Rugby. Quel est ce (triste) record, vieux de 129 ans, brisé par les Lions Britanniques face aux Wallabies ?

Après l'annonce de la composition face aux Wallabies, les Lions vont briser un record datant du 19e siècle. Et ce sera aussi la première paire de centre 100% écossaise de leur histoire.

Avec un passage tous les 4 ans, une tournée des Lions Britanniques est généralement favorable à briser des records et à en créer de nouveaux. Pour la première rencontre face aux Wallabies, ce samedi à 12h00 (heure française), à Brisbane, c'est un record vieux de plus de 125 ans qui va être brisé.

Dans le 21e et le 20e siècle, jamais les Lions n'ont disputé de rencontre sans joueur gallois présent dans les 23 joueurs sur la feuille de match.

Une première depuis... 1896

Dernier rescapé gallois au sein des Lions, après la blessure de Tomos Williams, Jac Morgan n'est pas sur la feuille de match, annoncée par Andy Farrell, de l'équipe qui défie l'Australie à l'occasion du premier test de la tournée 2025.

La dernière fois qu'aucun joueur gallois n'était sur une feuille de match à l'occasion d'un test match officiel des Lions, c'était en 1896. Depuis 129 ans, la sélection britannique et irlandaise comptait au moins un joueur du poireau en son sein lors d'un test match officiel face à l'Australie, l'Afrique du Sud ou la Nouvelle-Zélande.

Il n’y aura pas de Gallois dans un test match des Lions Britanniques et Irlandais pour la première depuis fois 1896 😬#rugby pic.twitter.com/1U9oLknWfv — RugbyPass FR 🇫🇷 (@RugbyPass_FR) July 17, 2025

Une paire Tuipulotu - Jones historique

Plus joyeux cette fois, c'est l'Écosse qui est au centre des records. Notamment avec les titularisations de Finn Russell, Sione Tuipulotu et Huw Jones. Ils sont d'ailleurs les seuls représentants écossais sur la feuille de match, Blair Kinghorn étant blessé.

TOP 14. 82.000€, ''préjudice d'image'', pourquoi la justice condamne l'Aviron Bayonnais ?

L'association Tuipulotu - Jones est la première paire de centre 100% écossaise de l'histoire des Lions dans un test match officiel. Et avec la présence de Russell à l'ouverture, c'est la première fois que le XV de Chardon sécurise l'axe 10-12-13 avec les Lions. La dernière fois qu'une nation représentait ces 3 postes, c'était l'Angleterre lors de la tournée 1993 en Nouvelle-Zélande, à l'occasion du 1er test. Les Lions jouaient avec l'axe 10-12-13 composé de Rob Andrew (10), Jeremy Guscott (12) et Will Carling (13).

De plus, Sione Tuipulotu et Huw Jones évoluent ensemble aux Glasgow Warriors. Et pour la première fois depuis plus de 70 ans, un club fournit la paire de centre des Lions pour un test match officiel. La dernière fois, c'était Cardiff Rugby, en 1950.

XV DE FRANCE. Bleus non utilisés : les laissés-pour-compte du voyage chez les All Blacks