goût au rugby (et comment il s’en est sorti)
News
Carbonel, Van Bost, Ory... que sont devenus les anciens Espoirs du RCT champions en 2019 ?
Transferts
TRANSFERT. Lucas Peyresblanques (Paris) bientôt de retour au Pays basque ?